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Argentina, França e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (16/06)?

Veja as seleções que entram em campo entre esta terça-feira (16) e a madrugada de quarta (17)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 06:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A estreia das finalistas da última Copa do Mundo é um dos destaques do sexto dia de competição. Campeã e vice em 2022, respectivamente, Argentina e França estarão em campo em duas das quatro partidas da fase de grupos que serão realizadas entre esta terça-feira (16) e a madrugada de quarta (17). Confira a agenda do dia abaixo:

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    França x Senegal - 16h

    Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
    Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

    A França inicia sua caminhada na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), quando enfrenta Senegal pela primeira rodada do Grupo I, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. ➡️ Saiba onde assistir

    Apontados como um dos favoritos ao título, os Bleus vão em busca da terceira final seguida e do tricampeonato mundial. Já a seleção senegalesa chega ao torneio após a polêmica derrota por W.O. na decisão da Copa Africana de Nações para Marrocos e sonha em repetir o feito histórico de 2002, quando alcançou as quartas de final em sua primeira participação.

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    ➡️Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Iraque x Noruega - 19h

    Haaland comemorando o gol marcado contra Israel (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)
    Haaland e Sorloth comemoram gol da Noruega contra Israel nas Eliminatórias Europeias (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)

    Iraque e Noruega estreiam na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo I. ➡️ Saiba onde assistir

    Os Vikings chegam ao Mundial cercados de expectativas, apoiados pela campanha invicta nas Eliminatórias Europeias. Do outro lado, a seleção iraniana garantiu vaga no torneio via repescagem, voltando a marcar presença na Copa depois de 40 anos.

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    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Argentina x Argélia - 22h

    Messi no treino da seleção argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Messi no treino da seleção argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Argentina e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (16), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J. ➡️ Saiba onde assistir

    A Argentina chega com a missão de defender o título conquistado em 2022, mantendo a espinha dorsal do plantel tricampeão mundial e que fez campanha consistente nas Eliminatórias Sul-Americanas. Já a equipe da Argélia retorna ao cenário mundial após uma longa ausência, motivada pela boa fase oriunda da combinação entre juventude e experiência.

    Áustria x Jordânia - 01h

    Ibrahim Sabra comemora gol da Jordânia sobre a Costa Rica
    Ibrahim Sabra comemora gol da Jordânia em amistoso da Costa Rica (Foto: Issam Jamal/Jordânia FA)

    Fechando o sexto dia de Copa do Mundo, Áustria e Jordânia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J na quarta-feira (17), às 01h (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

    A Jordânia chega para seu primeiro Mundial vivendo um momento mágico, após um ciclo de conquistas sem precedentes, incluindo os vices da Copa da Ásia de 2023 e da Copa Árabe de 2025. Já a Áustria teve cinco vitórias consecutivas no início das Eliminatórias da Uefa e uma classificação dramática, garantida com direito a gol salvador na última rodada, em Viena.

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