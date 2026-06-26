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Paraguai x Austrália: veja os melhores momentos do Grupo D na Copa do Mundo

Seleções ficam no 0 a 0 na Califórnia

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 01:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Austrália conquistou a classificação a segunda fase da Copa do Mundo ao empatar em 0 a 0 com o Paraguai, nesta quinta-feira (25), em San Francisco, nos Estados Unidos. O resultado garantiu os australianos na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos, mesma pontuação dos paraguaios, que também avançaram para a próxima fase.

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    Na outra partida da chave, os Estados Unidos, já classificados antecipadamente, foram derrotados pela Turquia por 3 a 2. Apesar da vitória histórica, os turcos terminaram na última colocação do grupo e deram adeus ao Mundial.

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    Como foi a partida?

    Foram da Austrália, que jogava pelo empate para avançar em segundo lugar, os melhores momentos do primeiro tempo. Oneill, Metcalfe e Jordan Bos já haviam finalizado ao gol adversário quando Gabriel Avalos, aos 38 minutos, criou a primeira chance de relativo perigo a favor da seleção paraguaia.

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    Brasileiro naturalizado paraguaio e autor do primeiro gol da seleção na Copa, Maurício, que joga no Palmeiras, entrou no final do primeiro tempo. O meia substituiu Alexandro Maidana e deu o primeiro chute a gol do Paraguai na partida, mas de longe e sem perigo.

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    Australianos Jackson Irvine e Harry Souttar comemoram a vaga à segunda fase
    Australianos Jackson Irvine e Harry Souttar comemoram a vaga à segunda fase (Foto: Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Maurício desperdiça a melhor chance no fim

    O Paraguai melhorou um pouco na etapa final, mas parecia que estava satisfeito com o empate. Do outro lado, a Austrália ficou na retranca, esperando o contra-ataque fatal, que não veio. Aos 47 minutos, Mauricio desperdiçou a melhor chance paraguaio, de dentro da área, mas o chute saiu fraco, nas mãos de Patrick Beach.

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