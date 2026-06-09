Gol de Ronaldo e reformulação após trauma marcam duelos entre Brasil e Marrocos
Rivais se enfrentaram apenas três vezes na história; Seleção leva vantagem no retrospecto geral, mas vem de derrota por 2 a 1 no último encontro
A partida entre Brasil e Marrocos acontece no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey (EUA), pela estreia das equipes na fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto marca o quarto encontro entre as seleções na história.
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O primeiro deles aconteceu em 1997, no Mangueirão. Na ocasião, a Seleção Brasileira, então comandada por Zagallo, venceu Marrocos por 2 a 0 em amistoso preparatório para o Mundial do ano seguinte. Os dois gols foram marcados por Denílson.
No ano seguinte, as seleções voltaram a se enfrentar, desta vez pela fase de grupos da Copa do Mundo realizada na França. Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols da Seleção Brasileira na partida. O time avançou até a final do torneio, mas acabou derrotado pelos anfitriões.
A última partida, por sua vez, aconteceu no início de 2023 e marcou o reencontro da Seleção com os gramados após a eliminação traumática para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo, nos pênaltis.
Entre os nomes que disputaram a partida, sete estão na atual lista de Ancelotti para o torneio. São eles: Weverton (goleiro), Ederson (goleiro), Bremer (zagueiro), Ibañez (zagueiro), Lucas Paquetá (meia), Casemiro (meia) e Vini Jr (atacante).
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Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa
- 13/06: Brasil x Marrocos - 19h
- 19/06: Brasil x Haiti - 21h30
- 24/06: Escócia x Brasil - 19h
*Horários de Brasília.
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