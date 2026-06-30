Atuação de jogador do Brasileirão em México x Equador repercute: 'Sempre' Volante do Atlético-MG é criticado nas redes

O primeiro tempo entre México e Equador, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, foi marcado por uma atuação muito abaixo do esperado da seleção equatoriana. Um dos principais alvos das críticas nas redes sociais foi Alan Franco, volante do Atlético-MG, que está jogando de lateral-direito nesta Copa do Mundo.

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O México dominou as ações desde os minutos iniciais e abriu 2 a 0 ainda antes do intervalo, com gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Pelo setor de Alan Franco, Quiñones levou vantagem em diversas jogadas, o que gerou uma enxurrada de comentários negativos de torcedores.

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Veja a repercussão:

Eseamos jugando con 3 menos Enner, Moisés y Alan Franco si creen q marcar es solo ver a los rivales se llevarán una goleada encima — .R.🤗😎🇪🇨 B.S.C (@richardcastroe) July 1, 2026

Tradução: Estamos jogando com 3 a menos: Enner, Moisés e Alan Franco. Se acham que marcar é só ver os rivais se levarem uma goleada em cima.

Horrible defensivamente Ecuador hoy.



Jiménez hace lo que quiere con Pacho.



Joel Ordoñez la caga con el despeje.



Ni Moi ni Alan Franco capaces de recuperar ese balón por dentro...



Y la definición de Raúl Jimenez es top. — Futbol por el mundo (@Futbolxlmundo) July 1, 2026

Tradução: Péssimo defensivamente o Equador hoje. Jiménez faz o que quer com Pacho. Joel Ordóñez estraga tudo com o desarme. Nem Moi nem Alan Franco são capazes de recuperar essa bola por dentro... E a finalização de Raúl Jiménez é de primeira.

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Le está saliendo todo mal a la defensa de Ecuador...



Joel Ordóñez no despeja bien, Moisés Caicedo no aparece, no se hablan en las coberturas y Alan Franco no pone el pie firme para quitarle el balón a Julián Quiñónes.



Son 30 minutos muy nerviosos, es increíble. — Sidney Galarza (@SidneyGalarza11) July 1, 2026

Tradução: A defesa do Equador está saindo tudo errado... Joel Ordóñez não afasta bem, Moisés Caicedo não aparece, não se comunicam nas coberturas e Alan Franco não firma o pé para tirar a bola de Julián Quiñónes. São 30 minutos muito nervosos, é inacreditável.

Entramos dormidos

Regalamos el primer tiempo

Alan Franco perdido por la derecha

Pacho y Ordoñez desornedados

Moises no gana una



Chao — Flack (@BRafael23) July 1, 2026

Tradução: Começamos dormindo

Entregamos o primeiro tempo

Alan Franco perdido na direita

Pacho e Ordoñez desorganizados

Moisés não ganha uma disputa sequer

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Alan franco siempre regala algo siempre — Adrián Quinteros (@Adrianqv19) July 1, 2026

Tradução: Alan Franco sempre dá algo de presente, sempre.

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Alan Franco em ação na partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Enquanto Alan Franco era criticado, o México aproveitou os erros defensivos do Equador para construir a vantagem. Aos 21 minutos, Quiñones abriu o placar após receber lançamento em velocidade e finalizar com força. Já aos 30, uma falha de Joel Ordóñez originou o segundo gol, marcado por Raúl Jiménez após tabela com o próprio Quiñones.

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