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Inglaterra x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes do Grupo L se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 21:00
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Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (Texas, Estados Unidos), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. O duelo valerá pela primeira rodada do Grupo L e terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    Ficha do jogo

    Escudo Inglaterra Onde Assistir Logo
    ENG
    CRO
    Copa do Mundo
    1ª rodada - Grupo L
    Data e Hora
    quarta-feira, 17 de julho de 2026, às 17h (de Brasília)
    Local
    AT&T Stadium, em Arlington (EUA)
    Árbitro
    Clément Turpin (FRA)
    Assistentes
    Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
    Var
    Jérôme Brisard (FRA)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Inglaterra chega à Copa do Mundo de 2026 carregando a mesma pergunta que a acompanha há décadas: será finalmente a hora de voltar ao topo? Campeã mundial em 1966, a seleção inglesa acumulou gerações talentosas, grandes expectativas e algumas frustrações marcantes desde então.

    Desta vez, porém, há motivos para acreditar. Depois da semifinal em 2018 e do vice da Eurocopa em 2021 e 2024, a sensação é de que a Inglaterra está novamente entre as candidatas reais ao título. Comandados por Thomas Tuchel, técnico campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea, os ingleses possuem extrema qualidade no elenco, liderado pelo artilheiro Harry Kane.

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    A Croácia chega à edição já sem o rótulo de surpresa. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a seleção balcânica se acostumou a estar entre as protagonistas das últimas edições, mesmo representando um país com menos de quatro milhões de habitantes.

    Comandados por Zlatko Dalić desde 2017, os croatas garantiram vaga com uma campanha invicta nas Eliminatórias Europeias e desembarcam no Mundial apostando mais uma vez na experiência de jogadores como Luka Modrić, aliada à qualidade de Mateo Kovačić, Petar Sučić e outros nomes dessa nova geração. Apesar de ter uma equipe mais envelhecida, a Croácia apresenta um forte meio-campo, capaz de controlar as partidas.

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    Tudo sobre Inglaterra x Croácia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 Croácia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo L

    📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
    🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Inglaterra
    Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.
    Técnico: Thomas Tuchel.

    🔵 Croácia
    Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa.
    Técnico: Sébastien Desabre.

    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Inglaterra x Croácia
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