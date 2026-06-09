Gol de Ronaldo e reformulação após trauma marcam duelos entre Brasil e Marrocos Rivais se enfrentaram apenas três vezes na história; Seleção leva vantagem no retrospecto geral, mas vem de derrota por 2 a 1 no último encontro

A partida entre Brasil e Marrocos acontece no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey (EUA), pela estreia das equipes na fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto marca o quarto encontro entre as seleções na história.

continua após a publicidade

+ Ibañez despista sobre função na Seleção: 'Zagueiro ou lateral, estou pronto'

O primeiro deles aconteceu em 1997, no Mangueirão. Na ocasião, a Seleção Brasileira, então comandada por Zagallo, venceu Marrocos por 2 a 0 em amistoso preparatório para o Mundial do ano seguinte. Os dois gols foram marcados por Denílson.

No ano seguinte, as seleções voltaram a se enfrentar, desta vez pela fase de grupos da Copa do Mundo realizada na França. Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols da Seleção Brasileira na partida. O time avançou até a final do torneio, mas acabou derrotado pelos anfitriões.

continua após a publicidade

A última partida, por sua vez, aconteceu no início de 2023 e marcou o reencontro da Seleção com os gramados após a eliminação traumática para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo, nos pênaltis.

Entre os nomes que disputaram a partida, sete estão na atual lista de Ancelotti para o torneio. São eles: Weverton (goleiro), Ederson (goleiro), Bremer (zagueiro), Ibañez (zagueiro), Lucas Paquetá (meia), Casemiro (meia) e Vini Jr (atacante).

continua após a publicidade

Ibañez esteve presente na última partida entre Brasil e Marrocos, após a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Marcio Dolzan)

➡️Quando Neymar pode voltar? Entenda as etapas da recuperação

Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

13/06: Brasil x Marrocos - 19h

19/06: Brasil x Haiti - 21h30

24/06: Escócia x Brasil - 19h

*Horários de Brasília.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.