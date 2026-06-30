Quem é Julian Quinones, o artilheiro do México na Copa do Mundo?
Camisa 16 fez o primeiro gol e deu o passe para o segundo, diante do Equador
Nesta terça-feira, no Estádio Azteca, na Cidade do México, Julian Quinones precisou de apenas 21 minutos para marcar seu terceiro gol na Copa do Mundo. O camisa 16, artilheiro do México no Mundial, de 29 anos, abriu o placar e fez a assistência para o segundo gol, diante do Equador, em duelo válido pela segunda fase.
➡️Paquetá joga contra a Noruega? Veja a situação do meia do Brasil
➡️Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil 'são pequenas'
➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial
Se o camisa 16, que nasceu na Colômbia e atua no Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, tem resolvido no ataque, a defesa do México é uma das duas melhores do Mundial até aqui. Afinal, apenas o país e a Espanha ainda não sofreram gols na Copa.
Quinones abre o placar com golaço
O gol de Quinones nesta terça começou num ótimo lançamento de Alvarado. O artilheiro arrancou de antes do meio-campo, pela esquerda, invadiu a área, cortou para dentro e soltou a bomba de perna direita.
➡️Dê suas notas: Brasil arranca virada heróica contra Japão na Copa do Mundo
➡️ Brasil conquista primeira virada com Ancelotti
➡️Atenção, Brasil! Haaland tem números assustadores pela Noruega
A torcida mexicana ainda estava em êxtase quando, 10 minutos depois, a estrela de Quinones voltou a brilhar, dessa vez como garçom. A assistência, na entrada da área, foi perfeita para Raul Jimenez fazer mais um belo gol no Estádio Azteca.
O país que vencer o duelo desta terça-feira enfrenta, nas oitavas de final do Mundial, Inglaterra ou RD Congo.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre