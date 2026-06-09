De Scaloni a carrasco do Brasil: 5 seleções seguem com os mesmos técnicos da última Copa Grupo contempla três europeus, um sul-americano e um asiático

Apenas cinco seleções classificadas para a atual Copa do Mundo seguem com os mesmos treinadores da edição anterior. Entre elas estão a atual campeã mundial, Argentina, e a Croácia, responsável por eliminar o Brasil em 2022.

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O mais longevo à frente do cargo é Didier Deschamps. O treinador assumiu o comando da França em julho de 2012 e, desde então, comandou a equipe em três Copas do Mundo. Na primeira, foi eliminado pela Alemanha por 1 a 0 nas quartas de final.

Posteriormente, levou a França a duas finais consecutivas. Em 2018, conquistou o título com vitória sobre a Croácia na decisão. Já no Mundial do Catar, foi derrotado pela Argentina nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal. Os adversários franceses no período têm uma característica em comum: também contam com treinadores que integram a seleta lista de remanescentes da última edição.

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Scaloni muda rumo da Argentina

Lionel Scaloni assumiu o comando da Argentina em agosto de 2018 com o objetivo de reformular o elenco, eliminado pela França nas oitavas de final da Copa do Mundo. Inicialmente como interino e sem experiência prévia como treinador, conduziu a equipe à conquista da Copa América três anos depois, diante do Brasil, no Maracanã.

No Mundial de 2022, conquistou o terceiro título da Argentina na história — e o primeiro de Messi, protagonista da campanha que culminou na taça. No atual ciclo até a Copa, também levou a equipe ao título da Copa América e à liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

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Ténico da Seleção da Argentina, Lionel Scaloni em entrevista coletiva antes da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Croácia de Zlatko Dalic — carrascos do Brasil

Zlatko Dalić assumiu a Croácia em meados de 2017 e, em sua primeira Copa do Mundo, levou a seleção ao vice-campeonato após derrota para a França na decisão. A campanha teve como principal destaque Luka Modrić, eleito Bola de Ouro.

Em 2022, nova boa campanha, desta vez no Catar. Classificada na segunda colocação do Grupo F, atrás de Marrocos, a Croácia eliminou o Japão nas oitavas de final e o Brasil nas quartas de final, ambas nas disputas de pênaltis. Na semifinal, foi derrotada pela Argentina.

Japão e Suíça fecham a lista

Hajime Moriyasu treina o Japão desde julho de 2018, enquanto Murat Yakin comanda a Suíça desde o segundo semestre de 2021.

No último Mundial, como citado anteriormente, os asiáticos foram eliminados pela Croácia de Dalić nos pênaltis. A Suíça, por sua vez, caiu diante de Portugal, por 6 a 1. Ambos os confrontos foram válidos pelas oitavas de final.

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