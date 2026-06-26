Turquia x Estados Unidos: veja gols e melhores momentos do Grupo D na Copa do Mundo Jogo teve reviravoltas e decisão só nos acréscimos

Já classificado para o mata-mata da Copa do Mundo, os Estados Unidos foram derrotados pela Turquia por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (25), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Eliminada antes da rodada, a seleção europeia conquistou sua primeira vitória na competição graças a um gol de Kaan Ayhan no último lance da partida.

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Mesmo com a derrota, os Estados Unidos avançam a segunda fase e terão pela frente a Bósnia e Herzegovina na próxima quarta-feira (1º), em Santa Clara. Já a Turquia encerra sua participação na Copa do Mundo com três pontos e sua primeira vitória no Grupo D.

Como foi a partida?

Os Estados Unidos começaram a partida em ritmo acelerado e abriram o placar logo em sua terceira investida ao ataque. Após tentativas de Reyna e Trusty, o zagueiro voltou a aparecer na área e, na insistência, balançou as redes para colocar a seleção anfitriã em vantagem. A reação turca veio pouco depois. Güler iniciou a jogada no meio-campo, tabelando com Aydin, e recebeu novamente de Yilmaz já na entrada da área para finalizar e deixar tudo igual em Los Angeles.

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Os norte-americanos tentaram retomar a vantagem ainda no primeiro tempo e chegaram a marcar com McKenzie, mas o lance foi anulado por impedimento. Na sequência, a Turquia virou o placar. Güler conduziu pelo centro, tabelou com Yildiz e acionou Elmali pela esquerda. O lateral cruzou rasteiro para Kökçü, que apareceu livre para completar para o fundo das redes. Antes do intervalo, os Estados Unidos ainda assustaram com McKennie, em chute de fora da área, e com Trusty, que cabeceou por cima do gol.

Aos três minutos do segundo tempo, os Estados Unidos chegaram ao empate em uma jogada de muita insistência dentro da área adversária. Após uma sequência de disputas pela bola e tentativas de afastamento da defesa turca, a sobra ficou com Sebastian Berhalter, que aproveitou a desorganização do sistema defensivo rival para finalizar para o fundo das redes. O gol recolocou os norte-americanos na partida e premiou a pressão exercida pela equipe logo nos primeiros minutos da etapa final.

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Berhalter marcou o segundo gol dos Estados Unidos na partida. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Aos 12 minutos, Pulisic entrou na vaga de Weah e elevou o nível técnico da equipe da casa. O camisa 10 participou diretamente de uma sequência de três finalizações perigosas. Na melhor delas, a bola passou por Pepi, desviou em Pulisic e ganhou o ângulo. Atento, Çakir tocou com a ponta dos dedos antes de a bola ainda explodir na trave, evitando a virada dos anfitriões.

Nos acréscimos da partida, a Turquia conseguiu o gol da vitória no último lance. Güler fez boa jogada pela direita, aplicou uma caneta no marcador e levantou a bola na área. Uzun apareceu na segunda trave e ficou com a sobra, finalizando rasteiro. A defesa norte-americana chegou a afastar praticamente em cima da linha, mas Ayhan aproveitou o rebote e completou para o fundo das redes, decretando o triunfo turco em Los Angeles.

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