Portugal, Inglaterra e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (17/06)? Veja as seleções que entram em campo nesta quarta-feira (17) e os horários das partidas

O começo da "última dança" de Cristiano Ronaldo por Portugal e o duelo entre Inglaterra e Croácia são os destaques do sétimo dia de Copa do Mundo. Quatro partidas serão realizadas ao longo desta quarta-feira (17), a partir das 14h (de Brasília), com intervalo de três horas entre cada uma. Confira a agenda do dia abaixo:

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Portugal x RD Congo - 14h

Pedro Neto comemora gol em amistoso entre Portugal e Nigéria com Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Portugal e República Democrática do Congo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo K. ➡️ Saiba onde assistir

Campeã da Liga das Nações e dona de uma das gerações mais talentosas de sua história, a seleção portuguesa desembarca na América do Norte cercada pela expectativa de finalmente transformar todo o potencial no título mundial inédito. Por outro lado, os congoleses participam do Mundial pela primeira vez desde 1974, quando ainda competiam sob o nome de Zaire, coroando a evolução que já havia dado sinais com a disputa da semifinal da Copa Africana de Nações.

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Inglaterra x Croácia - 17h

Bukayo Saka em amistoso preparatório para a Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo L. ➡️ Saiba onde assistir

Na reedição da semifinal da Copa de 2018, a campeã mundial de 1966 chega com a mesma dúvida que a acompanha há seis décadas: será finalmente a hora de voltar ao topo? Já a seleção balcânica, vice em 2018 e terceira colocada em 2022, tenta repetir o protagonismo das últimas edições.

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Gana x Panamá - 20h

Abu Francis, jogador do Toulouse e da seleção de Gana (Foto: Reprodução/X/Ghana Blackstars)

Gana e Panamá se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L. ➡️ Saiba onde assistir

A seleção ganesa inicia sua caminhada para tentar reviver os melhores momentos de sua história em Copas do Mundo, carregando na lembrança a campanha memorável de 2010, na África do Sul, quando alcançou as quartas de final. Do outro lado, o Panamá disputa apenas seu segundo Mundial, oito anos depois da participação inédita na Rússia.

+ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

Uzbequistão x Colômbia - 23h

Jhon Arias marcou dois gols no amistoso preparatório para Copa do Mundo entre Colômbia e Jordânia (Foto: Mike Nowak/Getty Images/AFP)

Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K. ➡️ Saiba onde assistir

O Uzbequistão faz sua estreia em uma Copa do Mundo embalada pela oportunidade de surpreender logo de cara, diante de uma das equipes mais tradicionais da América do Sul. A seleção colombiana, por sua vez, chega com expectativa pelo ciclo consistente, que culminou na terceira colocação nas Eliminatórias.

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