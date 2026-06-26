Egito x Irã: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo Grupo G tem disputa animada pela liderança

Egito e Irã se enfrentam na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), à 0h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV, da TV Globo e do Sportv.

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Ficha do jogo EGY IRÃ Copa do Mundo 3ª rodada - Grupo G Data e Hora quinta-feira, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília) Local Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos Árbitro Szymon Marciniak (POL) Assistentes Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL) Var Não divulgado Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Egito

Após conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo, o Egito chega à rodada decisiva com a chance de confirmar a liderança do Grupo G. Com quatro pontos, a seleção comandada por Mohamed Salah depende apenas de si para avançar ao mata-mata na primeira colocação e encerrar a fase de grupos à frente da Bélgica.

Irã

Do outro lado, o Irã entra em campo pressionado. Com dois pontos conquistados nas duas primeiras rodadas, os iranianos precisam pontuar para manter vivas as chances de classificação. A equipe aposta na experiência de Mehdi Taremi para surpreender os egípcios e seguir sonhando com uma vaga na próxima fase.

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Tudo sobre Egito x Irã (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Egito 🆚 Irã

Copa do Mundo 2026 – Grupo G

📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília).

📍 Local: Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV, TV Globo e sportv.

🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (POL).

🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL).

🖥️ VAR: não divulgado.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Egito

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia e Fatouh; Attia e Lasheen; Salah, Ashour e Ziko; Marmoush.

Técnico: Hossam Hassan.

🟢🔴 Irã

Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi e Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos e Jahanbakhsh; Taremi.

Técnico: Amir Ghalenoei.

Egito vs Irã (Arte Lance!)

Uruguai x Espanha

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