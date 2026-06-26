Brasil x Japão e mais: veja os duelos já definidos da segunda fase da Copa Próxima fase da competição começa no domingo (28)

O segundo dia da última rodada da fase de grupos chegou ao fim, e a Copa do Mundo ganhou mais alguns confrontos para a segunda fase. Além de África do Sul x Canadá, definido na última quarta-feira (24), outros três confrontos foram confirmados nesta quinta-feira (25), incluindo Brasil x Japão.

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Primeiro colocado do Grupo F, a Holanda venceu a Tunísia e vai encarar Marrocos, que terminou na segunda posição do Grupo C. Primeiro colocado do Grupo D, os Estados Unidos vão encarar a Bósnia, que fechou a fase de grupos na terceira posição do Grupo B. Com o empate com a Suécia, o Japão terminou na segunda posição do Grupo F e vai encarar o Brasil, líder do Grupo C.

Outras seleções também já estão classificadas, mas ainda sem confrontos definidos. São elas:

Alemanha

Costa do Marfim

México

Argentina

Austrália

Suíça

Suécia

Equador

Como foi o único Brasil x Japão na Copa do Mundo

Na fase de grupos da Copa de 2006, o Brasil levou a melhor em uma partida movimentada. A seleção japonesa, que na época era comandada pelo ídolo brasileiro Zico, saiu na frente do placar com um gol do atacante Tamada.

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A reação da Seleção Brasileira, no entanto, foi avassaladora e terminou em goleada por 4 a 1. Os gols da vitória verde-amarela foram marcados por Ronaldo Fenômeno, que balançou as redes duas vezes, Juninho Pernambucano e Gilberto.

Agora, duas décadas depois, os Samurais Azuis entram no caminho do time de Carlo Ancelotti em um cenário de eliminação direta, valendo uma vaga nas oitavas de final da competição nos Estados Unidos.

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Seleção Brasileira de 2006 venceu o Japão por 4 a 1 (Foto: AFP/VANDERLEI ALMEIDA)

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