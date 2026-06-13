Soltinho! Haaland dança em treino da Noruega antes da estreia na Copa; veja vídeo Pelo grupo I, seleção estreia contra o Egito no dia 16 de junho

O clima está leve para a seleção da Noruega para a estreia na Copa do Mundo. Exemplo disso é o atacante Haaland, que apareceu em treino na última sexta-feira, gastando seu gingado durante a atividade de preparação para o primeiro jogo da equipe no torneio, contra o Egito, que acontecerá na próxima terça-feira (16), em Boston. O jogador disse parecer estar em uma "boate" em sua cabeça enquanto improvisava coreografias durante o treino.

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Nas imagens abaixo, o craque norueguês compartilhou uma música que estava tocando em sua mente e, em tom de brincadeira e descontraído, disse que ia "mostrar como se faz".

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Saber o que fazer, ao menos em campo, é algo que Haaland já demonstrou e muito bem há algumas temporadas. Nessa, foram impressionantes 51 gols e 11 assistências em 59 partidas disputadas (entre clube e seleção). E é esperado que o faro artilheiro de Haaland surja na Copa, a primeira de sua carreira, e a edição que marca o retorno da Noruega à competição após 28 anos, que conta com seu camisa 9 para a classificação ao mata-mata.

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Haaland comemora gol marcado pela Noruega contra a Estônia, nas Eliminatórias da Europa (Foto: Jonas Been Henriksen/NTB/AFP)

O desafio começa na próxima terça-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Egito, em jogo válido pelo grupo I. Na sequência, a Noruega enfrenta Senegal e fecha a fase de grupos contra a França.

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