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Quem é Julian Quinones, o artilheiro do México na Copa do Mundo?

Camisa 16 fez o primeiro gol e deu o passe para o segundo, diante do Equador

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 23:59
Atualizado há 0 minutos
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Quinones corre para celebrar o primeiro gol do México sobre o Equador
Quinones corre para celebrar o primeiro gol do México sobre o Equador (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Nesta terça-feira, no Estádio Azteca, na Cidade do México, Julian Quinones precisou de apenas 21 minutos para marcar seu terceiro gol na Copa do Mundo. O camisa 16, artilheiro do México no Mundial, de 29 anos, abriu o placar e fez a assistência para o segundo gol, diante do Equador, em duelo válido pela segunda fase.

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    Se o camisa 16, que nasceu na Colômbia e atua no Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, tem resolvido no ataque, a defesa do México é uma das duas melhores do Mundial até aqui. Afinal, apenas o país e a Espanha ainda não sofreram gols na Copa.

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    Quinones abre o placar com golaço

    O gol de Quinones nesta terça começou num ótimo lançamento de Alvarado. O artilheiro arrancou de antes do meio-campo, pela esquerda, invadiu a área, cortou para dentro e soltou a bomba de perna direita.

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    A torcida mexicana ainda estava em êxtase quando, 10 minutos depois, a estrela de Quinones voltou a brilhar, dessa vez como garçom. A assistência, na entrada da área, foi perfeita para Raul Jimenez fazer mais um belo gol no Estádio Azteca.

    O país que vencer o duelo desta terça-feira enfrenta, nas oitavas de final do Mundial, Inglaterra ou RD Congo.

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