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Iraque x Noruega: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes estreiam no Mundial nesta terça-feira (15)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 19:00
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Iraque x Noruega
Iraque x Noruega

Iraque e Noruega fazem sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo I. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, com exibição disponível para assinantes do Disney+.  ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    • A chave também conta com França e Senegal, que se enfrentam mais cedo, às 16h (de Brasília), em um dos grupos mais equilibrados da competição.

    Ficha do jogo

    IRQ
    NOR
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    16/06/2026, 19:00
    Local
    Boston Stadium - Foxborough, Massachusetts
    Árbitro
    Onde assistir

    A Noruega chega ao Mundial cercada de expectativas após uma campanha dominante nas Eliminatórias Europeias. A seleção venceu todas as oito partidas disputadas, marcou 37 gols e sofreu apenas cinco. Entre os resultados mais expressivos estão a goleada por 11 a 1 sobre a Moldávia e duas vitórias marcantes diante da Itália, por 3 a 0 e 4 a 1, que contribuíram para a ausência italiana na Copa.

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    Do outro lado, o Iraque garantiu presença no torneio por meio da repescagem mundial. A classificação veio após vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia. A seleção iraquiana volta a disputar uma Copa do Mundo após 40 anos, já que sua única participação anterior aconteceu em 1986.

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    Prováveis escalações

    🔴Iraque:
    Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahsin, Akam Hashem e Mirkhas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Amyn, Sher, Marco Faraj e Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein.
    Técnico: Graham Arnold.

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    🔵Noruega:
    Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e Holmgren Pedersen; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Strand Larsen e Erling Haaland.
    Técnico: Ståle Solbakken.

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    Iraque x Noruega

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