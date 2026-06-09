logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

De Scaloni a carrasco do Brasil: 5 seleções seguem com os mesmos técnicos da última Copa

Grupo contempla três europeus, um sul-americano e um asiático

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/06/2026 11:43
Favorite o Lance! no Google
Scaloni e Messi - Argentina
Scaloni e Messi pela seleção da Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Apenas cinco seleções classificadas para a atual Copa do Mundo seguem com os mesmos treinadores da edição anterior. Entre elas estão a atual campeã mundial, Argentina, e a Croácia, responsável por eliminar o Brasil em 2022.

  • Lance!

    Renato Veiga comenta favoritismo da seleção portuguesa e explica briga em amistoso

    Copa do Mundo
    Há 56 minutos
  • Seleção Brasileira terá o primeiro jogo contra o Marrocos no sábado (13) (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Vidente projeta final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira; confira

    Fora de Campo
    Há 12 horas
  • Neymar tem treinado na academia desde que se apresentou à Seleção

    Tironi no Lance!: Seleção esconde Neymar, mas uma hora ele vai ser necessário

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas

    • 🕹️  Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

    O mais longevo à frente do cargo é Didier Deschamps. O treinador assumiu o comando da França em julho de 2012 e, desde então, comandou a equipe em três Copas do Mundo. Na primeira, foi eliminado pela Alemanha por 1 a 0 nas quartas de final.

    Posteriormente, levou a França a duas finais consecutivas. Em 2018, conquistou o título com vitória sobre a Croácia na decisão. Já no Mundial do Catar, foi derrotado pela Argentina nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal. Os adversários franceses no período têm uma característica em comum: também contam com treinadores que integram a seleta lista de remanescentes da última edição.

    continua após a publicidade

    Scaloni muda rumo da Argentina

    Lionel Scaloni assumiu o comando da Argentina em agosto de 2018 com o objetivo de reformular o elenco, eliminado pela França nas oitavas de final da Copa do Mundo. Inicialmente como interino e sem experiência prévia como treinador, conduziu a equipe à conquista da Copa América três anos depois, diante do Brasil, no Maracanã.

    No Mundial de 2022, conquistou o terceiro título da Argentina na história — e o primeiro de Messi, protagonista da campanha que culminou na taça. No atual ciclo até a Copa, também levou a equipe ao título da Copa América e à liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

    continua após a publicidade
    Ténico da Argentina, Lionel Scaloni em entrevista coletiva antes da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Ténico da Seleção da Argentina, Lionel Scaloni em entrevista coletiva antes da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Croácia de Zlatko Dalic — carrascos do Brasil

    Zlatko Dalić assumiu a Croácia em meados de 2017 e, em sua primeira Copa do Mundo, levou a seleção ao vice-campeonato após derrota para a França na decisão. A campanha teve como principal destaque Luka Modrić, eleito Bola de Ouro.

    Em 2022, nova boa campanha, desta vez no Catar. Classificada na segunda colocação do Grupo F, atrás de Marrocos, a Croácia eliminou o Japão nas oitavas de final e o Brasil nas quartas de final, ambas nas disputas de pênaltis. Na semifinal, foi derrotada pela Argentina.

    Japão e Suíça fecham a lista

    Hajime Moriyasu treina o Japão desde julho de 2018, enquanto Murat Yakin comanda a Suíça desde o segundo semestre de 2021.

    No último Mundial, como citado anteriormente, os asiáticos foram eliminados pela Croácia de Dalić nos pênaltis. A Suíça, por sua vez, caiu diante de Portugal, por 6 a 1. Ambos os confrontos foram válidos pelas oitavas de final.

    🎰 Aposte em Brasil x Marrocos na 1ª rodada da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Camisas 10 da Seleção Brasileira em Copas do Mundo (Foto: Gemini)
    Seleção BrasileiraSabe todos os camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentosHá 11 minutos
    Bruno Boschilia, Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires foram designados para apitar a abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul (Foto: Divulgação/ Fifa)
    Copa do MundoFifa prevê remuneração recorde para árbitros da Copa do Mundo, diz jornal inglêsHá 22 minutos
    Atacante do Marrocos Abde Ezzalzouli tem lesão no joelho confirmada antes de estreia na Copa do Mundo
    Copa do MundoAtacante do Marrocos tem lesão confirmada antes de estreia contra o BrasilHá 24 minutos
    Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
    Copa do MundoCristiano Ronaldo vai jogar a Copa?Há 25 minutos
    Argentina x Islândia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
    Onde AssistirArgentina x Islândia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso InternacionalHá 46 minutos
    Gianni Infantino ao lado de Michel Platini em evento da UEFA. (Foto: Divulgação/ Twitter)
    Copa do MundoPlatini acusa Infantino de conspiração por saída da presidência da FifaHá 46 minutos
    continua após a publicidade

    Mais LANCE!

    Mano Menezes é o técnico do Peru (Foto: Jose Castanares/AFP)
    Mano Menezes vê Espanha superior ao Brasil para a Copa do Mundo: 'Equipe melhor'
    Renato Veiga comenta favoritismo da seleção portuguesa e explica briga em amistoso
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Carl de Souza/AFP)
    Técnico da Espanha evita falar em favoritismo na Copa do Mundo: 'Não garante nada'
    Federação do Irã acusa EUA de revogar ingressos de torcedores para a Copa do Mundo
    diogo jota 1
    Esposa de Diogo Jota envia carta a Robertson, capitão da Escócia: 'Viva por ele'
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Ancelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo
    Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta terça-feira (9/6)
    Josué atua como sósia há cinco anos (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)
    'Virada de chave': sósia de Marquinhos relembra momento especial com jogador
    Geertruida com a camisa da seleção da Holanda (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Quem é Lutsharel Geertruida, substituto de Timber na Holanda para a Copa do Mundo
    Seleção Brasileira terá o primeiro jogo contra o Marrocos no sábado (13) (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Vidente projeta final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira; confira
    Omar Artan, árbitro da Somália
    Árbitro impedido de entrar nos EUA para apitar a Copa se pronuncia
    Jude Bellingham durante partida internacional da Seleção da Inglaterra contra a Nova Zelândia. (Foto: Rich Storry / Getty Images/ AFP)
    Com Bellingham 'sob pressão', Inglaterra encerra preparação para amistoso antes da Copa do Mundo
    Neymar utiliza esteira de última geração no CT do New York Red Bulls (Foto: Nelson Terme / CBF)
    Quando Neymar pode voltar? Entenda as etapas da recuperação