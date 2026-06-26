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Egito x Irã: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo

Grupo G tem disputa animada pela liderança

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 00:00
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Egito vs Irã (Arte Lance!)
Egito vs Irã (Arte Lance!)

Egito e Irã se enfrentam na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), à 0h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV, da TV Globo e do Sportv.

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    • Ficha do jogo

    EGY
    IRÃ
    Copa do Mundo
    3ª rodada - Grupo G
    Data e Hora
    quinta-feira, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília)
    Local
    Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos
    Árbitro
    Szymon Marciniak (POL)
    Assistentes
    Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir
    logo-disney
    logo-sport-tv

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Egito

    Após conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo, o Egito chega à rodada decisiva com a chance de confirmar a liderança do Grupo G. Com quatro pontos, a seleção comandada por Mohamed Salah depende apenas de si para avançar ao mata-mata na primeira colocação e encerrar a fase de grupos à frente da Bélgica.

    Irã

    Do outro lado, o Irã entra em campo pressionado. Com dois pontos conquistados nas duas primeiras rodadas, os iranianos precisam pontuar para manter vivas as chances de classificação. A equipe aposta na experiência de Mehdi Taremi para surpreender os egípcios e seguir sonhando com uma vaga na próxima fase.

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    Tudo sobre Egito x Irã (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Egito 🆚 Irã
    Copa do Mundo 2026 – Grupo G

    📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília).
    📍 Local: Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV, TV Globo e sportv.
    🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (POL).
    🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL).
    🖥️ VAR: não divulgado.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴⚫ Egito

    Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia e Fatouh; Attia e Lasheen; Salah, Ashour e Ziko; Marmoush.

    Técnico: Hossam Hassan.

    🟢🔴 Irã

    Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi e Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos e Jahanbakhsh; Taremi.

    Técnico: Amir Ghalenoei.

    Egito vs Irã (Arte Lance!)

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