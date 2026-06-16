Portugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes do Grupo K se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Mundo

Portugal e RD Congo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. O duelo valerá pela primeira rodada do Grupo K e terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo POR COD Copa do Mundo 1ª rodada - Grupo K Data e Hora quarta-feira, 17 de julho de 2026, às 14h (de Brasília) Local NRG Stadium, em Houston (EUA) Árbitro Abulrahman Al Jassim (QAT) Assistentes Taleb Marri (QAT) e Saoud Almaqaleh (QAT) Var Khamis Al Marri (QAT) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Campeã da Liga das Nações e dona de uma das gerações mais talentosas de sua história, a seleção portuguesa desembarca na América do Norte cercada pela expectativa de finalmente transformar potencial em um título mundial. Além da qualidade e experiência de Cristiano Ronaldo, o país possui um plantel com diversas opções, repleto de jogadores de alto nível. Portugal consegue mudar esquemas, características e estratégias sem perder competitividade.

No comando da equipe, Roberto Martínez assumiu a seleção após a Copa de 2022 e rapidamente construiu um time mais ofensivo e versátil. O espanhol encontrou equilíbrio entre os veteranos que marcaram uma era e a nova geração que começa a assumir protagonismo. A grande questão é se esta será a Copa em que Portugal conseguirá dar o passo que ainda falta.

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Já a República Democrática do Congo vive um contexto diferente. Ausente do torneio desde 1974, quando ainda competia sob o nome de Zaire, a seleção congolesa encerrou um jejum de mais de meio século e retorna à Copa impulsionada por uma geração talentosa e cada vez mais conectada ao futebol europeu. A classificação coroou um processo de crescimento que já havia dado sinais na Copa Africana de Nações, quando os Leopardos alcançaram as semifinais.

O treinador Sébastien Desabre foi um dos principais responsáveis pela reconstrução da equipe. O francês organizou uma seleção competitiva, disciplinada e capaz de potencializar jogadores espalhados por diversos campeonatos europeus. Seu trabalho devolveu identidade e confiança aos congoleses, que se destacam pela sua força física e intensidade, mas com dificuldades na criação de jogadas.

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Tudo sobre Portugal x RD Congo (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal 🆚 RD Congo

Copa do Mundo 2026 – Grupo K

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Abulrahman Al Jassim (QAT)

🚩 Assistentes: Taleb Marri (QAT) e Saoud Almaqaleh (QAT)

🖥️ VAR: Khamis Al Marri (QAT).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

Técnico: Roberto Martínez.

🔵 RD Congo

Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu.

Técnico: Sébastien Desabre.

Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Portugal x RD Congo

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