Seleção do Irã deixa mensagem a Estados Unidos após jogo da Copa Irã está em segundo colocado do grupo G com dois pontos

A seleção do Irã deixou uma mensagem escrita no vestiário do SoFi Stadium, em Los Angeles, após o empate sem gols com a Bélgica pelo Grupo G da Copa do Mundo. O resultado, registrado neste domingo (22), mantém o Irã na disputa por uma vaga nas fases eliminatórias do torneio.

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O gesto ocorre em meio a um cenário politicamente delicado. A delegação iraniana está sediada em Tijuana, no México, e entra nos Estados Unidos apenas para disputar as partidas, por causa de restrições impostas à permanência da equipe no país. Além disso, integrantes da comissão técnica e autoridades iranianas foram impedidos de entrar no território americano.

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Recado da Seleção do Irã

Seleção do Irã deixa carta após empate contra a Bélgica na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Autoridades dos EUA afirmaram que os planos de deslocamento da equipe continuam sendo avaliados, enquanto as discussões sobre um possível relaxamento das restrições ainda estão em curso. A mensagem, divulgada pela federação iraniana de futebol, foi escrita à mão e dirigida à cidade anfitriã:

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"Da antiga Pérsia de milhares de anos atrás ao Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e firme. Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, pela hospitalidade. E obrigado a cada iraniano que entregou seu coração, sua voz e sua alma pelo Irã ao longo destes 180 minutos. Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações."

O texto também agradeceu aos torcedores iranianos que dedicaram seu "coração, voz e alma" à seleção durante as duas partidas no SoFi Stadium e encerrou com um apelo por paz, respeito e amizade entre as nações.

Críticas do técnico do Irã à organização dos EUA na Copa

O treinador Amir Ghalenoei criticou repetidamente as restrições de deslocamento ao longo do torneio. Ele afirmou que a equipe enfrentou desafios que nenhuma outra delegação precisou suportar.

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Los Angeles sediou os dois jogos do Irã no Grupo G até agora. Na estreia, também no SoFi Stadium, a seleção empatou por 2 a 2 com a Nova Zelândia. O próximo compromisso iraniano na fase de grupos será contra o Egito, em Seattle.

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