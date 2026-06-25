Argentina, Portugal e mais: quando o Brasil pode enfrentar as grandes seleções na Copa?
Caminho do Brasil até o hexa pode incluir as favoritas ao titulo
O Brasil assegurou a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e agora espera a definição de seu adversário na segunda fase. A Seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que será conhecido após os jogos desta quinta-feira (25) entre Tunísia x Holanda e Japão x Suécia.
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Além de definir o rival brasileiro, a rodada também ajudará a desenhar o caminho da equipe de Carlo Ancelotti rumo à final. Dependendo das classificações nos grupos, algumas das principais seleções do torneio podem cruzar com o Brasil em diferentes fases do mata-mata.
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França pode aparecer logo na próxima fase
Entre as favoritas ao título, a França é a única que ainda pode cair no mesmo lado da chave do Brasil já no início do mata-mata. Para isso, os franceses precisam terminar o Grupo I na segunda ou terceira colocação.
A definição acontecerá na sexta-feira (26), quando a França enfrenta a Noruega valendo a liderança da chave. Caso avance em primeiro lugar, a seleção francesa só poderia encontrar o Brasil em uma eventual final.
Inglaterra e Espanha dependem da posição final
A Inglaterra lidera o Grupo L, mas ainda disputa a ponta da tabela com Gana e Croácia. Se confirmar o primeiro lugar, poderá cruzar com o Brasil nas quartas de final. Em caso de classificação em segundo ou terceiro, o duelo ficaria para fases posteriores.
A situação da Espanha é semelhante. Líder do Grupo H, a equipe ainda precisa confirmar sua posição. Dependendo da colocação final, um eventual confronto com o Brasil pode ocorrer nas quartas de final, na semifinal ou apenas na decisão do torneio.
Argentina surge como possível rival de semifinal
Já garantida no mata-mata, a Argentina está posicionada no mesmo lado da chave que o Brasil. Com isso, um clássico sul-americano pode acontecer em uma eventual semifinal.
A Alemanha vive cenário diferente. Confirmada na liderança do Grupo E, a seleção alemã ficou no lado oposto do chaveamento e só poderia enfrentar o Brasil na final.
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Portugal ainda pode mudar de lado
Portugal também segue com situação indefinida. A equipe disputa a liderança do grupo com a Colômbia e ainda pode alterar seu posicionamento na chave.
Se permanecer na segunda colocação, os portugueses só encontrariam o Brasil em uma eventual final. Caso assumam a liderança da chave, passam a figurar como possíveis adversários da Seleção em uma semifinal.
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