Modric marca, Croácia supera erro e vence último amistoso antes da Copa

Em seu último compromisso antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção da Croácia venceu a Eslovênia por 2 a 1 em amistoso disputado neste domingo (7), no estádio Varteks, em Varaždin. O triunfo, decidido nos acréscimos, serviu para encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas dos croatas e marcar a despedida do ídolo Luka Modric diante de sua torcida antes do Mundial.

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Croácia (Foto: Stringer / AFP)

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Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por um ritmo menos intenso, reflexo de uma equipe croata composta por muitos veteranos que evitou o desgaste excessivo. Apesar disso, o jogo teve momentos de plasticidade, como uma bicicleta de Ivan Perisic que acabou defendida sem dificuldades, e uma cabeçada firme de Budimir que exigiu uma grande intervenção do goleiro esloveno Jan Oblak. Do outro lado, o goleiro croata Livakovic também precisou brilhar com defesas importantes para manter o zero no placar.

A rede só balançou na etapa complementar. Logo aos cinco minutos, Perisic serviu Modric na entrada da área; o camisa 10 ajeitou e finalizou no canto baixo de Oblak para abrir o placar. O gol foi o 29º do meia pela seleção, quebrando um jejum de quase um ano. Pouco depois, Modric foi substituído sob intensos aplausos dos torcedores locais, sendo preservado para a competição oficial.

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A Eslovênia, contudo, chegou ao empate aos 37 minutos após um erro defensivo bizarro da Croácia. Após um recuo de bola mal executado, Andraž Šporar aproveitou a oportunidade e chutou sem chances para Livakovic. Quando o empate parecia definitivo, já aos 46 minutos da fase final, Mario Pasalic acertou um belo chute de fora da área para garantir a vitória croata por 2 a 1.

Com a preparação encerrada em solo europeu, a Croácia agora viaja para a América do Norte, onde integra o Grupo L da Copa do Mundo. A estreia está marcada para o dia 17 de junho contra a Inglaterra, em Dallas. Já a Eslovênia, que não disputará o Mundial, voltará a campo apenas em setembro pela Liga das Nações da Uefa.

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