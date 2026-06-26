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Portugal x Colômbia marca encontro entre Cristiano Ronaldo e joias do Brasileirão

Equipes se enfrentam no próximo sábado, em duelo que vale a liderança do grupo K

PorVitor PalharesEnviado especial
26/06/2026 06:00
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Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

MIAMI, FL (EUA) - A partida entre Portugal e Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, colocará Cristiano Ronaldo frente a frente com jogadores que atuam no futebol brasileiro. Entre eles estão Jhon Arias, do Palmeiras, Jorge Carrascal, do Flamengo, e Andrés Gómez, do Vasco.

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    Dos três, apenas Arias é titular da seleção colombiana. O atacante começou entre os 11 nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo e integra o trio ofensivo ao lado de Luis Díaz e James Rodríguez, ex-jogador do futebol brasileiro.

    Andrés Gómez, por sua vez, foi utilizado apenas uma vez na competição. O atacante entrou nos minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. Carrascal, que vive temporada irregular pelo Flamengo, ainda não foi acionado pelo técnico Néstor Lorenzo.

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    Jhon Arias, do Palmeiras, vai à Copa do Mundo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
    Jhon Arias, do Palmeiras, será titular na partida entre Portugal e Colômbia, pela Copa do Mundo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

    Briga pela liderança do grupo na Copa

    A Colômbia faz campanha perfeita na Copa do Mundo, com duas vitórias em dois jogos. Já classificada às oitavas de final, a equipe comandada por Néstor Lorenzo precisa apenas de um empate contra Portugal para confirmar a liderança do Grupo K.

    Portugal, por sua vez, estreou com empate por 1 a 1 diante da República Democrática do Congo e chega à última rodada precisando vencer os colombianos para assumir a primeira colocação da chave. A seleção portuguesa depende apenas de seus próprios resultados e não precisa tirar diferença no saldo de gols.

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    Quem terminar na liderança do Grupo K enfrentará, nas oitavas de final, um dos melhores terceiros colocados entre os grupos D, E, I, J e L. Já o segundo colocado terá pela frente o vice-líder do Grupo L, posição ocupada por Gana antes da última rodada da fase da primeira fase.

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