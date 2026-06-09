Ibañez: 'Sofrer esses gols incomoda a gente, sim' Seleção não consegue deixar o campo sem a meta vazada desde o ano passado

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Possível novo titular da lateral direita da Seleção, o zagueiro Ibañez admitiu nesta terça-feira (9) que a sequência de jogos do Brasil com a meta vazada incomoda. Apesar da sequência de três vitórias seguidas, a equipe nacional sofreu gol nas últimas cinco partidas. A última vez que isso não aconteceu foi em novembro do ano passado, na vitória por 2 a 0 sobre Senegal.

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— A gente trabalha em cima disso também, a gente treina em cima disso também. É algo que a gente se cobra muito, algo que a gente… É uma cobrança, acho que até interior, entre a parte defensiva de cada um, e acaba que sofrer esses gols um pouco incomoda a gente, sim. Trabalhamos todos os dias o mais forte possível para que isso não aconteça — declarou Ibañez, em entrevista concedida no hotel onde a Seleção Brasileira está concentrada.

Durante a coletiva, o jogador foi perguntado inúmeras vezes sobre a possibilidade (real) de ser escalado pelo técnico Carlo Ancelotti para atuar como lateral-direito. A briga pela posição deve ficar entre ele e Danilo, que era lateral de ofício, mas migrou para a zaga depois da Copa do Mundo do Catar. Ibañez desconversou sobre o tema, e se disse preparado para atuar na posição que Ancelotti preferir.

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Outros trechos da entrevista de Ibañez

ANCELOTTI PEDIU IBAÑEZ LATERAL OFENSIVO OU DEFENSIVO?

— Pra ser sincero, conversas assim longas de questões de lateral, de zagueiro, não tive muitas com o Mister. Ele foi bem específico naquilo que ele queria. Para mim, quanto mais específico ele for, melhor. Porque se ele me diz: 'Eu quero que tu ataque", eu vou estar pronto pra atacar. Se ele me diz: "Eu quero que tu defenda", eu vou estar pronto para defender. Simples.

TEMEU FICAR LONGE DA SELEÇÃO PELA ESCOLHA PELO FUTEBOL ÁRABE?

— Nos primeiros meses, talvez sim. O pensamento de que talvez eu me afastaria, talvez eu me distanciaria de uma Seleção Brasileira, sim. Por não conhecer o país, por não conhecer a liga, por estar indo em algo que talvez estava em uma crescente ainda... Não era algo que estava pronto e não tinha muita visão das seleções. Mas, depois dos primeiros seis meses, eu entendi que lá era o lugar para eu estar, e onde eu percebi que eu cresci muito pessoalmente e profissionalmente.

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Titular da zaga diante do Egito, Ibañez pode aparecer na lateral direita na Copa(Foto: Getty Images via AFP)

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