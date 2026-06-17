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Portugal, Inglaterra e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (17/06)?

Veja as seleções que entram em campo nesta quarta-feira (17) e os horários das partidas

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 06:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)
Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)

O começo da "última dança" de Cristiano Ronaldo por Portugal e o duelo entre Inglaterra e Croácia são os destaques do sétimo dia de Copa do Mundo. Quatro partidas serão realizadas ao longo desta quarta-feira (17), a partir das 14h (de Brasília), com intervalo de três horas entre cada uma. Confira a agenda do dia abaixo:

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    Portugal x RD Congo - 14h

    Pedro Neto comemora gol em amistoso entre Portugal e Nigéria com Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot
    Pedro Neto comemora gol em amistoso entre Portugal e Nigéria com Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Portugal e República Democrática do Congo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo K. ➡️ Saiba onde assistir

    Campeã da Liga das Nações e dona de uma das gerações mais talentosas de sua história, a seleção portuguesa desembarca na América do Norte cercada pela expectativa de finalmente transformar todo o potencial no título mundial inédito. Por outro lado, os congoleses participam do Mundial pela primeira vez desde 1974, quando ainda competiam sob o nome de Zaire, coroando a evolução que já havia dado sinais com a disputa da semifinal da Copa Africana de Nações.

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    Inglaterra x Croácia - 17h

    Bukayo Saka em amistoso preparatório para a Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Bukayo Saka em amistoso preparatório para a Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo L. ➡️ Saiba onde assistir

    Na reedição da semifinal da Copa de 2018, a campeã mundial de 1966 chega com a mesma dúvida que a acompanha há seis décadas: será finalmente a hora de voltar ao topo? Já a seleção balcânica, vice em 2018 e terceira colocada em 2022, tenta repetir o protagonismo das últimas edições.

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    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Gana x Panamá - 20h

    Abu Francis, jogador do Toulouse e da seleção de Gana (FotoReproduçãoXGhanaBlackstars)
    Abu Francis, jogador do Toulouse e da seleção de Gana (Foto: Reprodução/X/Ghana Blackstars)

    Gana e Panamá se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L. ➡️ Saiba onde assistir

    A seleção ganesa inicia sua caminhada para tentar reviver os melhores momentos de sua história em Copas do Mundo, carregando na lembrança a campanha memorável de 2010, na África do Sul, quando alcançou as quartas de final. Do outro lado, o Panamá disputa apenas seu segundo Mundial, oito anos depois da participação inédita na Rússia.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Uzbequistão x Colômbia - 23h

    Jhon Arias marcou dois gols no amistoso preparatório para Copa do Mundo entre Colômbia e Jordânia (Foto: Mike Nowak/Getty Images/AFP)
    Jhon Arias marcou dois gols no amistoso preparatório para Copa do Mundo entre Colômbia e Jordânia (Foto: Mike Nowak/Getty Images/AFP)

    Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K. ➡️ Saiba onde assistir

    Uzbequistão faz sua estreia em uma Copa do Mundo embalada pela oportunidade de surpreender logo de cara, diante de uma das equipes mais tradicionais da América do Sul. A seleção colombiana, por sua vez, chega com expectativa pelo ciclo consistente, que culminou na terceira colocação nas Eliminatórias.

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