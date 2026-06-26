Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (26/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A sexta-feira (26) será marcada por mais uma rodada decisiva da Copa do Mundo. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Noruega e França, com o duelo entre Haaland e Mbappé, e Uruguai e Espanha, que vale vaga na próxima fase. A programação também conta com partidas importantes dos Grupos G, H e I, além de um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 26 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – Noruega x França – CazéTV, Globo e Sportv

16h – Senegal x Iraque – CazéTV

21h – Uruguai x Espanha – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

21h – Cabo Verde x Arábia Saudita – CazéTV e Sportv 2

0h* – Egito x Irã – CazéTV, Globo e Sportv

0h* – Nova Zelândia x Bélgica – CazéTV

Jogos na madrugada de sábado (27).

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Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

19h – Novorizontino x Vila Nova – SportyNet, XSports, ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir na Disney+

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