Hino do Brasil supera França e Argentina e é eleito o mais bonito da Copa; veja top 10 Lista foi produzida pelo jornal The Athletic

O hino nacional brasileiro foi eleito o mais bonito entre os 48 países participantes da atual edição da Copa do Mundo. A escolha foi feita pelo site The Athletic, braço esportivo do The New York Times, com base em critérios considerados "subjetivos" pela própria publicação.

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Entre os aspectos destacados pela publicação estão a introdução instrumental composta por Francisco Manoel da Silva, com pouco menos de 30 segundos de duração, além de versos marcantes como "Pátria amada" e "colosso destemido".

Os 42 segundos do hino da Inglaterra receberam a pior avaliação do jornal, com nota 1, sendo classificados como "horrível" e "arrastado", e aparecem no fim da lista. Espanha, com nota 2, e Alemanha, com 3, também figuram entre as últimas posições.

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A Colômbia aparece como o segundo melhor hino sul-americano, na quarta colocação, classificada como "magnífica", com destaque para a longa introdução de trompetes vibrantes e para trechos da letra que celebram a independência do país. Em seguida, o Equador ocupa o sexto lugar, e a Argentina vem na sétima posição, ambas destacadas pela carga emocional de seus cânticos. O Uruguai aparece em nono, seguido do Paraguai, em 32º lugar.

Confira o top 10

1 . Brasil 2 . França 3 . Portugal 4 . Colômbia 5 . Escócia 6 . Equador 7 . Argentina 8 . Egito 9 . Uruguai 10 . Bósnia Hezergovina

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Torcedores do Brasil antes de jogo pela segunda rodada da Copa do Mundo (Imagem: Fernando David/ Lance!)

Brasil em campo

A Seleção Brasileira entra em campo na noite desta sexta-feira, contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Na estreia, a equipe de Carlo Ancelotti empatou por 1 a 1 com Marrocos, com gol do atacante Vini Jr ainda no primeiro tempo. Na última rodada, o Brasil enfrentará a Escócia, às 19h do dia 24 de junho, em Miami.