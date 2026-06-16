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O que muda na Inglaterra com o corte de Livramento e a chegada de Chalobah?

Com o corte do lateral, Tuchel decidiu por chamar outro zagueiro

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:46
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Chalobah foi chamado por Thomas Tuchel para o lugar de Livramento para a Copa do Mundo de 2026 (Fotos: Richard Pelham/Getty Images/AFP e JUSTIN TALLIS / AFP)
Chalobah foi chamado por Thomas Tuchel para o lugar de Livramento para a Copa do Mundo de 2026 (Fotos: Richard Pelham/Getty Images/AFP e JUSTIN TALLIS / AFP)

A Inglaterra anunciou nesta terça-feira (16) o corte do lateral-direito Tino Livramento, do Newcastle, e a convocação do zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea. Mesmo com a mudança, com dois jogadores de posições diferentes, o planejamento de elenco do treinador Thomas Tuchel não sofre grandes alterações, visto que até mesmo quatro jogadores — inclusive o próprio Chalobah — atuam na lateral.

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    Versatilidade no setor defensivo

    Na convocação inicial de Tuchel para a Copa do Mundo, o treinador alemão convocou Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento para o setor defensivo. Com Spence, Livramento e Reece James como laterais-direitos de ofício.

    Porém, Reece James também atua como volante, principalmente pelo porte físico e pela qualidade no passe. Spence e Livramento também jogam na lateral-esquerda, algo que foi utilizado por Tuchel nos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo. Outra abordagem tática abordada pelo alemão foi escalar o zagueiro Quansah pela direita, posição essa em que o jogador do Bayer Leverkusen já foi utilizado nos tempos de Liverpool.

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    Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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    Sai Livramento, entra Chalobah

    Na véspera da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, a Inglaterra anunciou que Tino Livramento foi cortado da competição por uma lesão na coxa. Para o seu lugar, Thomas Tuchel chamou Trevoh Chalobah, zagueiro do Chelsea. Apesar de serem dois jogadores de posições diferentes, o defensor dos Blues também atua pelo lado direito da defesa.

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    Assim, com a chegada de Chalobah, Tuchel conta com seis zagueiros de origem: Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn. Mas com dois deles que podem atuar na lateral-direita (Chalobah e Quansah) e um na esquerda (Burn).

    Todos os defensores da Inglaterra:

    1. Reece James: lateral-direito/volante/zagueiro
    2. Ezri Konsa: zagueiro/lateral-direito
    3. Jarell Quansah: zagueiro/lateral-direito
    4. John Stones: zagueiro
    5. Marc Guehi: zagueiro
    6. Dan Burn: zagueiro/lateral-esquerdo
    7. Nico O'Reilly: lateral-esquerdo/volante
    8. Djed Spence: lateral-direito e lateral-esquerdo
    9. Trevoh Chalobah: zagueiro/lateral-direito
    Chalobah comemora gol do Chelsea sobre o Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
    Chalobah comemora gol do Chelsea sobre o Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

    Chahobah x Livramento

    Porém, apesar de atuar na lateral-direita, Chalobah possui características totalmente opostas a Livramento. O jogador do Chelsea não tem as mesmas qualidades ofensivas de Livramento, mas compensa na parte defensiva.

    Números de Tino Livramento na temporada:

    31 jogos (21 titular)
    1 assistência
    0.5 passes decisivos por jogo
    23% de acerto no cruzamento
    1.1 desarmes por jogo
    0.3 interceptações por jogo
    3.9 bolas recuperadas por jogo
    54% eficiência nos duelos
    0.2 faltas por jogo
    1 cartão amarelo

    Números de Trevoh Chalobah na temporada:

    47 jogos (41 titular)
    3 gols
    0.8 desarmes por jogo
    1.0 interceptações por jogo
    4.9 cortes por jogo
    7.1 ações defensivas por jogo
    0.4 dribles sofridos por jogo
    58% eficiência nos duelos
    57% eficiência nos duelos aéreos
    0.6 faltas por jogo
    5 cartões amarelos

    Comparativo de Tino Livramento e Trevoh Chalobah (Arte: NoorbookLM)
    Comparativo de Tino Livramento e Trevoh Chalobah (Arte: NoorbookLM)

    Inglaterra na Copa do Mundo

    A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas, às 17h (de Brasília). Na terça-feira (17), os ingleses encaram Gana, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Na última rodada do Grupo L, os campeões mundiais de 1966 irão encarar o Panamá, no dia 27 de junho, às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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