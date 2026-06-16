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Por qual motivo brasileiros torcem para a Argentina? Especialista analisa

Lionel Messi e companhia estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16)

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:06
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Messi (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi em ação pela Argentina (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Argentina estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 22h (de Brasília), nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J. E o Lance! procurou entender possíveis motivos que levam um brasileiro torcer para a seleção rival.

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    Este é o caso de Tatiana Franco, de 28 anos, torcedora declarada da Argentina. Ao explicar a origem de determinado sentimento, ela colocou o meia Lionel Messi como a principal conexão para a admiração da equipe albiceleste.

    — O que me levou a torcer para a Argentina foi o Messi. Quando jogava bola, desde pequena, sempre fui muito fã dele. No início, até torcia para o Brasil também, ali em 2006, por exemplo. Mas era sempre uma zoação muito grande quando a Argentina perdia ou era eliminada. As pessoas faziam festa, mas eu não. Fui criando um certo ranço pela Seleção Brasileira — relatou a torcedora.

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    Brasileira que é torcedora da Argentina (Foto: Arquivo Pessoal)

    O Lance! ouviu a psicóloga Dalila Stalla, coodenadora da equipe multidisciplinar do Hospital Casa Menssana, para entender melhor a opção de torcedores como Tatiana Franco. A profissional afirmou que a opção de torcer para uma seleção, não necessariamente, precisa está ligada a nacionalidade.

    — A escolha por torcer para uma seleção esportiva não depende apenas da nacionalidade. Ela envolve processos de identificação, admiração, valores pessoais e experiências emocionais. Algumas pessoas podem se identificar mais com o estilo de jogo, com determinados atletas ou com a cultura esportiva de outro país — iniciou Dalila Stalla, antes de completar.

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    — No caso da Argentina, há quem admire a tradição futebolística, a competitividade da equipe ou jogadores que se tornaram referências mundiais. Além disso, em um mundo cada vez mais globalizado, as identidades esportivas se tornaram mais flexíveis, especialmente entre os mais jovens — concluiu.

    Distanciamento da Seleção Brasileira

    A reportagem ainda buscou com a psicóloga outros possíveis motivos de distanciamento dos brasileiros com a Seleção. Fatores como experiências traumáticas e traços de personalidade de cada indivíduo podem ser cruciais na ausência de apoio para a equipe nacional.

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    — Traumas esportivos, frustrações e decepções podem levar algumas pessoas a se afastarem temporariamente da Seleção Brasileira ou a questionarem uma identificação que antes era automática. No entanto, dificilmente um único episódio explica sozinho a mudança de torcida. Geralmente, trata-se de um conjunto de fatores emocionais, sociais e culturais — avaliou Dalila Stalla, que completou.

    — Algumas pessoas apresentam maior autonomia em suas escolhas e menor necessidade de seguir comportamentos majoritários. Isso pode estar relacionado a características de personalidade, como independência de pensamento, valorização da individualidade e menor influência da pressão social. Também é importante lembrar que identidade esportiva não é sinônimo de identidade nacional — analisou.

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    Estreia da Argentina na Copa do Mundo

    A Argentina enfrenta a Argélia, às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Além da equipe africana, Lionel Messi e companhia também encaram a Austria e a Jordânia na primeira fase do torneio, respectivamente, nos dias 22 e 27 de junho.

    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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