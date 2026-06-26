Veja as seleções classificadas e eliminadas da Copa na quinta-feira (25) Seis garantiram vaga e uma deu adeus ao torneio no dia

A terceira rodada dos grupos D, E e F da Copa do Mundo foi encerrada nesta quinta-feira (25) e definiu novos classificados para a fase mata-mata. Holanda, Japão, Costa do Marfim, Equador, Suécia e Austrália se classificaram. Já Curaçao se despediu do torneio.

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Grupo E

A Costa do Marfim venceu Curaçao por 2 a 0, com dois gols de Nicolas Pépé, e garantiu a classificação na segunda colocação do grupo. A seleção caribenha terminou na lanterna da chave e foi eliminada.

No outro jogo, o Equador venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada. Os alemães já estavam classificados e terminaram na liderança do grupo, enquanto os equatorianos ficaram em terceiro e encaminharam a vaga entre os melhores terceiros colocados.

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Grupo F

A Holanda confirmou a liderança da chave ao derrotar a Tunísia por 3 a 1. Os tunisianos, que já estavam eliminados, encerraram sua participação no Mundial.

Japão e Suécia empataram por 1 a 1 em confronto direto pela classificação. O resultado garantiu os japoneses nas 16 avos de final na segunda posição do grupo, enquanto os suecos avançaram entre os melhores terceiros colocados.

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Grupo D

Os Estados Unidos, já classificados e garantidos na liderança da chave, foram derrotados pela Turquia por 3 a 2 na última rodada. Eliminados antes mesmo de entrar em campo, os turcos buscaram um gol nos minutos finais e conquistaram uma vitória heroica que, apesar de não alterar a situação no grupo, encerrou a participação da seleção de forma digna.

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No outro confronto do grupo, Austrália e Paraguai empataram sem gols. O resultado garantiu os australianos nas 16 avos de final, com a segunda colocação da chave. Já os paraguaios terminaram em terceiro lugar e ficaram muito próximos da classificação entre os melhores terceiros colocados, mas ainda dependem dos demais resultados para confirmar a vaga.

Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Reuters/Folhapress/Claudia Greco)

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Seleções classificadas nesta quinta-feira:

Holanda Japão Costa do Marfim Suécia Equador Austrália

Seleções eliminadas da Copa:

Curaçao

Seleções já classificadas para a próxima fase:

África do Sul Canadá Marrocos Alemanha Bósnia Estados Unidos Brasil México Argentina Suíça Holanda Japão Costa do Marfim Suécia Equador

Seleções já eliminadas da Copa:

Curaçao

Tchéquia

Catar

Haiti

Turquia

Tunísia

Jordânia

Panamá

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