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Copa do Mundo de 1934: Todos os resultados

Confira todos os placares, locais e o primeiro título italiano em 1934.

PorLance!São Paulo (SP)
09/06/2026 14:27
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O técnico Vittorio Pozzo é carregado pelos jogadores italianos após a conquista da Copa do Mundo de 1934, um torneio marcado pela imensa pressão política do regime fascista. (Wikipedia)
O técnico Vittorio Pozzo é carregado pelos jogadores italianos após a conquista da Copa do Mundo de 1934, um torneio marcado pela imensa pressão política do regime fascista. (Wikipedia)
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A Copa do Mundo de 1934 foi sediada na Itália sob forte clima político.
O Uruguai, campeão anterior, não participou, e o torneio teve formato eliminatório.
O Brasil foi eliminado na estreia, e a Itália venceu a Tchecoslováquia na final por 2 a 1.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O planeta bola voltou seus olhos para a Europa em maio de 1934 para acompanhar de perto a segunda edição da história dos Mundiais com a Copa do Mundo de 1934. Sediada na Itália, a competição foi profundamente marcada pelo forte clima político da época, sendo amplamente utilizada pelo ditador Benito Mussolini como uma gigantesca máquina de propaganda nacionalista para tentar projetar a imagem de força, organização e eficiência do regime fascista para o restante do mundo.

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    O torneio daquele ano trouxe novidades marcantes em seus bastidores antes mesmo de a bola rolar nos gramados italianos. Como forma de retaliação pelo boicote em massa das seleções europeias quatro anos antes, o Uruguai, então campeão defensor, recusou-se a viajar para defender o seu título histórico. Devido ao grande número de países interessados em participar do evento, a FIFA foi obrigada a criar um sistema de eliminatórias pela primeira vez para selecionar as 16 nações finalistas.

    Diferente do modelo pioneiro adotado no Uruguai, a organização optou por abolir completamente a fase de grupos tradicional, implementando um sistema de eliminatórias diretas do início ao fim. Esse formato de mata-mata puro elevou drasticamente os níveis de tensão e a competitividade do torneio desde a primeira rodada. Qualquer deslize em campo significava a eliminação imediata, mandando os derrotados de volta para casa logo após o apito final.

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    Para a Seleção Brasileira, a experiência em solo europeu acabou sendo extremamente curta, melancólica e dolorosa. Novamente prejudicado por intensas brigas políticas internas entre as ligas amadoras e profissionais do país, o Brasil viajou com um elenco remendado e sem suas principais estrelas. O resultado dessa desorganização crônica veio logo na primeira partida, com uma derrota contundente para a Espanha que encerrou precocemente a campanha brasileira.

    Sob os olhares atentos do ditador nas tribunas e em meio a inúmeras polêmicas envolvendo arbitragens contestadas, a seleção anfitriã avançou de fase em fase demonstrando enorme força física e imposição tática. O revolucionário esquema tático montado pelo treinador Vittorio Pozzo, aliado ao talento técnico dos atletas sul-americanos naturalizados italianos (os "oriundi"), pavimentou a caminhada da Azzurra até a grande e aguardada decisão da Copa do Mundo em Roma.

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    Resultados da Copa do Mundo de 1934

    Oitavas de final

    Todas as oito partidas que abriram a Copa do Mundo foram disputadas simultaneamente no mesmo dia, espalhando as emoções do futebol por diferentes cidades italianas. O dia de abertura foi marcado por uma enorme quantidade de gols e pela queda imediata dos dois finalistas da edição de 1930, já que Brasil e Argentina sucumbiram logo diante de seus oponentes europeus.

    1. 27 de maio – Itália 7 x 1 Estados Unidos – Estádio Nazionale PNF (Roma)
    2. 27 de maio – Espanha 3 x 1 Brasil – Estádio Luigi Ferraris (Gênova)
    3. 27 de maio – Áustria 3 x 2 França (Prorrogação) – Estádio Benito Mussolini (Turim)
    4. 27 de maio – Hungria 4 x 2 Egito – Estádio Giorgio Ascarelli (Nápoles)
    5. 27 de maio – Tchecoslováquia 2 x 1 Romênia – Estádio Littorio (Trieste)
    6. 27 de maio – Alemanha 5 x 2 Bélgica – Estádio Giovanni Berta (Florença)
    7. 27 de maio – Suíça 3 x 2 Holanda – Estádio San Siro (Milão)
    8. 27 de maio – Suécia 3 x 2 Argentina – Estádio Littorale (Bolonha)

    Quartas de final

    Às quartas de final da Copa do Mundo pegaram fogo com confrontos equilibrados que exigiram o máximo esforço físico dos atletas. O grande destaque desta fase foi o violento e dramático embate entre Itália e Espanha, que terminou empatado após a prorrogação e forçou a realização de uma partida de desempate inédita já no dia seguinte para decidir quem avançaria.

    1. 31 de maio – Alemanha 2 x 1 Suécia – Estádio San Siro (Milão)
    2. 31 de maio – Áustria 2 x 1 Hungria – Estádio Littorale (Bolonha)
    3. 31 de maio – Tchecoslováquia 3 x 2 Suíça – Estádio Benito Mussolini (Turim)
    4. 31 de maio – Itália 1 x 1 Espanha (Prorrogação) – Estádio Giovanni Berta (Florença)
    5. 1 de junho – Itália 1 x 0 Espanha (Jogo de desempate) – Estádio Giovanni Berta (Florença)

    Semifinais

    As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente quatro das escolas mais tradicionais e vitoriosas do futebol europeu no período. Enquanto a Tchecoslováquia carimbava seu passaporte para a final de forma segura, a dona da casa Itália encarou o badalado "Wunderteam" da Áustria em um campo pesado pela chuva, garantindo a classificação graças a um gol solitário e polêmico.

    • 3 de junho – Itália 1 x 0 Áustria – Estádio San Siro (Milão)
    • 3 de junho – Tchecoslováquia 3 x 1 Alemanha – Estádio Nazionale PNF (Roma)

    Disputa do terceiro lugar

    A partida de consolação reuniu duas seleções vizinhas que apresentavam propostas de jogo altamente ofensivas e agradáveis de assistir. Alemães e austríacos fizeram um duelo aberto e repleto de alternativas táticas do início ao fim em Nápoles, terminando com a comemoração alemã pela conquista da inédita medalha de bronze na competição.

    1. 7 de junho – Alemanha 3 x 2 Áustria – Estádio Giorgio Ascarelli (Nápoles)

    Final da Copa do Mundo de 1934

    A grande finalíssima da Copa do Mundo reuniu Itália e Tchecoslováquia em um Estádio Nazionale PNF completamente lotado e sob uma atmosfera sufocante de cobrança política. O confronto começou tenso, truncado e nervoso, com as duas equipes se respeitando muito. O drama tomou conta do estádio quando os tchecos silenciaram a torcida local ao abrirem o placar com um gol de Antonín Puc restando pouco menos de 20 minutos para o término do tempo regulamentar.

    Atrás no marcador e sob o risco real de decepcionar o ditador, a Itália se lançou desesperadamente ao ataque e buscou o empate salvador com um belo chute de Raimundo Orsi, arrastando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, brilhou a estrela do atacante Angelo Schiavio, que anotou o tento da vitória heroica por 2 a 1. O apito final coroou a Azzurra como campeã mundial pela primeira vez na história.

    • 10 de junho – Itália 2 x 1 Tchecoslováquia (Prorrogação) – Estádio Nazionale PNF (Roma)

    Classificação final da Copa do Mundo de 1934

    Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio, oficializada de maneira retroativa pela FIFA considerando a fase alcançada, número de pontos e o saldo de gols de cada participante:

      1.
    1. Itália (Campeã)
      2. 2.
    2. Tchecoslováquia (Vice-campeã)
      3. 3.
    3. Alemanha
      4. 4.
    4. Áustria
      5. 5.
    5. Espanha
      6. 6.
    6. Hungria
      7. 7.
    7. Suíça
      8. 8.
    8. Suécia
      9. 9.
    9. Argentina
      10. 10.
    10. França
      11. 11.
    11. Holanda
      12. 12.
    12. Romênia
      13. 13.
    13. Bélgica
      14. 14.
    14. Estados Unidos
      15. 15.
    15. Brasil
      16. 16.
    16. Egito
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