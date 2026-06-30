Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil 'são pequenas' Brasil e Noruega vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (30) e agora enfrenta o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, principal estrela do adversário brasileiro, acredita que as chances de sua seleção "são pequenas" diante da equipe pentacampeã.

continua após a publicidade

+ CBF confirma lesão de Paquetá e meia vira dúvida na Seleção Brasileira

- Vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar. As possibilidades serão pequenas [contra o Brasil] - disse o craque norueguês.

Segundo o atacante, "vai ser difícil" encarar a seleção comandada por Carlo Ancelotti. O Brasil avançou após eliminar o Japão, por 2 a 1, nos acréscimos da Segunda Fase do Mundial.

- Vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil, você tem que ser realista. Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado - completou.

continua após a publicidade

Oitavas de final da Copa do Mundo

Agora, a Seleção Brasileira terá Haaland pelo caminho na busca pelo hexacampeonato. As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.