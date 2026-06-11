Por que Raúl Jiménez, autor de gol do México na Copa, joga de faixa na cabeça? Atacante usa proteção desde lesão que colocou sua vida e carreira em risco

Raúl Jiménez marcou, nesta quinta-feira (11), o gol que decretou a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0 no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. O atacante do Fulham tem como parte indispensável de seu traje nos jogos uma faixa especial que utiliza na cabeça. A proteção o acompanha desde 2021, quando voltou aos gramados depois de se recuperar de uma lesão que ameaçou a continuidade de sua carreira e até mesmo sua vida.

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Lesão quase pôs fim à carreira de Jiménez

Jiménez cai desacordado após choque com David Luiz (Foto: JOHN WALTON / POOL / AFP)

Em novembro de 2020, Jiménez se envolveu em uma terrível colisão durante o jogo entre Wolverhampton e Arsenal pela Premier League. Em uma cobrança de escanteio, o centroavante mexicano chocou-se violentamente com o zagueiro David Luiz e ficou inconsciente em campo.

Raúl sofreu uma fratura no crânio e foi submetido a uma cirurgia de emergência. A recuperação foi longa, exigiu meses longe de atividade e levantou dúvidas sobre se e como o jogador voltaria. Durante o processo, o mexicano precisou reaprender etapas básicas da rotina esportiva até conseguir voltar a competir em alto nível. A reestreia aconteceu em agosto do ano seguinte, pelo próprio Wolves.

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No documentário Code Red, produção do clube inglês que detalha os bastidores do drama vivido por Jiménez, ele revelou que os médicos lhe explicaram o quão perigosa a situação havia sido. Segundo o atacante, a volta dos gramados foi considerada pelos profissionais da saúde como um pequeno milagre.

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Números do atacante mexicano em Copas

Jiménez comemora gol em México x África do Sul pela Copa do Mundo (Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP)

O gol contra a África do Sul foi o primeiro de Raúl Jiménez em Copas do Mundo. Aos 35 anos, o experiente atacante está em seu quarto Mundial e soma oito partidas pela seleção mexicana no torneio.

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Ao balançar as redes no Estádio Azteca, na tarde desta quinta-feira (11), Jiménez chegou a 46 gols e empatou com Jared Borgetti como segundo maior artilheiro da história do México. Ele está a seis tentos de alcançar "Chicharito" Hernández, que encabeça a lista com 52 gols.

Coreia do Sul x Tchéquia

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