Egito x Irã: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
Grupo G tem disputa animada pela liderança
Egito e Irã se enfrentam na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), à 0h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV, da TV Globo e do Sportv.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Egito
Após conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo, o Egito chega à rodada decisiva com a chance de confirmar a liderança do Grupo G. Com quatro pontos, a seleção comandada por Mohamed Salah depende apenas de si para avançar ao mata-mata na primeira colocação e encerrar a fase de grupos à frente da Bélgica.
Irã
Do outro lado, o Irã entra em campo pressionado. Com dois pontos conquistados nas duas primeiras rodadas, os iranianos precisam pontuar para manter vivas as chances de classificação. A equipe aposta na experiência de Mehdi Taremi para surpreender os egípcios e seguir sonhando com uma vaga na próxima fase.
Tudo sobre Egito x Irã (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Egito 🆚 Irã
Copa do Mundo 2026 – Grupo G
📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília).
📍 Local: Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV, TV Globo e sportv.
🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (POL).
🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL).
🖥️ VAR: não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Egito
Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia e Fatouh; Attia e Lasheen; Salah, Ashour e Ziko; Marmoush.
Técnico: Hossam Hassan.
🟢🔴 Irã
Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi e Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos e Jahanbakhsh; Taremi.
Técnico: Amir Ghalenoei.
Uruguai x Espanha
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