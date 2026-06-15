Técnico da Argentina reflete sobre torcer para o Brasil: 'Por que não pensar?'
Treinador reencontra ex-companheiros na véspera da estreia da Copa do Mundo
Na véspera da estreia da Argentina na Copa do Mundo, Lionel Scaloni viveu um momento descontraído com Djalminha e Martín Palermo. No reencontro com o brasileiro, o comandante da Albiceleste também refletiu sobre torcer para os Canarinhos.
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- Este sim que jogava bem... Martín (Palermo), ele jogava melhor do que você. Saiba que te amo muito. É um companheiro brasileiro que tive no Deportivo La Coruña, assim como Mauro (Silva), Donato. Eu gosto que um brasileiro torça pela Argentina apesar da rivalidade futebolística. E quando não tiver a Argentina, por que não pensar no Brasil se saindo bem? Eu sei o que é ter um companheiro brasileiro e sei que eles torcer por nós.
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Além de Djalminha, Lionel Scaloni reencontrou Martín Palermo, com quem dividiu vestiário no Estudiantes. O treinador se emocionou ao reencontrar o ex-companheiro e comentou sobre a sensação dos jogadores da Argentina na véspera da estreia da Copa do Mundo.
- Que bom te ver, Martín! Passamos por tanta coisa juntos. Ele foi tão gentil comigo, e eu tive experiências maravilhosas no Estudiantes depois de meses sem jogar. O clube me acolheu de braços abertos. Ele é um verdadeiro amigo do mundo do futebol, Martín… Agradeço muito. Estamos todos muito animados com o início da Copa do Mundo, e os meninos vão dar tudo de si.
No Grupo J, a Argentina estreia contra a Argélia, mas depois encara Áustria e Jordânia em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.
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