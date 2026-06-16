O que muda na Inglaterra com o corte de Livramento e a chegada de Chalobah?
Com o corte do lateral, Tuchel decidiu por chamar outro zagueiro
A Inglaterra anunciou nesta terça-feira (16) o corte do lateral-direito Tino Livramento, do Newcastle, e a convocação do zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea. Mesmo com a mudança, com dois jogadores de posições diferentes, o planejamento de elenco do treinador Thomas Tuchel não sofre grandes alterações, visto que até mesmo quatro jogadores — inclusive o próprio Chalobah — atuam na lateral.
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Versatilidade no setor defensivo
Na convocação inicial de Tuchel para a Copa do Mundo, o treinador alemão convocou Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento para o setor defensivo. Com Spence, Livramento e Reece James como laterais-direitos de ofício.
Porém, Reece James também atua como volante, principalmente pelo porte físico e pela qualidade no passe. Spence e Livramento também jogam na lateral-esquerda, algo que foi utilizado por Tuchel nos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo. Outra abordagem tática abordada pelo alemão foi escalar o zagueiro Quansah pela direita, posição essa em que o jogador do Bayer Leverkusen já foi utilizado nos tempos de Liverpool.
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Sai Livramento, entra Chalobah
Na véspera da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, a Inglaterra anunciou que Tino Livramento foi cortado da competição por uma lesão na coxa. Para o seu lugar, Thomas Tuchel chamou Trevoh Chalobah, zagueiro do Chelsea. Apesar de serem dois jogadores de posições diferentes, o defensor dos Blues também atua pelo lado direito da defesa.
Assim, com a chegada de Chalobah, Tuchel conta com seis zagueiros de origem: Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn. Mas com dois deles que podem atuar na lateral-direita (Chalobah e Quansah) e um na esquerda (Burn).
Todos os defensores da Inglaterra:
- Reece James: lateral-direito/volante/zagueiro
- Ezri Konsa: zagueiro/lateral-direito
- Jarell Quansah: zagueiro/lateral-direito
- John Stones: zagueiro
- Marc Guehi: zagueiro
- Dan Burn: zagueiro/lateral-esquerdo
- Nico O'Reilly: lateral-esquerdo/volante
- Djed Spence: lateral-direito e lateral-esquerdo
- Trevoh Chalobah: zagueiro/lateral-direito
Chahobah x Livramento
Porém, apesar de atuar na lateral-direita, Chalobah possui características totalmente opostas a Livramento. O jogador do Chelsea não tem as mesmas qualidades ofensivas de Livramento, mas compensa na parte defensiva.
Números de Tino Livramento na temporada:
31 jogos (21 titular)
1 assistência
0.5 passes decisivos por jogo
23% de acerto no cruzamento
1.1 desarmes por jogo
0.3 interceptações por jogo
3.9 bolas recuperadas por jogo
54% eficiência nos duelos
0.2 faltas por jogo
1 cartão amarelo
Números de Trevoh Chalobah na temporada:
47 jogos (41 titular)
3 gols
0.8 desarmes por jogo
1.0 interceptações por jogo
4.9 cortes por jogo
7.1 ações defensivas por jogo
0.4 dribles sofridos por jogo
58% eficiência nos duelos
57% eficiência nos duelos aéreos
0.6 faltas por jogo
5 cartões amarelos
Inglaterra na Copa do Mundo
A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas, às 17h (de Brasília). Na terça-feira (17), os ingleses encaram Gana, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Na última rodada do Grupo L, os campeões mundiais de 1966 irão encarar o Panamá, no dia 27 de junho, às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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