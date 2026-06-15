França x Senegal: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes estreiam no Mundial nesta terça feira (16)

A França inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), quando enfrenta Senegal pela primeira rodada do Grupo I. A partida será disputada às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos e terá transmissão ao vivo da CazéTV, com exibição disponível para assinantes do Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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O confronto marca a estreia das duas seleções no torneio. Além de franceses e senegaleses, a chave também conta com Iraque e Noruega, que se enfrentam mais tarde, às 19h (de Brasília), em Boston.

Ficha do jogo FRA SEN Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 16/06/2026, 16:00 Local New York New Jersey Stadium - East Rutherford, New Jersey Árbitro Onde assistir

Apontada como uma das principais candidatas ao título, a França chega ao Mundial em busca do tricampeonato. Vice-campeã da última edição, a equipe comandada por Didier Deschamps aposta na força de seu elenco estrelado para começar a competição com o pé direito.

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Já Senegal sonha em repetir o feito histórico de 2002, quando alcançou as quartas de final em sua primeira participação em Copas do Mundo.

Prováveis escalações

🔵França:

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot e Désiré Doué; Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Técnico: Didier Deschamps.

🟠Senegal:

Mory Diaw; Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck e Ismail Jakobs; Lamine Camara, Sapoko Ndiaye, Habib Diarra e Iliman Ndiaye; Sadio Mané e Nicolas Jackson.

Técnico: Pape Thiaw.

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Arbitragem

Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

Assistentes: George Lakrindis (Austrália) e Andrew Lindsay (Austrália)

VAR: não divulgado

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