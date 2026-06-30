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Jogador do México na Copa chama atenção da web: 'Muito mais'

México vai eliminando o Equador da Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
30/06/2026 23:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
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México comemora vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)
México comemora vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Durante a partida entre México e Equador, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, Quiñones, colombiano que se naturalizou mexicano marcou um belo gol. Após sair do seu campo de defesa, anulou o impedimento, levou a bola para o canto esquerdo, cortou pra dentro e soltou uma pancada no ângulo.

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    Nas redes sociais, os torcedores comentaram sobre o gol do atleta:

    Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP))
    Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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    Quiñones estava impedido?

    Por mais que estivesse em uma posição de impedimento, Quiñones partiu do campo de defesa mexicano, "cancelando" o impedimento.

    Craque do México

    Naturalizado mexicano, Quiñones é um dos queridinhos da torcida. O atleta marcou o primeiro gol da Copa do Mundo 2026, marcou contra o Equador e, minutos depois, deu uma assistência para outro golaço, agora de Raúl Jimenez, que se isola como maior artilheiro da história da seleção do México.

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    Melhor defesa

    Com um dos melhores aproveitamentos e uma das melhores defesas do torneio, o time do México não sofreu nenhum gol durante a fase de grupos, passando em primeiro. A equipe mexicana busca, mais uma vez em casa, igualar suas melhores campanhas de 1970 e 1986, ao chegar às quartas de final do torneio. As duas Copas foram sediadas no México.

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