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Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória histórica sobre a Alemanha 

Daniel Noboa anunciou a folga oficial para celebrar o resultado na Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 00:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gonzalo Plata comemora gol da virada do Equador sobre a Alemanha
O presidente Daniel Noboa e sua família vibram com o desempenho histórico da seleção equatoriana na Copa do Mundo (Foto: Fifa / Divulgação)

A histórica vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha pela Copa do Mundo gerou uma onda de euforia no Equador. Logo após o encerramento do confronto, o presidente do país, Daniel Noboa Azin, utilizou sua conta oficial na rede social X para parabenizar a comissão técnica e o elenco pelo desempenho e anunciar um decreto oficial: o dia 26 de junho será feriado nacional em todo o território equatoriano.

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    gonzalo plata equador
    Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, comemora o gol da virada que parou o Equador e garantiu a classificação (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    A celebração oficial coroa uma noite inesquecível para os torcedores, que viram a equipe demonstrar poder de reação diante de uma das camisas mais pesadas do futebol mundial no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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    O duelo começou com um susto para os sul-americanos, já que a Alemanha inaugurou o marcador com apenas dois minutos de bola rolando na etapa inicial. Sem se abalar, o Equador reagiu rápido e alcançou a igualdade sete minutos mais tarde, graças ao gol anotado por Nilson Angulo.

    A consagração veio no segundo tempo. Aos 13 minutos, Gonzalo Plata, atacante que defende o Flamengo, acertou um belo chute para estufar as redes e garantir a virada histórica. Os alemães pressionaram nos minutos finais em busca do empate, mas pararam na sólida barreira defensiva construída pela seleção do Equador.

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    Com o resultado positivo, o Equador carimbou sua classificação para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026, avançando como um dos melhores terceiros colocados do torneio.

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