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Atuação de jogador do Brasileirão em México x Equador repercute: 'Sempre'

Volante do Atlético-MG é criticado nas redes

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 23:58
Atualizado há 0 minutos
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Alan Franco, em ação durante partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Alan Franco, em ação durante partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

O primeiro tempo entre México e Equador, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, foi marcado por uma atuação muito abaixo do esperado da seleção equatoriana. Um dos principais alvos das críticas nas redes sociais foi Alan Franco, volante do Atlético-MG, que está jogando de lateral-direito nesta Copa do Mundo.

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    O México dominou as ações desde os minutos iniciais e abriu 2 a 0 ainda antes do intervalo, com gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Pelo setor de Alan Franco, Quiñones levou vantagem em diversas jogadas, o que gerou uma enxurrada de comentários negativos de torcedores.

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    Veja a repercussão:

    Tradução: Estamos jogando com 3 a menos: Enner, Moisés e Alan Franco. Se acham que marcar é só ver os rivais se levarem uma goleada em cima.

    Tradução: Péssimo defensivamente o Equador hoje. Jiménez faz o que quer com Pacho. Joel Ordóñez estraga tudo com o desarme. Nem Moi nem Alan Franco são capazes de recuperar essa bola por dentro... E a finalização de Raúl Jiménez é de primeira.

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    Tradução: A defesa do Equador está saindo tudo errado... Joel Ordóñez não afasta bem, Moisés Caicedo não aparece, não se comunicam nas coberturas e Alan Franco não firma o pé para tirar a bola de Julián Quiñónes. São 30 minutos muito nervosos, é inacreditável.

    Tradução: Começamos dormindo
    Entregamos o primeiro tempo
    Alan Franco perdido na direita
    Pacho e Ordoñez desorganizados
    Moisés não ganha uma disputa sequer

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    Tradução: Alan Franco sempre dá algo de presente, sempre.

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    Alan Franco em ação na partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo
    Alan Franco em ação na partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Enquanto Alan Franco era criticado, o México aproveitou os erros defensivos do Equador para construir a vantagem. Aos 21 minutos, Quiñones abriu o placar após receber lançamento em velocidade e finalizar com força. Já aos 30, uma falha de Joel Ordóñez originou o segundo gol, marcado por Raúl Jiménez após tabela com o próprio Quiñones.

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