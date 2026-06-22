logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Seleção do Irã deixa mensagem a Estados Unidos após jogo da Copa

Irã está em segundo colocado do grupo G com dois pontos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
22/06/2026 11:17
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Seleção do Irã terá próximo confronto contra o Egito (Foto: Fotoarena/Folhapress)
Seleção do Irã terá próximo confronto contra o Egito (Foto: Fotoarena/Folhapress)

A seleção do Irã deixou uma mensagem escrita no vestiário do SoFi Stadium, em Los Angeles, após o empate sem gols com a Bélgica pelo Grupo G da Copa do Mundo. O resultado, registrado neste domingo (22), mantém o Irã na disputa por uma vaga nas fases eliminatórias do torneio.

continua após a publicidade
  • Nico Schlotterbeck marcou o segundo gol da Alemanha x Curaçao

    O que são os 16 avos de final da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Kamada salva o Japão no fim, e seleção asiática busca empate heroico diante da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)

    Quantas seleções se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • leifert sbt

    Quais jogos da Copa do Mundo serão exibidos no SBT hoje (22)?

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • O gesto ocorre em meio a um cenário politicamente delicado. A delegação iraniana está sediada em Tijuana, no México, e entra nos Estados Unidos apenas para disputar as partidas, por causa de restrições impostas à permanência da equipe no país. Além disso, integrantes da comissão técnica e autoridades iranianas foram impedidos de entrar no território americano.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das 4 linhas

    Recado da Seleção do Irã

    Seleção do Irã deixa carta após empate contra a Bélgica na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Seleção do Irã deixa carta após empate contra a Bélgica na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Autoridades dos EUA afirmaram que os planos de deslocamento da equipe continuam sendo avaliados, enquanto as discussões sobre um possível relaxamento das restrições ainda estão em curso. A mensagem, divulgada pela federação iraniana de futebol, foi escrita à mão e dirigida à cidade anfitriã:

    continua após a publicidade

    "Da antiga Pérsia de milhares de anos atrás ao Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e firme. Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, pela hospitalidade. E obrigado a cada iraniano que entregou seu coração, sua voz e sua alma pelo Irã ao longo destes 180 minutos. Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações."

    O texto também agradeceu aos torcedores iranianos que dedicaram seu "coração, voz e alma" à seleção durante as duas partidas no SoFi Stadium e encerrou com um apelo por paz, respeito e amizade entre as nações.

    Críticas do técnico do Irã à organização dos EUA na Copa

    O treinador Amir Ghalenoei criticou repetidamente as restrições de deslocamento ao longo do torneio. Ele afirmou que a equipe enfrentou desafios que nenhuma outra delegação precisou suportar.

    continua após a publicidade

    Los Angeles sediou os dois jogos do Irã no Grupo G até agora. Na estreia, também no SoFi Stadium, a seleção empatou por 2 a 2 com a Nova Zelândia. O próximo compromisso iraniano na fase de grupos será contra o Egito, em Seattle.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Niakhate e Haaland (Foto: Instagram Niakhaté)
    Copa do MundoZagueiro de Senegal compara Haaland a Cristiano Ronaldo e revela estratégia para frear craque norueguêsHá 18 minutos
    Aymen Hussein marcou o gol da classificação do Iraque à Copa do Mundo de 2026
    Copa do MundoConheça Ayman Hussein, herói do Iraque que foi detido por sete horas em aeroporto nos EUAHá 31 minutos
    Copa do MundoUruguai corre risco de nova eliminação precoce em Copas; veja os cenáriosHá 33 minutos
    Onde AssistirJordânia x Argélia: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Seleção BrasileiraQuando o Brasil joga no mata-mata da Copa? Veja datas, horários e adversáriosHá 1 hora
    Nico Schlotterbeck marcou o segundo gol da Alemanha x Curaçao
    Copa do MundoO que são os 16 avos de final da Copa do Mundo?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOL
    Klopp questiona ex-jogador da Holanda por crítica à Van Dijk
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Feiticeiro que causou lesão em Cristiano Ronaldo promete agir contra Harry Kane na Copa
    Kamada salva o Japão no fim, e seleção asiática busca empate heroico diante da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)
    Quantas seleções se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo?
    leifert sbt
    Quais jogos da Copa do Mundo serão exibidos no SBT hoje (22)?
    A Tunísia foi eliminada da Copa do Mundo na 2ª rodada
    Conheça as seleções já eliminadas da Copa do Mundo
    Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Escócia, Nova Jersey e recomeços: as coincidências de Neymar
    Alemanha não vence três jogos seguidos na fase de grupos da Copa desde 2006
    Alemanha está a um jogo de quebrar marca negativa na Copa que dura 20 anos
    Noruega x Senegal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Estrela do Marrocos admite aposentadoria precoce após a Copa do Mundo para seguir vocação religiosa
    Ibrahimovic
    Deu sono? Ibrahimović provoca seleção na Copa do Mundo
    Ilustração gerada por IA mostra Carlo Ancelotti pressionado para escalar Endrick e Rayan (Imagem gerada por IA)
    Ao lançar Endrick e Rayan, Ancelotti isola vozes no ouvido para escutar as da sua cabeça
    Ronald Koeman ganha nova referência ofensiva com ascensão de Brobbey (Foto: Molly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
    Com Memphis na reserva, atacante ganha protagonismo na Holanda
    Wilton, Claus e Abatti Abel
    Por que os árbitros brasileiros vão bem na Copa do Mundo e no Brasil não?