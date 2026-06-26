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Holanda chega à 2ª fase embalada e invicta em Copas do Mundo há 16 anos

Última derrota da Laranja Mecânica na competição aconteceu em 2010

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/06/2026 05:00
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Jogadores da Holanda comemoram gol marcado
Holanda chega embalada à próxima fase após números históricos (Foto: Imago/Folhapress)

A Holanda venceu a Tunísia na noite desta quinta-feira (25), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (Estados Unidos), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, e garantiu a liderança do Grupo F. A equipe chega à segunda fase embalada e sem perder na competição há 16 anos.

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    A última derrota dos holandeses em Copas aconteceu na final da edição de 2010, na África do Sul, no dia 11 de julho. Na ocasião, a Espanha venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol marcado por Andrés Iniesta, e conquistou o único título mundial de sua história.

    Com a vitória por 3 a 1 diante da Tunísia, a seleção holandesa chegou a 15 partidas consecutivas sem derrota no torneio e superou a marca histórica da Seleção Brasileira, do Rei Pelé, alcançada entre as Copas de 1958 e 1966.

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    Desde então, a Holanda acumulou dez vitórias e cinco empates em partidas de Copa do Mundo. A sequência começou na campanha de 2014, quando a equipe terminou na terceira colocação, e foi retomada em 2022, após a ausência na edição de 2018, disputada na Rússia.

    Entre os resultados que compõem a invencibilidade estão as campanhas de destaque em 2014 e 2022. Apesar de ter sido eliminada nas duas edições pela Argentina, os confrontos terminaram empatados no tempo regulamentar e, pelas estatísticas oficiais da Fifa, são contabilizados como empates.

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    A série invicta da Holanda em Copas do Mundo é formada pelos seguintes resultados:

      1.
    1. Holanda 5 x 1 Espanha — 2014
      2. 2.
    2. Holanda 3 x 2 Austrália — 2014
      3. 3.
    3. Holanda 2 x 0 Chile — 2014
      4. 4.
    4. Holanda 2 x 1 México — 2014
      5. 5.
    5. Holanda 0 (4) x 0 (3) Costa Rica — 2014
      6. 6.
    6. Holanda 0 (2) x 0 (4) Argentina — 2014
      7. 7.
    7. Holanda 3 x 0 Brasil — 2014
      8. 8.
    8. Holanda 2 x 0 Senegal — 2022
      9. 9.
    9. Holanda 1 x 1 Equador — 2022
      10. 10.
    10. Holanda 2 x 0 Catar — 2022
      11. 11.
    11. Holanda 3 x 1 Estados Unidos — 2022
      12. 12.
    12. Holanda 2 (3) x 2 (4) Argentina — 2022
      13. 13.
    13. Holanda 2 x 2 Japão — 2026
      14. 14.
    14. Holanda 5 x 1 Suécia — 2026
      15. 15.
    15. Holanda 3 x 1 Tunísia — 2026
    Jogador da Tunísia tenta driblar defensor holandês pela Copa do Mundo
    Holanda enfrentou a Tunísia na rodada final da Copa do Mundo e saiu com a vitória (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)

    Holanda na Copa do Mundo 2026

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

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    Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

    Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe dirigida por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

    Já a Suécia precisa aguardar o encerramento da rodada e ainda não tem vaga garantida. No momento, a equipe avança como uma das oito melhores terceiras colocadas e enfrentaria a França, cenário que ainda pode mudar conforme a conclusão dos demais jogos.

    Brasil perdeu recorde em 1966

    Aquela altura, o Brasil vinha de uma sequência de oito anos sem derrotas em Copas do Mundo, incluindo os títulos conquistados em 1958 e 1962. A série invicta foi encerrada em 1966, com a derrota por 3 a 1 para a Hungria, pela fase de grupos do torneio.

    A partida foi disputada no estádio Goodison Park, em Liverpool, diante de cerca de 57 mil torcedores. A seleção húngara abriu o placar com Bene e, mesmo após o empate de Tostão, voltou a ficar em vantagem com gols de Farkas Mészöly.

    Cabe ressaltar que o Rei Pelé não esteve em campo diante da Hungria. O camisa 10 sofreu com a forte marcação e as faltas cometidas pelos adversários na vitória sobre a Bulgária, na rodada anterior, e acabou sendo desfalque no confronto seguinte. A ausência do principal jogador brasileiro teve peso significativo na derrota que encerrou a histórica sequência de invencibilidade da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

    Sequência invicta do Brasil

      1.
    1. Brasil 3 x 0 Áustria — 1958
      2. 2.
    2. Brasil 0 x 0 Inglaterra — 1958
      3. 3.
    3. Brasil 2 x 0 União Soviética — 1958
      4. 4.
    4. Brasil 1 x 0 País de Gales — 1958
      5. 5.
    5. Brasil 5 x 2 França — 1958
      6. 6.
    6. Brasil 5 x 2 Suécia — 1958
      7. 7.
    7. Brasil 2 x 0 México — 1962
      8. 8.
    8. Brasil 0 x 0 Tchecoslováquia — 1962
      9. 9.
    9. Brasil 2 x 1 Espanha — 1962
      10. 10.
    10. Brasil 3 x 1 Inglaterra — 1962
      11. 11.
    11. Brasil 4 x 2 Chile — 1962
      12. 12.
    12. Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia — 1962
      13. 13.
    13. Brasil 2 x 0 Bulgária — 1966 

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