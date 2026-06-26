logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil x Japão e mais: veja os duelos já definidos da segunda fase da Copa

Próxima fase da competição começa no domingo (28)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 05:20
Favorite o Lance! no Google
Taça da Copa do Mundo
Copa do Mundo já tem quatro confrontos definidos no mata-mata (Foto: Divulgação/Fifa)

O segundo dia da última rodada da fase de grupos chegou ao fim, e a Copa do Mundo ganhou mais alguns confrontos para a segunda fase. Além de África do Sul x Canadá, definido na última quarta-feira (24), outros três confrontos foram confirmados nesta quinta-feira (25), incluindo Brasil x Japão.

continua após a publicidade
  • Paraguaio Julio Enciso disputa a bola com o australiano Alessandro Circa

    Paraguai x Austrália: veja os melhores momentos do Grupo D na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Estados Unidos vence o Paraguai por 4 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo

    Turquia x Estados Unidos: veja gols e melhores momentos do Grupo D na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Gonzalo Plata comemora o gol que classificou o Equador na Copa do Mundo

    Equador e Holanda brilham na rodada da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Primeiro colocado do Grupo F, a Holanda venceu a Tunísia e vai encarar Marrocos, que terminou na segunda posição do Grupo C. Primeiro colocado do Grupo D, os Estados Unidos vão encarar a Bósnia, que fechou a fase de grupos na terceira posição do Grupo B. Com o empate com a Suécia, o Japão terminou na segunda posição do Grupo F e vai encarar o Brasil, líder do Grupo C.

    Outras seleções também já estão classificadas, mas ainda sem confrontos definidos. São elas:

    • Alemanha
    • Costa do Marfim
    • México
    • Argentina
    • Austrália
    • Suíça
    • Suécia
    • Equador

    Como foi o único Brasil x Japão na Copa do Mundo

    Na fase de grupos da Copa de 2006, o Brasil levou a melhor em uma partida movimentada. A seleção japonesa, que na época era comandada pelo ídolo brasileiro Zico, saiu na frente do placar com um gol do atacante Tamada.

    continua após a publicidade

    ➡️ Último confronto entre Brasil x Japão teve falha defensiva e virada histórica; relembre

    A reação da Seleção Brasileira, no entanto, foi avassaladora e terminou em goleada por 4 a 1. Os gols da vitória verde-amarela foram marcados por Ronaldo Fenômeno, que balançou as redes duas vezes, Juninho Pernambucano e Gilberto.

    Agora, duas décadas depois, os Samurais Azuis entram no caminho do time de Carlo Ancelotti em um cenário de eliminação direta, valendo uma vaga nas oitavas de final da competição nos Estados Unidos.

    continua após a publicidade
    Considerada uma das gerações mais talentosas da Seleção Brasileira, o grupo de 2006 estreou no Mundial sendo um dos favoritos ao título e levou a fama até o dia 1º de julho, quando foi eliminado pela França com o placar de 1 a 0, e repetiu a triste história da final de 1998. Dos jogadores que defenderam as cores verde e amarela, poucos ainda seguem atuando. Um dos últimos, Kaká, eleito o melhor jogador do mundo em 2007, anunciou sua aposentadoria em dezembro passado após defender o Orlando City durante dois anos. Seguindo os passos do meia, Cicinho deixou as chuteiras penduradas na casa do Brasiliense e foi até o Morumbi comunicar o fim de sua carreira dentro das quatro linhas do gramado nesta semana. Bateu saudade? Veja onde estão os jogadores que defenderam o Brasil na Copa do Mundo de 2006.
    Seleção Brasileira de 2006 venceu o Japão por 4 a 1 (Foto: AFP/VANDERLEI ALMEIDA)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Haaland e Mbappé em ação na Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot and Dan MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
    Copa do Mundo 2026Mbappé e Haaland lideram França e Noruega em duelo pela liderança do Grupo I da Copa do MundoHá 2 minutos
    Fora de CampoFacincani alerta Brasil para confronto contra o Japão: 'Calcanhar de Aquiles'Há 12 minutos
    Japão x Suécia pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Brasil x Japão: relembre atletas brasileiros que já defenderam a seleção japonesaHá 12 minutos
    Jogadores da Holanda comemoram gol marcado
    Copa do Mundo 2026Holanda chega à 2ª fase embalada e invicta em Copas do Mundo há 16 anosHá 22 minutos
    Time da Espanha em foto antes de jogo na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026O que Espanha precisa para avançar na Copa do Mundo: veja cenáriosHá 22 minutos
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Copa do Mundo 2026Brasil x Escócia: veja como foi a disputa de audiência entre CazéTV, Globo e SBTHá 42 minutos

    Mais LANCE!

    Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo
    Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega
    Paraguaio Julio Enciso disputa a bola com o australiano Alessandro Circa
    Paraguai x Austrália: veja os melhores momentos do Grupo D na Copa do Mundo
    Estados Unidos vence o Paraguai por 4 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo
    Turquia x Estados Unidos: veja gols e melhores momentos do Grupo D na Copa do Mundo
    Gonzalo Plata comemora o gol que classificou o Equador na Copa do Mundo
    Equador e Holanda brilham na rodada da Copa do Mundo
    Japão e Suécia empataram pela Copa do Mundo
    Balanço do dia: Brasil conhece o adversário na segunda fase da Copa
    Paraguaio Julio Enciso disputa a bola com o australiano Alessandro Circa
    Austrália segura o empate com Paraguai e avança em segundo do grupo
    Turquia conquista primeira vitória na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Turquia derrota Estados Unidos no último minuto e se despede da Copa do Mundo
    Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo
    Veja as seleções classificadas e eliminadas da Copa na quinta-feira (25)
    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo
    Quem é o principal jogador do Japão, adversário do Brasil na Copa?
    Gonzalo Plata comemora gol da virada do Equador sobre a Alemanha
    Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória histórica sobre a Alemanha 
    Nova Zelândia x Bélgica: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Egito x Irã: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Ronald Koeman olhando para cima e aplaudindo a equipe
    Técnico da Holanda se irrita em entrevista e sai em defesa de titular: 'Podem reclamar'