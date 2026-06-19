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Pode isso? Árbitro sofre com cãibra em EUA x Austrália na Copa

Alemão Felix Zwayer caiu no gramado no final do jogo

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 18:17
Atualizado há 1 minutos
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Felix Zwayer, árbitro de Estados Unidos x Austrália recebe ajuda de jogador no gramado após sofrer com cãibras
Felix Zwayer, árbitro de Estados Unidos x Austrália recebe ajuda de jogador no gramado após sofrer com cãibras

Não está fácil para ninguém na Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira, em Seattle, nos acréscimos do segundo tempo da vitória dos EUA sobre a Austrália, por 2 a 0, em uma cena das mais inusitadas, o árbitro alemão Felix Zwayer sofreu com cãibras.

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    O jogo precisou ser interrompido, até o árbitro, caído no gramado, se recuperar.

    No vídeo abaixo, o momento do atendimento ao alemão:

    Árbitro foi suspenso por manipulação de resultado

    Único representante da arbitragem alemã no Mundial atual, em 2005 Zwayer foi suspenso por seis meses após ser envolvido em um esquema de manipulação de resultados no futebol de seu país

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    Segundo as investigações conduzidas pela Federação Alemã de Futebol (DFB), Zwayer atuava como árbitro assistente em uma das partidas envolvidas no esquema e aceitou 300 euros para deixar de marcar lances decisivos contra o Wuppertaler SV. Como consequência, recebeu uma suspensão de seis meses.

    O confronto entre Estados Unidos e Austrália marcará sua primeira atuação como árbitro principal em uma partida de Copa do Mundo.

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    O árbitro alemão Felix Zwayer separa um princípio de tumulto entre americanos e australianos em Seattle (Foto: Alex Grimm/Getty Images/AFP)
    O árbitro alemão Felix Zwayer separa um princípio de tumulto entre americanos e australianos em Seattle (Foto: Alex Grimm/Getty Images/AFP)
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