Nova Zelândia x Bélgica: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Mundo Os belgas entram pressionados diante da Nova Zelândia

Nova Zelândia e Bélgica se enfrentam na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV.

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Ficha do jogo NZL BEL Copa do Mundo 3ª rodada - Grupo G Data e Hora quinta-feira, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília) Local BC Place, em Vancouver, Canadá Árbitro Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR) Assistentes Mohammad Al Kalaf (JOR) e Ahmad Al Roalle (JOR) Var Não divulgado Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Nova Zelândia

A Nova Zelândia chega à rodada decisiva com apenas um ponto conquistado, mas ainda alimenta o sonho da classificação. Para avançar às fases eliminatórias, os neozelandeses precisam derrotar a Bélgica e torcer para que o Irã não pontue diante do Egito. Com essa combinação de resultados, a seleção pode garantir uma vaga no mata-mata do Mundial.

Bélgica

Do outro lado, a Bélgica entra pressionada após campanha abaixo das expectativas. Atualmente na terceira posição do Grupo G, os belgas estão fora da zona de classificação e precisam vencer para seguir vivos na competição. O confronto diante da Nova Zelândia ganhou contornos dramáticos para uma seleção apontada como favorita do grupo antes do início do torneio, mas que agora não tem margem para tropeços.

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Tudo sobre Nova Zelândia x Bélgica (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Nova Zelândia 🆚 Bélgica

Copa do Mundo 2026 – Grupo G

📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília).

📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR).

🚩 Assistentes: Mohammad Al Kalaf (JOR) e Ahmad Al Roalle (JOR).

🖥️ VAR: não divulgado.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚫ Nova Zelândia

Crocombe; Payne, Surman, Boxall e Cacace; Stamenic e Bell; McCowatt, Singh e Just; Wood.

Técnico: Darren Bazeley.

🔴⚫ Bélgica

Courtois; Meunier, Theate, Mechele e De Cuyper; Raskin e Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne e Trossard; Lukaku.

Técnico: Rudi Garcia.

Nova Zelândia x Bélgica (Arte Lance!)

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