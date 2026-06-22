Seleção do Irã deixa mensagem a Estados Unidos após jogo da Copa
Irã está em segundo colocado do grupo G com dois pontos
A seleção do Irã deixou uma mensagem escrita no vestiário do SoFi Stadium, em Los Angeles, após o empate sem gols com a Bélgica pelo Grupo G da Copa do Mundo. O resultado, registrado neste domingo (22), mantém o Irã na disputa por uma vaga nas fases eliminatórias do torneio.
O gesto ocorre em meio a um cenário politicamente delicado. A delegação iraniana está sediada em Tijuana, no México, e entra nos Estados Unidos apenas para disputar as partidas, por causa de restrições impostas à permanência da equipe no país. Além disso, integrantes da comissão técnica e autoridades iranianas foram impedidos de entrar no território americano.
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Recado da Seleção do Irã
Autoridades dos EUA afirmaram que os planos de deslocamento da equipe continuam sendo avaliados, enquanto as discussões sobre um possível relaxamento das restrições ainda estão em curso. A mensagem, divulgada pela federação iraniana de futebol, foi escrita à mão e dirigida à cidade anfitriã:
"Da antiga Pérsia de milhares de anos atrás ao Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e firme. Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, pela hospitalidade. E obrigado a cada iraniano que entregou seu coração, sua voz e sua alma pelo Irã ao longo destes 180 minutos. Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações."
O texto também agradeceu aos torcedores iranianos que dedicaram seu "coração, voz e alma" à seleção durante as duas partidas no SoFi Stadium e encerrou com um apelo por paz, respeito e amizade entre as nações.
Críticas do técnico do Irã à organização dos EUA na Copa
O treinador Amir Ghalenoei criticou repetidamente as restrições de deslocamento ao longo do torneio. Ele afirmou que a equipe enfrentou desafios que nenhuma outra delegação precisou suportar.
Los Angeles sediou os dois jogos do Irã no Grupo G até agora. Na estreia, também no SoFi Stadium, a seleção empatou por 2 a 2 com a Nova Zelândia. O próximo compromisso iraniano na fase de grupos será contra o Egito, em Seattle.
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