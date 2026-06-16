O que muda na Inglaterra com o corte de Livramento e a chegada de Chalobah? Com o corte do lateral, Tuchel decidiu por chamar outro zagueiro

A Inglaterra anunciou nesta terça-feira (16) o corte do lateral-direito Tino Livramento, do Newcastle, e a convocação do zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea. Mesmo com a mudança, com dois jogadores de posições diferentes, o planejamento de elenco do treinador Thomas Tuchel não sofre grandes alterações, visto que até mesmo quatro jogadores — inclusive o próprio Chalobah — atuam na lateral.

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Versatilidade no setor defensivo

Na convocação inicial de Tuchel para a Copa do Mundo, o treinador alemão convocou Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento para o setor defensivo. Com Spence, Livramento e Reece James como laterais-direitos de ofício.

Porém, Reece James também atua como volante, principalmente pelo porte físico e pela qualidade no passe. Spence e Livramento também jogam na lateral-esquerda, algo que foi utilizado por Tuchel nos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo. Outra abordagem tática abordada pelo alemão foi escalar o zagueiro Quansah pela direita, posição essa em que o jogador do Bayer Leverkusen já foi utilizado nos tempos de Liverpool.

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Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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Sai Livramento, entra Chalobah

Na véspera da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, a Inglaterra anunciou que Tino Livramento foi cortado da competição por uma lesão na coxa. Para o seu lugar, Thomas Tuchel chamou Trevoh Chalobah, zagueiro do Chelsea. Apesar de serem dois jogadores de posições diferentes, o defensor dos Blues também atua pelo lado direito da defesa.

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Assim, com a chegada de Chalobah, Tuchel conta com seis zagueiros de origem: Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn. Mas com dois deles que podem atuar na lateral-direita (Chalobah e Quansah) e um na esquerda (Burn).

Todos os defensores da Inglaterra:

Reece James: lateral-direito/volante/zagueiro Ezri Konsa: zagueiro/lateral-direito Jarell Quansah: zagueiro/lateral-direito John Stones: zagueiro Marc Guehi: zagueiro Dan Burn: zagueiro/lateral-esquerdo Nico O'Reilly: lateral-esquerdo/volante Djed Spence: lateral-direito e lateral-esquerdo Trevoh Chalobah: zagueiro/lateral-direito

Chalobah comemora gol do Chelsea sobre o Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Chahobah x Livramento

Porém, apesar de atuar na lateral-direita, Chalobah possui características totalmente opostas a Livramento. O jogador do Chelsea não tem as mesmas qualidades ofensivas de Livramento, mas compensa na parte defensiva.

Números de Tino Livramento na temporada:

31 jogos (21 titular)

1 assistência

0.5 passes decisivos por jogo

23% de acerto no cruzamento

1.1 desarmes por jogo

0.3 interceptações por jogo

3.9 bolas recuperadas por jogo

54% eficiência nos duelos

0.2 faltas por jogo

1 cartão amarelo

Números de Trevoh Chalobah na temporada:

47 jogos (41 titular)

3 gols

0.8 desarmes por jogo

1.0 interceptações por jogo

4.9 cortes por jogo

7.1 ações defensivas por jogo

0.4 dribles sofridos por jogo

58% eficiência nos duelos

57% eficiência nos duelos aéreos

0.6 faltas por jogo

5 cartões amarelos

Comparativo de Tino Livramento e Trevoh Chalobah (Arte: NoorbookLM)

Inglaterra na Copa do Mundo

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas, às 17h (de Brasília). Na terça-feira (17), os ingleses encaram Gana, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Na última rodada do Grupo L, os campeões mundiais de 1966 irão encarar o Panamá, no dia 27 de junho, às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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