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Gol de Ronaldo e reformulação após trauma marcam duelos entre Brasil e Marrocos

Rivais se enfrentaram apenas três vezes na história; Seleção leva vantagem no retrospecto geral, mas vem de derrota por 2 a 1 no último encontro

PorLance!São Paulo (SP)
09/06/2026 18:04
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Brasil x Marrocos
Vini Jr durante partida entre Brasil e Marrocos (Foto: Fadel Senna / AFP)

A partida entre Brasil e Marrocos acontece no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey (EUA), pela estreia das equipes na fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto marca o quarto encontro entre as seleções na história.

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    O primeiro deles aconteceu em 1997, no Mangueirão. Na ocasião, a Seleção Brasileira, então comandada por Zagallo, venceu Marrocos por 2 a 0 em amistoso preparatório para o Mundial do ano seguinte. Os dois gols foram marcados por Denílson.

    No ano seguinte, as seleções voltaram a se enfrentar, desta vez pela fase de grupos da Copa do Mundo realizada na França. Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols da Seleção Brasileira na partida. O time avançou até a final do torneio, mas acabou derrotado pelos anfitriões.

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    A última partida, por sua vez, aconteceu no início de 2023 e marcou o reencontro da Seleção com os gramados após a eliminação traumática para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo, nos pênaltis.

    Entre os nomes que disputaram a partida, sete estão na atual lista de Ancelotti para o torneio. São eles: Weverton (goleiro), Ederson (goleiro), Bremer (zagueiro), Ibañez (zagueiro), Lucas Paquetá (meia), Casemiro (meia) e Vini Jr (atacante).

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    Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira - coletiva de imprensa - Copa do Mundo (09/06/26)
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    Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

    • 13/06: Brasil x Marrocos - 19h
    • 19/06: Brasil x Haiti - 21h30
    • 24/06: Escócia x Brasil - 19h

    *Horários de Brasília.

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