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Deschamps, técnico da França, crava outra seleção como favorita na Copa do Mundo

Treinador falou em entrevista coletiva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 19:33
Atualizado há 2 minutos
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Deschamps na coletiva da seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Deschamps na coletiva da seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A um dia da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, o técnico Didier Deschamps preferiu tirar o peso do favoritismo de seus comandados. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (15), véspera do duelo contra Senegal, o treinador afirmou que a Espanha é a principal candidata ao título do torneio.

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    Apesar de reconhecer a força do elenco francês, Deschamps destacou que os Bleus passam por um processo de renovação e evitou colocar sua equipe acima das demais seleções.

    — Se existe uma favorita, é a Espanha. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Claro que a França tem potencial para chegar longe, mas o caminho é muito longo e temos jogadores que disputarão a Copa do Mundo pela primeira vez — afirmou.

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    A declaração foi antes do resultado histórico entre Espanha e Cabo Verde, poucas horas depois. A Furia ficou no 0 a 0 com a seleção africana. O técnico francês chegou a comentar sobre a pressão da estreia no Mundial

    — O primeiro jogo é muito importante para qualquer seleção. Não decide tudo, porque ainda há outros confrontos, mas é ele que dá início à competição e pode determinar a confiança do grupo — disse.

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    Deschamps ainda fez elogios ao Senegal, adversário da estreia, e classificou a equipe africana como uma das mais fortes do cenário internacional.

    — O Senegal faz parte das melhores seleções da África e também do mundo. Temos muito respeito por eles e sabemos que será um jogo difícil.

    Questionado sobre o momento de Ousmane Dembélé, que chega ao Mundial após grande temporada pelo PSG e como atual vencedor da Bola de Ouro, o treinador afirmou que o atacante teve tempo para se recuperar física e mentalmente antes da competição.

    — Ousmane teve algumas lesões ao longo da temporada, mas está totalmente concentrado. Nós demos tempo para que ele se recuperasse e deixasse para trás tudo o que viveu na Liga dos Campeões. Se estiver no seu melhor nível, será um enorme reforço para a França — concluiu.

    França na Copa do Mundo

    A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

    A frustração de Cucurella no empate sem gols da Espanha com Cabo Verde (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    A frustração de Cucurella no empate sem gols da Espanha com Cabo Verde (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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