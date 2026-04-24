Convocação da Seleção para a Copa do Mundo será no Museu do Amanhã

A Seleção Brasileira que irá representar o Brasil na Copa do Mundo será conhecida no Museu do Amanhã. A CBF confirmou que a convocação dos 26 atletas, marcada para 18 de maio, será realizada no museu, que fica na Praça Mauá, no Centro do Rio.

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O Museu do Amanhã foi construído nos anos que antecederam aos Jogos Olímpicos de 2016, e fez parte do processo de revitalização da região portuária. O local recebe exposições e eventos regularmente e é mais uma atração turística da capital fluminense. Localizado junto à baía de Guanabara, o espaço foi projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava.

Será lá que Carlo Ancelotti fará a convocação dos 26 jogadores que irão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O evento, restrito a jornalistas, convidados e patrocinadores, será às 17h.

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A lista de jogadores para o Mundial está cercada por muita expectativa e, por ora, também por muitas dúvidas. Alguns jogadores que eram dados como certos na convocação da Seleção para a Copa do Mundo estão lesionados. O caso mais preocupante é o do atacante Estêvão, que sofreu lesão de grau 4 pelo Chelsea no fim de semana e tem a participação no Mundial sob risco.

Seleção fará dois amistosos após convocação para a Copa do Mundo

Os 26 jogadores que serão convocados por Carlo Ancelotti irão se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, na semana seguinte. Serão cinco dias de treinamento no CT da Seleção, período que irá se encerrar com um amistoso diante do Panamá, em 31 de maio, no Maracanã. No dia seguinte, o grupo viajará aos Estados Unidos.

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Em solo norte-americano, a Seleção Brasileira ficará concentrada em Nova Jersey. Antes da estreia, o Brasil ainda fará um amistoso com o Egito, em Cleveland, em 6 de junho. A estreia na Copa do Mundo será em 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Carlo Ancelotti irá anunciar a lista de 26 jogadores em 18 de maio (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

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