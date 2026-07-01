Por que o centroavante mexicano Jiménez usa protetor na cabeça?
Camisa 9 fez seu segundo gol na Copa nesta terça, contra o Equador
A resiliência é uma das virtudes do centroavante mexicano Raúl Jiménez, de 35 anos. Após ser reserva nas últimas três Copas, o atacante, que joga no Wolverhampton, da Inglaterra, enfim, debutou no Mundial. E, nesta terça-feira, diante do Equador, no Estádio Azteca, marcou seu segundo gol no torneio. Desde 2020, o camisa 9 do país joga com um protetor na cabeça após sofrer uma fratura no crânio.
➡️Quem é Julien Quinones, artilheiro do México na Copa do Mundo?
➡️Paquetá joga contra a Noruega? Veja a situação do meia do Brasil
➡️Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil 'são pequenas'
Jiménez se lesionou na cabeça em novembro de 2020, em choque com o zagueiro brasileiro David Luiz, que atuava pelo Arsenal. Além da fratura, o mexicano sofreu uma hemorragia intracraniana, que, em muitos casos, leva a vítima à morte.
➡️Dê suas notas: Brasil arranca virada heróica contra Japão na Copa do Mundo
➡️ Brasil conquista primeira virada com Ancelotti
➡️Atenção, Brasil! Haaland tem números assustadores pela Noruega
Ao celebrar o primeiro gol no Mundial, na vitória sobre a África do Sul, na abertura da Copa, no dia 11, o atacante homenageou o pai, que faleceu há três meses:
🚨 BREAKING 🚨— Football Daily (@footballdaily) November 30, 2020
Wolves have confirmed Raul Jimenez suffered a fractured skull after his head collision with Arsenal defender David Luiz pic.twitter.com/rz2lqBPLbi
➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial
— Era algo que eu buscava, mais do que marcar meu primeiro gol na Copa do Mundo, poder dedicá-lo ao meu pai, que eu acho que seria o mais feliz de estar aqui no estádio, mas sei que lá do céu ele está me apoiando e me incentivando — disse Jiménez.
Tal como na vitória sobre os sul-africanos, nesta terça-feira o primeiro gol foi marcado por Julian Quinones. E coube ao resiliente Jiménez, em passe do companheiro de ataque, fazer mais um belo gol, chutando no ângulo, da entrada da área.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre