Iraque x Noruega: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes estreiam no Mundial nesta terça-feira (15)
Iraque e Noruega fazem sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo I. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, com exibição disponível para assinantes do Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
A chave também conta com França e Senegal, que se enfrentam mais cedo, às 16h (de Brasília), em um dos grupos mais equilibrados da competição.
Ficha do jogo
A Noruega chega ao Mundial cercada de expectativas após uma campanha dominante nas Eliminatórias Europeias. A seleção venceu todas as oito partidas disputadas, marcou 37 gols e sofreu apenas cinco. Entre os resultados mais expressivos estão a goleada por 11 a 1 sobre a Moldávia e duas vitórias marcantes diante da Itália, por 3 a 0 e 4 a 1, que contribuíram para a ausência italiana na Copa.
Do outro lado, o Iraque garantiu presença no torneio por meio da repescagem mundial. A classificação veio após vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia. A seleção iraquiana volta a disputar uma Copa do Mundo após 40 anos, já que sua única participação anterior aconteceu em 1986.
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Prováveis escalações
🔴Iraque:
Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahsin, Akam Hashem e Mirkhas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Amyn, Sher, Marco Faraj e Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein.
Técnico: Graham Arnold.
🔵Noruega:
Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e Holmgren Pedersen; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Strand Larsen e Erling Haaland.
Técnico: Ståle Solbakken.
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