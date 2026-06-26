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Veja as seleções classificadas e eliminadas da Copa na quinta-feira (25)

Seis garantiram vaga e uma deu adeus ao torneio no dia

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 01:09
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Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo
Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/AFP)

A terceira rodada dos grupos D, E e F da Copa do Mundo foi encerrada nesta quinta-feira (25) e definiu novos classificados para a fase mata-mata. Holanda, Japão, Costa do Marfim, Equador, Suécia e Austrália se classificaram. Já Curaçao se despediu do torneio.

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Grupo E

A Costa do Marfim venceu Curaçao por 2 a 0, com dois gols de Nicolas Pépé, e garantiu a classificação na segunda colocação do grupo. A seleção caribenha terminou na lanterna da chave e foi eliminada.

No outro jogo, o Equador venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada. Os alemães já estavam classificados e terminaram na liderança do grupo, enquanto os equatorianos ficaram em terceiro e encaminharam a vaga entre os melhores terceiros colocados.

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Grupo F

A Holanda confirmou a liderança da chave ao derrotar a Tunísia por 3 a 1. Os tunisianos, que já estavam eliminados, encerraram sua participação no Mundial.

Japão e Suécia empataram por 1 a 1 em confronto direto pela classificação. O resultado garantiu os japoneses nas 16 avos de final na segunda posição do grupo, enquanto os suecos avançaram entre os melhores terceiros colocados.

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Grupo D

Os Estados Unidos, já classificados e garantidos na liderança da chave, foram derrotados pela Turquia por 3 a 2 na última rodada. Eliminados antes mesmo de entrar em campo, os turcos buscaram um gol nos minutos finais e conquistaram uma vitória heroica que, apesar de não alterar a situação no grupo, encerrou a participação da seleção de forma digna.

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No outro confronto do grupo, Austrália e Paraguai empataram sem gols. O resultado garantiu os australianos nas 16 avos de final, com a segunda colocação da chave. Já os paraguaios terminaram em terceiro lugar e ficaram muito próximos da classificação entre os melhores terceiros colocados, mas ainda dependem dos demais resultados para confirmar a vaga.

Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F
Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Reuters/Folhapress/Claudia Greco)

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Seleções classificadas nesta quinta-feira:

  1. Holanda
  2. Japão
  3. Costa do Marfim
  4. Suécia
  5. Equador
  6. Austrália

Seleções eliminadas da Copa:

  • Curaçao

Seleções já classificadas para a próxima fase:

  1. África do Sul
  2. Canadá
  3. Marrocos
  4. Alemanha
  5. Bósnia
  6. Estados Unidos
  7. Brasil
  8. México
  9. Argentina
  10. Suíça
  11. Holanda
  12. Japão
  13. Costa do Marfim
  14. Suécia
  15. Equador

Seleções já eliminadas da Copa:

  • Curaçao
  • Tchéquia
  • Catar
  • Haiti
  • Turquia
  • Tunísia
  • Jordânia
  • Panamá

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