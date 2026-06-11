Por que Raúl Jiménez, autor de gol do México na Copa, joga de faixa na cabeça?
Atacante usa proteção desde lesão que colocou sua vida e carreira em risco
Raúl Jiménez marcou, nesta quinta-feira (11), o gol que decretou a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0 no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. O atacante do Fulham tem como parte indispensável de seu traje nos jogos uma faixa especial que utiliza na cabeça. A proteção o acompanha desde 2021, quando voltou aos gramados depois de se recuperar de uma lesão que ameaçou a continuidade de sua carreira e até mesmo sua vida.
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Lesão quase pôs fim à carreira de Jiménez
Em novembro de 2020, Jiménez se envolveu em uma terrível colisão durante o jogo entre Wolverhampton e Arsenal pela Premier League. Em uma cobrança de escanteio, o centroavante mexicano chocou-se violentamente com o zagueiro David Luiz e ficou inconsciente em campo.
Raúl sofreu uma fratura no crânio e foi submetido a uma cirurgia de emergência. A recuperação foi longa, exigiu meses longe de atividade e levantou dúvidas sobre se e como o jogador voltaria. Durante o processo, o mexicano precisou reaprender etapas básicas da rotina esportiva até conseguir voltar a competir em alto nível. A reestreia aconteceu em agosto do ano seguinte, pelo próprio Wolves.
No documentário Code Red, produção do clube inglês que detalha os bastidores do drama vivido por Jiménez, ele revelou que os médicos lhe explicaram o quão perigosa a situação havia sido. Segundo o atacante, a volta dos gramados foi considerada pelos profissionais da saúde como um pequeno milagre.
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Números do atacante mexicano em Copas
O gol contra a África do Sul foi o primeiro de Raúl Jiménez em Copas do Mundo. Aos 35 anos, o experiente atacante está em seu quarto Mundial e soma oito partidas pela seleção mexicana no torneio.
Ao balançar as redes no Estádio Azteca, na tarde desta quinta-feira (11), Jiménez chegou a 46 gols e empatou com Jared Borgetti como segundo maior artilheiro da história do México. Ele está a seis tentos de alcançar "Chicharito" Hernández, que encabeça a lista com 52 gols.
Coreia do Sul x Tchéquia
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