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Hino do Brasil supera França e Argentina e é eleito o mais bonito da Copa; veja top 10

Lista foi produzida pelo jornal The Athletic

PorLance!São Paulo (SP)
19/06/2026 16:00
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Brasil buscará liderança em partida contra o Haiti nesta sexta-feira (19) (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

O hino nacional brasileiro foi eleito o mais bonito entre os 48 países participantes da atual edição da Copa do Mundo. A escolha foi feita pelo site The Athletic, braço esportivo do The New York Times, com base em critérios considerados "subjetivos" pela própria publicação.

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    Entre os aspectos destacados pela publicação estão a introdução instrumental composta por Francisco Manoel da Silva, com pouco menos de 30 segundos de duração, além de versos marcantes como "Pátria amada" e "colosso destemido".

    Os 42 segundos do hino da Inglaterra receberam a pior avaliação do jornal, com nota 1, sendo classificados como "horrível" e "arrastado", e aparecem no fim da lista. Espanha, com nota 2, e Alemanha, com 3, também figuram entre as últimas posições.

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    A Colômbia aparece como o segundo melhor hino sul-americano, na quarta colocação, classificada como "magnífica", com destaque para a longa introdução de trompetes vibrantes e para trechos da letra que celebram a independência do país. Em seguida, o Equador ocupa o sexto lugar, e a Argentina vem na sétima posição, ambas destacadas pela carga emocional de seus cânticos. O Uruguai aparece em nono, seguido do Paraguai, em 32º lugar.

    Confira o top 10

      1.
    1. Brasil
      2. 2.
    2. França
      3. 3.
    3. Portugal
      4. 4.
    4. Colômbia
      5. 5.
    5. Escócia
      6. 6.
    6. Equador
      7. 7.
    7. Argentina
      8. 8.
    8. Egito
      9. 9.
    9. Uruguai
      10. 10.
    10. Bósnia Hezergovina

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    Brasil - Copa
    Torcedores do Brasil antes de jogo pela segunda rodada da Copa do Mundo (Imagem: Fernando David/ Lance!)

    Brasil em campo

    A Seleção Brasileira entra em campo na noite desta sexta-feira, contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Na estreia, a equipe de Carlo Ancelotti empatou por 1 a 1 com Marrocos, com gol do atacante Vini Jr ainda no primeiro tempo. Na última rodada, o Brasil enfrentará a Escócia, às 19h do dia 24 de junho, em Miami.

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