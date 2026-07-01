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Por que o centroavante mexicano Jiménez usa protetor na cabeça?

Camisa 9 fez seu segundo gol na Copa nesta terça, contra o Equador

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 00:32
Atualizado há 1 minutos
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Raul Jimenez abre os braços para comemorar seu segundo gol na Copa
Raul Jimenez abre os braços para comemorar seu segundo gol na Copa (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A resiliência é uma das virtudes do centroavante mexicano Raúl Jiménez, de 35 anos. Após ser reserva nas últimas três Copas, o atacante, que joga no Wolverhampton, da Inglaterra, enfim, debutou no Mundial. E, nesta terça-feira, diante do Equador, no Estádio Azteca, marcou seu segundo gol no torneio. Desde 2020, o camisa 9 do país joga com um protetor na cabeça após sofrer uma fratura no crânio.

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    Jiménez se lesionou na cabeça em novembro de 2020, em choque com o zagueiro brasileiro David Luiz, que atuava pelo Arsenal. Além da fratura, o mexicano sofreu uma hemorragia intracraniana, que, em muitos casos, leva a vítima à morte.

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    Ao celebrar o primeiro gol no Mundial, na vitória sobre a África do Sul, na abertura da Copa, no dia 11, o atacante homenageou o pai, que faleceu há três meses:



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    — Era algo que eu buscava, mais do que marcar meu primeiro gol na Copa do Mundo, poder dedicá-lo ao meu pai, que eu acho que seria o mais feliz de estar aqui no estádio, mas sei que lá do céu ele está me apoiando e me incentivando — disse Jiménez.

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    Tal como na vitória sobre os sul-africanos, nesta terça-feira o primeiro gol foi marcado por Julian Quinones. E coube ao resiliente Jiménez, em passe do companheiro de ataque, fazer mais um belo gol, chutando no ângulo, da entrada da área.

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