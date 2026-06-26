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O que Espanha precisa para avançar na Copa do Mundo: veja cenários

Fúria chega na última rodada como líder do Grupo H

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 05:00
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Time da Espanha em foto antes de jogo na Copa do Mundo
Espanha encara o Uruguai na última rodada da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Após tropeço em Cabo Verde na estreia e vitória sobre a Arábia Saudita na segunda rodada, a Espanha voltará a campo nesta sexta-feira (26), em Guadalajara, no México, para enfrentar o Uruguai. Abaixo, o Lance! mostra os cenários para classificação da "La Roja" ao mata-mata da Copa do Mundo.

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    A vitória sobre os sauditas deixou a seleção espanhola muito bem encaminhada, mas não matematicamente classificada para a próxima fase. A equipe vai ao gramado ocupando a liderança, mas em um Grupo H aberto.

    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

    Espanha em busca do bicampeonato

    O cenário mais básico é a Espanha vencer o Uruguai. Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente não precisaria de mais nada e ficaria na ponta com sete pontos somados.

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    Já em caso de empate, a Fúria ficaria na liderança, mas dependendo do resultado do duelo entre Arábia Saudita e Cabo Verde, Os africanos, se vencerem, confirmarão a vaga, mas precisariam tirar quatro gol de saldo para passarem como primeiros colocados da chave.

    Se a Espanha perder para o Uruguai e Cabo Verde vencer a Arábia Saudita, ainda terá chances altas de classificação como terceiro colocado devido ao alto saldo de gols após a goleada por 4 a 0 sobe os sauditas.

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    Caso confirme a liderança do Grupo H da Copa do Mundo, a Espanha enfrentará a segunda colocada do Grupo J, que deve ser Áustria ou Argélia — a Argentina, líder com seis pontos e cinco de saldo, encara a lanterna Jordânia no sábado (27), às 23h.

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