Jogador do México na Copa chama atenção da web: 'Muito mais' México vai eliminando o Equador da Copa do Mundo

Durante a partida entre México e Equador, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, Quiñones, colombiano que se naturalizou mexicano marcou um belo gol. Após sair do seu campo de defesa, anulou o impedimento, levou a bola para o canto esquerdo, cortou pra dentro e soltou uma pancada no ângulo.

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Nas redes sociais, os torcedores comentaram sobre o gol do atleta:

Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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Quiñones estava impedido?

Por mais que estivesse em uma posição de impedimento, Quiñones partiu do campo de defesa mexicano, "cancelando" o impedimento.

Craque do México

Naturalizado mexicano, Quiñones é um dos queridinhos da torcida. O atleta marcou o primeiro gol da Copa do Mundo 2026, marcou contra o Equador e, minutos depois, deu uma assistência para outro golaço, agora de Raúl Jimenez, que se isola como maior artilheiro da história da seleção do México.

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Melhor defesa

Com um dos melhores aproveitamentos e uma das melhores defesas do torneio, o time do México não sofreu nenhum gol durante a fase de grupos, passando em primeiro. A equipe mexicana busca, mais uma vez em casa, igualar suas melhores campanhas de 1970 e 1986, ao chegar às quartas de final do torneio. As duas Copas foram sediadas no México.