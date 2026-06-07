Holanda x Uzbequistão: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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Holanda e Uzbequistão se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Holanda disputa seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo e busca encerrar a preparação com uma vitória. A equipe comandada por Ronald Koeman vem de derrota por 1 a 0 para a Argélia, em um jogo no qual criou oportunidades, mas não conseguiu transformar o domínio em gols.
A expectativa é pela presença de Memphis Depay entre os titulares. O atacante do Corinthians atuou apenas 45 minutos no amistoso anterior e pode ganhar mais tempo em campo neste último teste antes do Mundial. Além dele, nomes como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong e Cody Gakpo lideram uma seleção apontada como candidata a fazer uma boa campanha na competição.
Do outro lado, o Uzbequistão chega motivado por sua histórica participação na Copa do Mundo. A equipe dirigida pelo italiano Fabio Cannavaro tenta ganhar confiança antes da estreia no torneio e aposta em uma estrutura defensiva sólida para enfrentar adversários de maior tradição.
O principal destaque da seleção asiática é o atacante Eldor Shomurodov, capitão da equipe e principal referência ofensiva. Apesar da derrota por 2 a 0 para o Canadá no amistoso anterior, os uzbeques esperam mostrar evolução diante de uma das potências do futebol europeu.
Tudo sobre Holanda x Uzbequistão (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Holanda 🆚 Uzbequistão
Amistoso internacional
📆 Data e horário: segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Icahn Stadium - New York.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟠 Holanda
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Koopmeiners e De Jong; Gakpo, Memphis Depay e Brobbey.
Técnico: Ronald Koeman.
🔵 Uzbequistão
Nematov; Abdukodir Khusanov, Ashurmatov e Sayfiev; Nasrullaev, Khamrobekov, Shukurov e Abdullaev; Ganiev, Urunov e Shomurodov.
Técnico: Fabio Cannavaro.
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