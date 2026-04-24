Destaque na Europa e ex-Copa do Mundo assume amor por gigante da Série A
Jogador já afirmou que um dia voltará ao São Paulo
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Destaque na Europa com a camisa do Real Betis, da Espanha, Antony, ex-Manchster United, Ajax e São Paulo, declarou seu amor incondicional ao Tricolor Paulista, time que o revelou. Confira o que o atleta disse em entrevista.
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Em entrevista à ESPN, Antony, titular incontestável e ídolo do Real Betis, afirmou que até hoje assiste aos jogos do São Paulo quando pode. Em outras oportunidades, o atleta já afirmou que tem o desejo de voltar a vestir a camisa do clube paulista, no futuro.
Confira o que disse o jogador:
- São Paulo é meu primeiro amor, onde aprendi, amadureci como pessoa, homem, onde me ensinaram muito. Tenho carinho e amor pelo São Paulo, sempre que posso acompanho, vejo os jogos - afirmou Antony, em entrevista ao canal.
Como foi Antony na Copa do Mundo de 2022?
Convocado por Tite, até então técnico da Seleção Brasileira, atuou em três partidas das cinco que a Canarinho disputou no torneio. O Cria de Cotia entrou em campo contra a Sérvia, Suíça e foi titular no jogo contra Camarões.
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Números de Antony pelo São Paulo:
No profissional do São Paulo, o jogador disputou 52 jogos pelo Tricolor e marcou sete gols, ficando de 2018 à 2020 no elenco profissional. Depois, o atleta foi vendido ao Ajax, da Holanda, onde se destacou e futuramente foi transferido ao Manchester United. Depois de uma passagem apagada no time vermelho de Manchester, foi emprestado ao Betis, onde jogou muito bem, marcou gols e se tornou um ídolo da torcida. No início da última temporada, foi comprado em definitivo pelo clube espanhol.
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