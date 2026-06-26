Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória histórica sobre a Alemanha
Daniel Noboa anunciou a folga oficial para celebrar o resultado na Copa do Mundo
A histórica vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha pela Copa do Mundo gerou uma onda de euforia no Equador. Logo após o encerramento do confronto, o presidente do país, Daniel Noboa Azin, utilizou sua conta oficial na rede social X para parabenizar a comissão técnica e o elenco pelo desempenho e anunciar um decreto oficial: o dia 26 de junho será feriado nacional em todo o território equatoriano.
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A celebração oficial coroa uma noite inesquecível para os torcedores, que viram a equipe demonstrar poder de reação diante de uma das camisas mais pesadas do futebol mundial no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
O duelo começou com um susto para os sul-americanos, já que a Alemanha inaugurou o marcador com apenas dois minutos de bola rolando na etapa inicial. Sem se abalar, o Equador reagiu rápido e alcançou a igualdade sete minutos mais tarde, graças ao gol anotado por Nilson Angulo.
A consagração veio no segundo tempo. Aos 13 minutos, Gonzalo Plata, atacante que defende o Flamengo, acertou um belo chute para estufar as redes e garantir a virada histórica. Os alemães pressionaram nos minutos finais em busca do empate, mas pararam na sólida barreira defensiva construída pela seleção do Equador.
Com o resultado positivo, o Equador carimbou sua classificação para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026, avançando como um dos melhores terceiros colocados do torneio.
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