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Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil 'são pequenas'

Brasil e Noruega vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/06/2026 17:13
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A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
Haaland comemora gol marcado na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (30) e agora enfrenta o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, principal estrela do adversário brasileiro, acredita que as chances de sua seleção "são pequenas" diante da equipe pentacampeã.

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    - Vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar. As possibilidades serão pequenas [contra o Brasil] - disse o craque norueguês.

    Segundo o atacante, "vai ser difícil" encarar a seleção comandada por Carlo Ancelotti. O Brasil avançou após eliminar o Japão, por 2 a 1, nos acréscimos da Segunda Fase do Mundial.

    - Vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil, você tem que ser realista. Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado - completou.

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    Oitavas de final da Copa do Mundo

    Agora, a Seleção Brasileira terá Haaland pelo caminho na busca pelo hexacampeonato. As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.

    Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega
    Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega (Foto: Angela Weiss / AFP)
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