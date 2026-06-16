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Portugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes do Grupo K se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 20:00
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Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Portugal e RD Congo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. O duelo valerá pela primeira rodada do Grupo K e terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    POR
    COD
    Copa do Mundo
    1ª rodada - Grupo K
    Data e Hora
    quarta-feira, 17 de julho de 2026, às 14h (de Brasília)
    Local
    NRG Stadium, em Houston (EUA)
    Árbitro
    Abulrahman Al Jassim (QAT)
    Assistentes
    Taleb Marri (QAT) e Saoud Almaqaleh (QAT)
    Var
    Khamis Al Marri (QAT)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Campeã da Liga das Nações e dona de uma das gerações mais talentosas de sua história, a seleção portuguesa desembarca na América do Norte cercada pela expectativa de finalmente transformar potencial em um título mundial. Além da qualidade e experiência de Cristiano Ronaldo, o país possui um plantel com diversas opções, repleto de jogadores de alto nível. Portugal consegue mudar esquemas, características e estratégias sem perder competitividade.

    No comando da equipe, Roberto Martínez assumiu a seleção após a Copa de 2022 e rapidamente construiu um time mais ofensivo e versátil. O espanhol encontrou equilíbrio entre os veteranos que marcaram uma era e a nova geração que começa a assumir protagonismo. A grande questão é se esta será a Copa em que Portugal conseguirá dar o passo que ainda falta.

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    Já a República Democrática do Congo vive um contexto diferente. Ausente do torneio desde 1974, quando ainda competia sob o nome de Zaire, a seleção congolesa encerrou um jejum de mais de meio século e retorna à Copa impulsionada por uma geração talentosa e cada vez mais conectada ao futebol europeu. A classificação coroou um processo de crescimento que já havia dado sinais na Copa Africana de Nações, quando os Leopardos alcançaram as semifinais.

    O treinador Sébastien Desabre foi um dos principais responsáveis pela reconstrução da equipe. O francês organizou uma seleção competitiva, disciplinada e capaz de potencializar jogadores espalhados por diversos campeonatos europeus. Seu trabalho devolveu identidade e confiança aos congoleses, que se destacam pela sua força física e intensidade, mas com dificuldades na criação de jogadas.

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    Tudo sobre Portugal x RD Congo (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Portugal 🆚 RD Congo
    Copa do Mundo 2026 – Grupo K

    📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Abulrahman Al Jassim (QAT)
    🚩 Assistentes: Taleb Marri (QAT) e Saoud Almaqaleh (QAT)
    🖥️ VAR: Khamis Al Marri (QAT).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Portugal
    Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
    Técnico: Roberto Martínez.

    🔵 RD Congo
    Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu.
    Técnico: Sébastien Desabre.

    Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Portugal x RD Congo
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