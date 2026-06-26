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Nova Zelândia x Bélgica: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Mundo

Os belgas entram pressionados diante da Nova Zelândia

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 00:00
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Nova Zelândia x Bélgica (Arte Lance!)
Nova Zelândia x Bélgica (Arte Lance!)

Nova Zelândia e Bélgica se enfrentam na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV.

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    • Ficha do jogo

    NZL
    BEL
    Copa do Mundo
    3ª rodada - Grupo G
    Data e Hora
    quinta-feira, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília)
    Local
    BC Place, em Vancouver, Canadá
    Árbitro
    Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
    Assistentes
    Mohammad Al Kalaf (JOR) e Ahmad Al Roalle (JOR)
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir
    logo-disney

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Nova Zelândia

    A Nova Zelândia chega à rodada decisiva com apenas um ponto conquistado, mas ainda alimenta o sonho da classificação. Para avançar às fases eliminatórias, os neozelandeses precisam derrotar a Bélgica e torcer para que o Irã não pontue diante do Egito. Com essa combinação de resultados, a seleção pode garantir uma vaga no mata-mata do Mundial.

    Bélgica

    Do outro lado, a Bélgica entra pressionada após campanha abaixo das expectativas. Atualmente na terceira posição do Grupo G, os belgas estão fora da zona de classificação e precisam vencer para seguir vivos na competição. O confronto diante da Nova Zelândia ganhou contornos dramáticos para uma seleção apontada como favorita do grupo antes do início do torneio, mas que agora não tem margem para tropeços.

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    Tudo sobre Nova Zelândia x Bélgica (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Nova Zelândia 🆚 Bélgica
    Copa do Mundo 2026 – Grupo G

    📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília).
    📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR).
    🚩 Assistentes: Mohammad Al Kalaf (JOR) e Ahmad Al Roalle (JOR).
    🖥️ VAR: não divulgado.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    ⚪⚫ Nova Zelândia

    Crocombe; Payne, Surman, Boxall e Cacace; Stamenic e Bell; McCowatt, Singh e Just; Wood.

    Técnico: Darren Bazeley.

    🔴⚫ Bélgica

    Courtois; Meunier, Theate, Mechele e De Cuyper; Raskin e Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne e Trossard; Lukaku.

    Técnico: Rudi Garcia.

    Nova Zelândia x Bélgica (Arte Lance!)

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