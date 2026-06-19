Estados Unidos x Austrália: árbitro já foi suspenso por manipulação de resultado Felix Zwayer ascendeu na carreira após acusação

O árbitro alemão Felix Zwayer, escolhido pela Fifa para apitar o duelo entre Estados Unidos e Austrália nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, tem um episódio controverso no currículo. Em 2005, ele foi suspenso por seis meses após ser envolvido em um esquema de manipulação de resultados no futebol alemão.

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Único representante da arbitragem alemã no Mundial, Zwayer comandará a partida marcada para as 16h (de Brasília), em Seattle. O caso que marcou sua carreira ocorreu há mais de duas décadas, durante as investigações sobre um esquema de fraudes liderado pelo árbitro Robert Hoyzer.

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Nestory Irankunda e Christian Pulisic, respectivas referências de Austrália e Estados Unidos (Foto: Stu Forster e Andy Lyons / AFP)

Como ocorreu o caso?

Segundo as investigações conduzidas pela Federação Alemã de Futebol (DFB), Zwayer atuava como árbitro assistente em uma das partidas envolvidas no esquema e aceitou 300 euros para deixar de marcar lances decisivos contra o Wuppertaler SV. Como consequência, recebeu uma suspensão de seis meses.

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Apesar da punição, o alemão também teve papel importante na revelação do escândalo. Ele esteve entre os quatro árbitros que denunciaram Hoyzer à DFB, em janeiro de 2005, contribuindo para que o esquema fosse descoberto.

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A punição aplicada a Zwayer permaneceu em sigilo por vários anos e só veio a público depois que o jornal alemão Die Zeit divulgou documentos internos da federação. Já Hoyzer recebeu banimento definitivo do futebol e foi condenado pela Justiça alemã a dois anos e cinco meses de prisão.

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Carreira reconstruída após a suspensão

Após cumprir a suspensão, Zwayer retomou a carreira e chegou à Bundesliga em 2012. No mesmo ano, passou a integrar o quadro internacional da Fifa. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, trabalhou como árbitro de vídeo (VAR). Desde então, consolidou-se entre os principais árbitros da Europa, integrando a categoria de elite da Uefa.

Entre os jogos mais importantes de sua trajetória estão a semifinal da Eurocopa de 2024, entre Holanda e Inglaterra, e a final da Liga Europa de 2025, vencida pelo Tottenham sobre o Manchester United.

O confronto entre Estados Unidos e Austrália marcará sua primeira atuação como árbitro principal em uma partida de Copa do Mundo.

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