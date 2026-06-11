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México vence África do Sul e encerra tabu de quase 100 anos em aberturas de Copa do Mundo

Seleção mexicana derrota África do Sul e faz história no Azteca

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 19:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Julian Quiñones comemora o primeiro gol do México na abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)
Julian Quiñones comemora o primeiro gol do México na abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

O México escreveu uma página inédita em sua trajetória nos Mundiais nesta quinta-feira (11). Com a vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, na partida que abriu a Copa do Mundo de 2026, a seleção mexicana encerrou um tabu que atravessava gerações: pela primeira vez, venceu um jogo de abertura da principal competição do futebol mundial.

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    • Os gols da histórica vitória no Estádio Azteca foram marcados por Julian Quiñones e Raúl Jiménez, garantindo não apenas os três pontos para os anfitriões, mas também o fim de uma escrita que durava desde a primeira edição do torneio.

    ➡️ Em jogo de três expulsões, México bate a África do Sul na abertura da Copa do Mundo

    Mexicano Quiñones celebra o primeiro gol da Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    O atacante mexicano Quiñones celebra o primeiro gol da Copa do Mundo (Foto: Carl De Souza / AFP)

    Quase um século sem vencer na estreia da Copa do Mundo

    Um dos três países-sede da Copa do Mundo 2026, ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México chegou à sua oitava participação em partidas inaugurais do torneio carregando um retrospecto incômodo. Antes do triunfo sobre os sul-africanos, eram cinco derrotas e dois empates em jogos que abriram edições do Mundial.

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    A história começou em 1930, no Uruguai. Naquela ocasião, os mexicanos foram derrotados pela França por 4 a 1 no primeiro jogo da história das Copas do Mundo.

    O cenário se repetiu em outras oportunidades. Em 1950, o Brasil venceu por 4 a 0 no Maracanã. Quatro anos depois, os brasileiros voltaram a superar os mexicanos, desta vez por 5 a 0 na Suíça. Em 1962, novamente contra o Brasil, o México foi derrotado por 2 a 0.

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    Os únicos resultados sem derrota haviam sido os empates por 0 a 0 contra a União Soviética, na abertura da Copa de 1970, e por 1 a 1 diante da África do Sul, na partida inaugural da Copa de 2010.

    Coincidência com final feliz

    O destino reservou uma curiosa coincidência para o fim do tabu mexicano. O adversário da abertura da Copa do Mundo 2026 foi justamente a África do Sul, mesma seleção enfrentada na estreia do Mundial de 2010.

    Desta vez, porém, o roteiro foi diferente. Empurrado por um Azteca lotado, o México dominou as ações e construiu a vitória com gols de Julian Quiñones e Raúl Jiménez, iniciando sua campanha diante da torcida da melhor forma possível.

    ➡️África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata

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