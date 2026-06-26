Nova Zelândia x Bélgica: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Mundo
Os belgas entram pressionados diante da Nova Zelândia
Nova Zelândia e Bélgica se enfrentam na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Nova Zelândia
A Nova Zelândia chega à rodada decisiva com apenas um ponto conquistado, mas ainda alimenta o sonho da classificação. Para avançar às fases eliminatórias, os neozelandeses precisam derrotar a Bélgica e torcer para que o Irã não pontue diante do Egito. Com essa combinação de resultados, a seleção pode garantir uma vaga no mata-mata do Mundial.
Bélgica
Do outro lado, a Bélgica entra pressionada após campanha abaixo das expectativas. Atualmente na terceira posição do Grupo G, os belgas estão fora da zona de classificação e precisam vencer para seguir vivos na competição. O confronto diante da Nova Zelândia ganhou contornos dramáticos para uma seleção apontada como favorita do grupo antes do início do torneio, mas que agora não tem margem para tropeços.
Tudo sobre Nova Zelândia x Bélgica (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Nova Zelândia 🆚 Bélgica
Copa do Mundo 2026 – Grupo G
📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília).
📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR).
🚩 Assistentes: Mohammad Al Kalaf (JOR) e Ahmad Al Roalle (JOR).
🖥️ VAR: não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚫ Nova Zelândia
Crocombe; Payne, Surman, Boxall e Cacace; Stamenic e Bell; McCowatt, Singh e Just; Wood.
Técnico: Darren Bazeley.
🔴⚫ Bélgica
Courtois; Meunier, Theate, Mechele e De Cuyper; Raskin e Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne e Trossard; Lukaku.
Técnico: Rudi Garcia.
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