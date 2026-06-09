Copa do Mundo de 1934: Todos os resultados Confira todos os placares, locais e o primeiro título italiano em 1934.

O Brasil foi eliminado na estreia, e a Itália venceu a Tchecoslováquia na final por 2 a 1.

O planeta bola voltou seus olhos para a Europa em maio de 1934 para acompanhar de perto a segunda edição da história dos Mundiais com a Copa do Mundo de 1934. Sediada na Itália, a competição foi profundamente marcada pelo forte clima político da época, sendo amplamente utilizada pelo ditador Benito Mussolini como uma gigantesca máquina de propaganda nacionalista para tentar projetar a imagem de força, organização e eficiência do regime fascista para o restante do mundo.

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O torneio daquele ano trouxe novidades marcantes em seus bastidores antes mesmo de a bola rolar nos gramados italianos. Como forma de retaliação pelo boicote em massa das seleções europeias quatro anos antes, o Uruguai, então campeão defensor, recusou-se a viajar para defender o seu título histórico. Devido ao grande número de países interessados em participar do evento, a FIFA foi obrigada a criar um sistema de eliminatórias pela primeira vez para selecionar as 16 nações finalistas.

Diferente do modelo pioneiro adotado no Uruguai, a organização optou por abolir completamente a fase de grupos tradicional, implementando um sistema de eliminatórias diretas do início ao fim. Esse formato de mata-mata puro elevou drasticamente os níveis de tensão e a competitividade do torneio desde a primeira rodada. Qualquer deslize em campo significava a eliminação imediata, mandando os derrotados de volta para casa logo após o apito final.

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Para a Seleção Brasileira, a experiência em solo europeu acabou sendo extremamente curta, melancólica e dolorosa. Novamente prejudicado por intensas brigas políticas internas entre as ligas amadoras e profissionais do país, o Brasil viajou com um elenco remendado e sem suas principais estrelas. O resultado dessa desorganização crônica veio logo na primeira partida, com uma derrota contundente para a Espanha que encerrou precocemente a campanha brasileira.

Sob os olhares atentos do ditador nas tribunas e em meio a inúmeras polêmicas envolvendo arbitragens contestadas, a seleção anfitriã avançou de fase em fase demonstrando enorme força física e imposição tática. O revolucionário esquema tático montado pelo treinador Vittorio Pozzo, aliado ao talento técnico dos atletas sul-americanos naturalizados italianos (os "oriundi"), pavimentou a caminhada da Azzurra até a grande e aguardada decisão da Copa do Mundo em Roma.

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Resultados da Copa do Mundo de 1934

Oitavas de final

Todas as oito partidas que abriram a Copa do Mundo foram disputadas simultaneamente no mesmo dia, espalhando as emoções do futebol por diferentes cidades italianas. O dia de abertura foi marcado por uma enorme quantidade de gols e pela queda imediata dos dois finalistas da edição de 1930, já que Brasil e Argentina sucumbiram logo diante de seus oponentes europeus.

27 de maio – Itália 7 x 1 Estados Unidos – Estádio Nazionale PNF (Roma) 27 de maio – Espanha 3 x 1 Brasil – Estádio Luigi Ferraris (Gênova) 27 de maio – Áustria 3 x 2 França (Prorrogação) – Estádio Benito Mussolini (Turim) 27 de maio – Hungria 4 x 2 Egito – Estádio Giorgio Ascarelli (Nápoles) 27 de maio – Tchecoslováquia 2 x 1 Romênia – Estádio Littorio (Trieste) 27 de maio – Alemanha 5 x 2 Bélgica – Estádio Giovanni Berta (Florença) 27 de maio – Suíça 3 x 2 Holanda – Estádio San Siro (Milão) 27 de maio – Suécia 3 x 2 Argentina – Estádio Littorale (Bolonha)

Quartas de final

Às quartas de final da Copa do Mundo pegaram fogo com confrontos equilibrados que exigiram o máximo esforço físico dos atletas. O grande destaque desta fase foi o violento e dramático embate entre Itália e Espanha, que terminou empatado após a prorrogação e forçou a realização de uma partida de desempate inédita já no dia seguinte para decidir quem avançaria.

31 de maio – Alemanha 2 x 1 Suécia – Estádio San Siro (Milão) 31 de maio – Áustria 2 x 1 Hungria – Estádio Littorale (Bolonha) 31 de maio – Tchecoslováquia 3 x 2 Suíça – Estádio Benito Mussolini (Turim) 31 de maio – Itália 1 x 1 Espanha (Prorrogação) – Estádio Giovanni Berta (Florença) 1 de junho – Itália 1 x 0 Espanha (Jogo de desempate) – Estádio Giovanni Berta (Florença)

Semifinais

As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente quatro das escolas mais tradicionais e vitoriosas do futebol europeu no período. Enquanto a Tchecoslováquia carimbava seu passaporte para a final de forma segura, a dona da casa Itália encarou o badalado "Wunderteam" da Áustria em um campo pesado pela chuva, garantindo a classificação graças a um gol solitário e polêmico.

3 de junho – Itália 1 x 0 Áustria – Estádio San Siro (Milão)

3 de junho – Tchecoslováquia 3 x 1 Alemanha – Estádio Nazionale PNF (Roma)

Disputa do terceiro lugar

A partida de consolação reuniu duas seleções vizinhas que apresentavam propostas de jogo altamente ofensivas e agradáveis de assistir. Alemães e austríacos fizeram um duelo aberto e repleto de alternativas táticas do início ao fim em Nápoles, terminando com a comemoração alemã pela conquista da inédita medalha de bronze na competição.

7 de junho – Alemanha 3 x 2 Áustria – Estádio Giorgio Ascarelli (Nápoles)

Final da Copa do Mundo de 1934

A grande finalíssima da Copa do Mundo reuniu Itália e Tchecoslováquia em um Estádio Nazionale PNF completamente lotado e sob uma atmosfera sufocante de cobrança política. O confronto começou tenso, truncado e nervoso, com as duas equipes se respeitando muito. O drama tomou conta do estádio quando os tchecos silenciaram a torcida local ao abrirem o placar com um gol de Antonín Puc restando pouco menos de 20 minutos para o término do tempo regulamentar.

Atrás no marcador e sob o risco real de decepcionar o ditador, a Itália se lançou desesperadamente ao ataque e buscou o empate salvador com um belo chute de Raimundo Orsi, arrastando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, brilhou a estrela do atacante Angelo Schiavio, que anotou o tento da vitória heroica por 2 a 1. O apito final coroou a Azzurra como campeã mundial pela primeira vez na história.

10 de junho – Itália 2 x 1 Tchecoslováquia (Prorrogação) – Estádio Nazionale PNF (Roma)

Classificação final da Copa do Mundo de 1934

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio, oficializada de maneira retroativa pela FIFA considerando a fase alcançada, número de pontos e o saldo de gols de cada participante: