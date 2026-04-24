Destaque na Europa e ex-Copa do Mundo assume amor por gigante da Série A

Destaque na Europa com a camisa do Real Betis, da Espanha, Antony, ex-Manchster United, Ajax e São Paulo, declarou seu amor incondicional ao Tricolor Paulista, time que o revelou. Confira o que o atleta disse em entrevista.

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Em entrevista à ESPN, Antony, titular incontestável e ídolo do Real Betis, afirmou que até hoje assiste aos jogos do São Paulo quando pode. Em outras oportunidades, o atleta já afirmou que tem o desejo de voltar a vestir a camisa do clube paulista, no futuro.

Confira o que disse o jogador:

- São Paulo é meu primeiro amor, onde aprendi, amadureci como pessoa, homem, onde me ensinaram muito. Tenho carinho e amor pelo São Paulo, sempre que posso acompanho, vejo os jogos - afirmou Antony, em entrevista ao canal.

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Como foi Antony na Copa do Mundo de 2022?

Convocado por Tite, até então técnico da Seleção Brasileira, atuou em três partidas das cinco que a Canarinho disputou no torneio. O Cria de Cotia entrou em campo contra a Sérvia, Suíça e foi titular no jogo contra Camarões.

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Números de Antony pelo São Paulo:

No profissional do São Paulo, o jogador disputou 52 jogos pelo Tricolor e marcou sete gols, ficando de 2018 à 2020 no elenco profissional. Depois, o atleta foi vendido ao Ajax, da Holanda, onde se destacou e futuramente foi transferido ao Manchester United. Depois de uma passagem apagada no time vermelho de Manchester, foi emprestado ao Betis, onde jogou muito bem, marcou gols e se tornou um ídolo da torcida. No início da última temporada, foi comprado em definitivo pelo clube espanhol.