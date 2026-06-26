Brasil x Japão: relembre atletas brasileiros que já defenderam a seleção japonesa Confronto acontece pela segunda fase da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Relembre com o Lance! os principais jogadores brasileiros, que se naturalizaram para defenderem a equipe japonesa.

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Brasileiros que já defenderam o Japão

Ruy Ramos foi o primeiro da lista a vestir a camisa japonesa. Entre 1990 e 1995, defendeu a seleção em 32 partidas, marcou um gol e participou das eliminatórias para as Copas de 1990 e 1994. Após encerrar a carreira como atleta, seguiu no país como treinador.

Wagner Lopes obteve a naturalização em 12 de setembro de 1997. Apenas 16 dias depois, estreou pela seleção japonesa nas eliminatórias da Copa do Mundo, em partida contra a Coreia do Sul. Depois de construir boa parte da carreira no Japão, retornou ao Brasil.

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Alessandro dos Santos chegou ao Japão inicialmente para estudar. Após concluir o ensino médio, destacou-se no futebol e assinou seu primeiro contrato profissional no país. Com a naturalização aprovada em novembro de 2001, foi convocado pelo técnico Philippe Troussier e estreou pela seleção em março de 2002, em amistoso contra a Ucrânia. Naquele mesmo ano, representou o Japão na Copa do Mundo de 2002.

Zico assumiu o comando da seleção japonesa após o torneio e manteve Alessandro no grupo, ainda que inicialmente na reserva, atrás do meia Shunsuke Nakamura. A situação mudou em junho de 2003, quando o Japão sofreu derrota por 4 a 1 para a Argentina. Com a saída do lateral-esquerdo Toshihiro Hattori e a adoção de um esquema com três laterais, Alessandro passou a figurar no time titular como meia-esquerda. Manteve a posição por cerca de três anos, até o jogo final da Copa do Mundo de 2006.

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Zico foi treinador do Japão entre os anos 2002 e 2006 (Foto: AFP)

Marcus Túlio Tanaka nasceu no interior de São Paulo e tentou carreira profissional no Brasil antes de receber uma convocação para jogar no Japão. Chegou ao país em 1997 e passou por vários clubes da liga japonesa, onde se destacou. A cidadania japonesa veio somente em 2004, abrindo caminho para a seleção.

Tanaka iniciou pelo time Sub-23, com sete partidas disputadas, e foi integrado à equipe principal em 2006. O auge de sua trajetória com a camisa japonesa veio na Copa do Mundo de 2010, quando foi peça fundamental para o Japão alcançar as oitavas de final. Na fase eliminatória, a seleção japonesa empatou com o Paraguai em 0 a 0 no tempo normal e foi eliminada nos pênaltis por 5 a 3. Entre os torcedores japoneses, Tanaka ficou conhecido pelo apelido "samurai".