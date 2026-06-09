Ibañez ou Danilo? O que deve pesar na escolha de Ancelotti Jogadores estão na briga pela vaga de Wesley, cortado por lesão no adutor da coxa

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O corte de Wesley, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa, abriu uma das principais dúvidas da Seleção Brasileira para a estreia na Copa do Mundo. Sem o lateral da Roma à disposição, o técnico Carlo Ancelotti precisará encontrar uma nova solução para o setor direito da defesa diante do Marrocos. E a disputa parece estar concentrada entre dois nomes com características distintas: Danilo e Ibañez.

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À princípio, a experiência coloca Danilo em vantagem. Aos 34 anos, o jogador é um dos líderes do elenco, possui histórico de Copas do Mundo e conta com a confiança de Ancelotti, com quem trabalhou durante sua passagem pelo Real Madrid. Além disso, conhece perfeitamente as exigências do treinador italiano, fator que pode pesar em uma competição de tiro curto como o Mundial.

No entanto, a questão não passa apenas pela confiança. O principal ponto de análise está relacionado ao momento e à função exercida por Danilo nos últimos anos. Desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o jogador iniciou oficialmente sua transição para atuar como zagueiro. Na ocasião, inclusive, ele já admitia que enxergava seu futuro mais centralizado no sistema defensivo.

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A mudança se consolidou após o torneio. Na Juventus e posteriormente no Flamengo, Danilo passou a atuar majoritariamente como zagueiro. No clube carioca, as aparições na lateral direita têm sido pontuais, normalmente em situações específicas de jogo. Embora tenha qualidade técnica e conhecimento da posição, o fato é que o jogador não vive a rotina de um lateral há bastante tempo.

Por outro lado, Ibañez surge como uma alternativa que pode oferecer características mais adequadas ao desafio específico contra o Marrocos. Apesar de também ser zagueiro de origem, o defensor do Al Ahli possui histórico recente atuando pelos lados do campo. Durante sua passagem pela Roma, chegou a ser utilizado tanto na lateral direita quanto na esquerda, algo que também ocorreu em momentos de sua trajetória no futebol saudita.

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Além da versatilidade, existe uma questão física que chama atenção. Aos 27 anos, Ibañez é sete anos mais jovem que Danilo e apresenta características de velocidade e explosão que podem ser importantes diante do estilo marroquino. No amistoso do Marrocos diante da Noruega, observado pela comissão técnica brasileira e pelo Lance!, ficou evidente que a principal arma ofensiva da seleção africana está nos avanços pelos corredores laterais, com transições rápidas e constantes chegadas ao ataque.

Nesse contexto, um jogador com maior capacidade de recuperação defensiva pode ganhar força na análise de Ancelotti. O treinador italiano costuma valorizar muito o equilíbrio sem a bola e frequentemente adapta peças para neutralizar características específicas dos adversários.

Outro detalhe que reforça a possibilidade de Ibañez iniciar a partida aconteceu no treinamento desta terça-feira (9). O defensor trabalhou cruzamentos pelo lado direito do campo, desempenhando exatamente a função de lateral durante parte da atividade. Ao seu lado, Lucas Paquetá também participou dos exercícios, em uma movimentação que chamou atenção dos observadores da Seleção.

É claro que um treino isolado não define uma escalação. Porém, em períodos curtos de preparação, as pistas deixadas nas atividades costumam ter relevância. Principalmente quando envolvem adaptações táticas específicas para um adversário.

Se a escolha passar pela experiência, liderança e confiança construída ao longo dos anos, Danilo aparece como favorito. Mas se Ancelotti priorizar intensidade física, velocidade de recomposição e uma resposta mais direta às características ofensivas do Marrocos, Ibañez ganha força para ser a surpresa na lateral direita.

A definição ainda não foi oficializada, mas os sinais observados nos treinamentos indicam que a disputa está mais aberta do que parecia inicialmente. E, neste momento, Ibañez parece ter argumentos consistentes para desafiar o favoritismo de Danilo na corrida por uma vaga entre os titulares do Brasil na estreia da Copa do Mundo.

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