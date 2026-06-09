Copa do Mundo de 1930: Todos os resultados Relembre os placares, locais e o título uruguaio no primeiro Mundial.

A primeira edição da história dos Mundiais começou a ganhar vida em 1929, quando a FIFA escolheu o Uruguai como sede oficial da competição. A escolha não foi por acaso: a seleção uruguaia era a sensação do futebol na época, tendo conquistado o bicampeonato olímpico em 1924 e 1928, o que rendeu o famoso apelido de Celeste Olímpica. Além disso, o país sul-americano celebrava o centenário de sua primeira constituição, criando o cenário político e festivo perfeito para abrigar a Copa do Mundo de 1930.

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O contexto da época impôs grandes desafios logísticos e geográficos que moldaram o formato da competição. Sem a existência de eliminatórias, o torneio contou com 13 seleções convidadas que aceitaram o desafio de viajar até Montevidéu. A grande depressão econômica de 1929 e a longa viagem de navio através do Oceano Atlântico afastaram a maioria das potências europeias, fazendo com que apenas quatro nações do Velho Continente (França, Bélgica, Iugoslávia e Romênia) cruzassem o mar ao lado do próprio presidente da FIFA, Jules Rimet.

Para receber dignamente o evento, o governo uruguaio projetou e construiu o imponente Estádio Centenário, uma obra-prima da engenharia para o período. No entanto, devido às fortes chuvas que castigaram Montevidéu nos meses anteriores, as obras atrasaram e o gigante de concreto não ficou pronto para os primeiros dias de jogos. Por conta disso, as partidas de abertura tiveram que ser transferidas para os campos menores do Peñarol (Estádio Pocitos) e do Nacional (Estádio Parque Central), até que o Centenário fosse finalmente inaugurado com grande festa no sexto dia de torneio.

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Dentro das quatro linhas, o torneio foi marcado por um futebol ofensivo, disputas acirradas e uma rivalidade sul-americana que crescia a cada rodada. O Brasil acabou surpreendido logo na estreia pela forte seleção da Iugoslávia e deu adeus precocemente ao sonho do título, já que apenas o primeiro colocado de cada um dos quatro grupos avançava para as semifinais. Enquanto isso, argentinos e uruguaios atropelavam seus respectivos adversários com goleadas categóricas, desenhando o confronto decisivo que toda a América do Sul aguardava desde os Jogos Olímpicos de Amsterdã.

A grande final entre Uruguai e Argentina parou o continente e exigiu medidas extremas de segurança, incluindo revistas minuciosas no público e uma disputa inusitada sobre qual bola seria utilizada. Após saírem perdendo por 2 a 1 no primeiro tempo, os donos da casa mostraram a garra charrua e viraram o placar para 4 a 2 no segundo período. A vitória épica coroou o Uruguai como o primeiro campeão mundial de futebol, sacramentando o sucesso imediato de um evento que mudaria o esporte para sempre.

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Resultados da Copa do Mundo de 1930

Grupo 1

O único grupo do torneio a contar com quatro equipes foi marcado pelo amplo favoritismo da Argentina e por momentos históricos. A França registrou o primeiríssimo gol da história das Copas com Lucien Laurent, mas não resistiu à força dos argentinos e dos chilenos nos compromissos seguintes. No fim, a albiceleste confirmou sua vaga na semifinal com 100% de aproveitamento em três jogos disputados.

13 de julho – França 4 x 1 México – Estádio Pocitos

15 de julho – Argentina 1 x 0 França – Estádio Parque Central

16 de julho – Chile 3 x 0 México – Estádio Parque Central

19 de julho – Chile 1 x 0 França – Estádio Centenário

19 de julho – Argentina 6 x 3 México – Estádio Centenário

22 de julho – Argentina 3 x 1 Chile – Estádio Centenário

Grupo 2

Esta chave marcou a estreia da Seleção Brasileira na história das Copas do Mundo. O Brasil sofria com um racha político interno entre dirigentes cariocas e paulistas, o que enfraqueceu consideravelmente o elenco que viajou de navio até o Uruguai. A Iugoslávia se aproveitou da falta de entrosamento brasileira para vencer o confronto direto logo na primeira rodada e carimbar a única vaga do grupo.

14 de julho – Iugoslávia 2 x 1 Brasil – Estádio Parque Central 17 de julho – Iugoslávia 4 x 0 Bolívia – Estádio Parque Central 20 de julho – Brasil 4 x 0 Bolívia – Estádio Centenário

Grupo 3

Os donos da casa protagonizaram este grupo enfrentando as bravas seleções do Peru e da Romênia. A estreia celeste aconteceu com um clima de muita festa e apreensão na aguardada inauguração oficial do Estádio Centenário. Após um primeiro jogo tenso e econômico contra os peruanos, a Celeste Olímpica engrenou uma grande atuação diante dos romenos, garantindo a classificação para a fase seguinte sem maiores sustos.

14 de julho – Romênia 3 x 1 Peru – Estádio Pocitos

18 de julho – Uruguai 1 x 0 Peru – Estádio Centenário

21 de julho – Uruguai 4 x 0 Romênia – Estádio Centenário

Grupo 4

A chave final teve amplo domínio da seleção dos Estados Unidos, que surpreendeu os adversários europeus e sul-americanos com um futebol extremamente físico e vertical. Contando com diversos atletas nascidos ou criados sob a tradicional escola britânica, os americanos despacharam Bélgica e Paraguai com vitórias contundentes pelo mesmo placar, avançando de fase sem sofrer um único gol.

13 de julho – Estados Unidos 3 x 0 Bélgica – Estádio Parque Central

17 de julho – Estados Unidos 3 x 0 Paraguai – Estádio Parque Central

20 de julho – Paraguai 1 x 0 Bélgica – Estádio Centenário

Semifinais

A fase que antecedeu a grande decisão da Copa do Mundo reuniu as quatro melhores equipes da fase de grupos em confrontos eliminatórios diretos no Estádio Centenário. O equilíbrio esperado para esta etapa passou longe de acontecer na prática, já que os dois gigantes do Rio da Prata atropelaram seus respectivos oponentes com massacres idênticos e históricos.

26 de julho – Argentina 6 x 1 Estados Unidos – Estádio Centenário

27 de julho – Uruguai 6 x 1 Iugoslávia – Estádio Centenário

Final da Copa do Mundo de 1930

A grande decisão da Copa do Mundo de 1930 colocou frente a frente os dois maiores rivais sul-americanos da época perante mais de 60 mil torcedores inflamados. A tensão pré-jogo era tão evidente que a arbitragem precisou resolver uma disputa inusitada: cada seleção queria jogar com sua própria bola. O impasse foi resolvido utilizando a bola argentina no primeiro tempo (vencido pelos visitantes por 2 a 1) e a bola oficial uruguaia no segundo período.

Na etapa final, empurrada pela atmosfera ensurdecedora do Centenário, a Celeste Olímpica demonstrou a tradicional garra charrua para construir a virada. Cea empatou o clássico, Iriarte marcou o gol da virada com um chute de longa distância e o icônico Héctor Castro garantiu o placar final de 4 a 2 nos minutos derradeiros. A vitória histórica de virada sacramentou o Uruguai como o primeiríssimo campeão do futebol mundial.

30 de julho – Uruguai 4 x 2 Argentina – Estádio Centenário

Classificação final da Copa do Mundo de 1930

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio, oficializada de maneira retroativa pela FIFA com base na pontuação, saldo de gols e fases alcançadas por cada seleção: