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Holanda x Uzbequistão: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
10:10
Atualizado há 2 minutos
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As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAs seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
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Holanda e Uzbequistão se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.

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Ficha do jogo

HOL
UZB
Campeonato
Amistosos de seleções 2026
Data e Hora
08/06/2026, 15:45
Local
Icahn Stadium - New York City, New York
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Holanda disputa seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo e busca encerrar a preparação com uma vitória. A equipe comandada por Ronald Koeman vem de derrota por 1 a 0 para a Argélia, em um jogo no qual criou oportunidades, mas não conseguiu transformar o domínio em gols.

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A expectativa é pela presença de Memphis Depay entre os titulares. O atacante do Corinthians atuou apenas 45 minutos no amistoso anterior e pode ganhar mais tempo em campo neste último teste antes do Mundial. Além dele, nomes como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong e Cody Gakpo lideram uma seleção apontada como candidata a fazer uma boa campanha na competição.

Do outro lado, o Uzbequistão chega motivado por sua histórica participação na Copa do Mundo. A equipe dirigida pelo italiano Fabio Cannavaro tenta ganhar confiança antes da estreia no torneio e aposta em uma estrutura defensiva sólida para enfrentar adversários de maior tradição.

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O principal destaque da seleção asiática é o atacante Eldor Shomurodov, capitão da equipe e principal referência ofensiva. Apesar da derrota por 2 a 0 para o Canadá no amistoso anterior, os uzbeques esperam mostrar evolução diante de uma das potências do futebol europeu.

Tudo sobre Holanda x Uzbequistão (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Holanda 🆚 Uzbequistão
Amistoso internacional

📆 Data e horário: segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Icahn Stadium - New York.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠 Holanda
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Koopmeiners e De Jong; Gakpo, Memphis Depay e Brobbey.
Técnico: Ronald Koeman.

🔵 Uzbequistão
Nematov; Abdukodir Khusanov, Ashurmatov e Sayfiev; Nasrullaev, Khamrobekov, Shukurov e Abdullaev; Ganiev, Urunov e Shomurodov.
Técnico: Fabio Cannavaro.

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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