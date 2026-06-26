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Balanço do dia: Brasil conhece o adversário na segunda fase da Copa

No restante da quinta-feira (25), outros times avançaram no Mundial, enquanto outros deram adeus

PorJoão Pedro RodriguesPedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 01:13
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Japão e Suécia empataram pela Copa do Mundo
Japão e Suécia empataram pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O 15º dia de Copa do Mundo teve classificações históricas, definição de rival da Seleção Brasileira no mata-mata e drama até o apito final. Nesta quinta-feira (25), Equador e Costa do Marfim avançaram no Grupo E, enquanto Holanda e Japão confirmaram as duas primeiras posições do Grupo F. A Suécia também segue viva como uma das melhores terceiras colocadas. Na virada do dia, a eliminada Turquia venceu os Estados Unidos, enquanto Austrália e Paraguai empataram sem gols.

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    Equador vira sobre a Alemanha e avança

    Em um dos jogos mais dramáticos do dia, o Equador venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada, no MetLife Stadium, e garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo. Sané abriu o placar logo no início, mas Angulo empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, apareceu em cobrança de escanteio para marcar o gol histórico da virada equatoriana.

    Apesar da derrota, a Alemanha terminou na liderança do Grupo E pelo saldo de gols. O Equador ficou em terceiro, com quatro pontos, e garantiu classificação para a fase eliminatória.

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    Equatorianos celebram o gol de Gonzalo Plata contra a Alemanha
    Equatorianos celebram o gol de Gonzalo Plata contra a Alemanha (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Costa do Marfim faz história com Pépé

    No outro jogo do Grupo E, a Costa do Marfim venceu Curaçao por 2 a 0 e avançou ao mata-mata pela primeira vez em sua história. Nicolas Pépé foi o grande nome da partida, com dois gols, e comandou a classificação dos Elefantes.

    Com o resultado, a seleção africana terminou com seis pontos, empatada com a Alemanha, mas ficou em segundo lugar pelo saldo de gols. Agora, a Costa do Marfim aguarda a definição do Grupo I para conhecer seu adversário na próxima fase.

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    Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo
    Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/AFP)

    Japão empata com Suécia e será rival do Brasil

    No Grupo F, Japão e Suécia ficaram no empate por 1 a 1 em Dallas. Daizen Maeda abriu o placar para os japoneses no segundo tempo, mas Anthony Elanga respondeu poucos minutos depois com um golaço.

    O resultado confirmou o Japão na segunda colocação da chave. Com isso, a seleção asiática será a adversária do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, na segunda-feira (29), às 14h, em Houston. A Suécia terminou em terceiro e ainda aguarda a definição completa dos classificados para saber quem enfrentará.

    Jogadores do Japão olham para bola
    Japão x Suécia no confronto final do Grupo F (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Holanda vence, lidera grupo e escapa do Brasil

    A Holanda derrotou a Tunísia por 3 a 1 e fechou a fase de grupos na liderança do Grupo F. A equipe de Ronald Koeman abriu vantagem logo no início, com gol contra de Skhiri e gol de Brobbey. Mastouri descontou para os tunisianos, mas Van Hecke marcou o terceiro e confirmou a vitória.

    Com a liderança, a Holanda "fugiu" de um possível duelo com o Brasil já na segunda fase e enfrentará o Marrocos no mata-mata. A Tunísia, por sua vez, se despediu da Copa do Mundo na lanterna da chave.

    Jogadores da Holanda comemoram gol marcado
    Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Estados Unidos e Turquia fazem jogo movimentado

    A Turquia se despediu da Copa do Mundo de 2026 vencendo os Estados Unidos por 3 a 2 de virada, em Los Angeles. Os americanos abriram o placar com Trusty aos 2 minutos, mas os turcos viraram ainda no primeiro tempo com Arda Güler, aos 9, e Kökçü, aos 30.

    No início da etapa final, Sebastian Berhalter empatou para os donos da casa. Os EUA pressionaram bastante com a entrada de Pulisic, mas pararam no goleiro Çakir. Nos acréscimos, aos 53 minutos, Ayhan aproveitou um rebote na área e selou a vitória da Turquia. Apesar da derrota, os Estados Unidos avançaram ao mata-mata na liderança do Grupo D para encarar a Bósnia, enquanto os turcos foram eliminados.

    A Turquia venceu os Estados Unidos por 3 a 2 na Copa do Mundo (Foto: ETIENNE LAURENT / AFP)

    Austrália passa e Paraguai espera

    Paraguai e Austrália empataram por 0 a 0 em Santa Clara, placar que, por enquanto, garantiu ambas as seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após um primeiro tempo morno, marcado pelo atendimento ao australiano Metcalfe por um sangramento na cabeça, o jogo melhorou na etapa final.

    O Paraguai pressionou no início com chute de Maurício, mas a Austrália se fechou bem e quase marcou no fim com Bos, que mandou uma bola rente à trave. Com o resultado, as duas equipes fecharam a primeira fase com quatro pontos no Grupo D. No mata-mata, a Austrália irá encarar o segundo colocado do Grupo G, enquanto os paraguaios, caso se classifiquem, irão enfrentar a Alemanha.

    Austrália e Paraguai empataram sem gols pela Copa do Mundo
    Austrália e Paraguai empataram sem gols pela Copa do Mundo (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP)

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