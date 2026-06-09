Copa do Mundo de 1938: Todos os resultados Relembre os placares, locais e o bicampeonato italiano no Mundial de 1938.

O Brasil teve destaque, mas foi eliminado pela Itália, que venceu a competição por 4 a 2 contra a Hungria.

A terceira edição da história dos Mundiais desembarcou em solo francês em junho de 1934 sob uma atmosfera de imensa apreensão. Realizada às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo de 1938 refletia em seus bastidores o clima de hostilidade que tomava conta da Europa, com regimes totalitários utilizando o esporte para demonstrar poder, enquanto as democracias tentavam preservar a paz por meio da diplomacia nos gramados.

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A Copa do Mundo sofreu com importantes baixas políticas e boicotes que reduziram o número de participantes de 16 para 15 nações. Revoltadas com a quebra do acordo de alternância de continentes promovida pela FIFA, seleções sul-americanas de peso como Uruguai e Argentina se recusaram a cruzar o oceano. Além disso, a Áustria, que havia se classificado nas eliminatórias, foi invadida e anexada pela Alemanha nazista meses antes do evento, desfazendo o famoso "Wunderteam" austríaco.

Mantendo o formato de mata-mata puro introduzido na edição anterior, a competição exigiu nervos de aço de todos os atletas desde o primeiro minuto. A falta de uma fase de grupos significava que qualquer igualdade no placar após a prorrogação forçaria a realização de uma partida de desempate (replay) em um intervalo de poucos dias. Esse cenário dramático castigou fisicamente os elencos e gerou partidas memoráveis repletas de reviravoltas e muitos gols.

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Para o futebol brasileiro, o torneio na França representou o primeiro grande momento de protagonismo e encantamento global. Liderada pelo genial atacante Leônidas da Silva, o "Diamante Negro", a Seleção Brasileira superou as históricas divergências políticas internas e apresentou um futebol vistoso, alegre e altamente competitivo. O Brasil protagonizou duelos épicos contra poloneses e tchecoslovacos, consolidando-se definitivamente como uma potência emergente no cenário internacional.

Mesmo enfrentando a forte rejeição do público francês, a atual campeã Itália sobressaiu-se pela disciplina tática impecável e pela frieza em momentos decisivos. Sob o comando do mestre Vittorio Pozzo, a Azzurra ignorou as vaias e as pressões políticas externas para desfilar um futebol maduro e eficiente. Superando rivais históricos com autoridade, os italianos marcharam firmes em direção a uma final que os consagraria de forma definitiva na história do esporte.

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Resultados da Copa do Mundo de 1938

Oitavas de final

A rodada de abertura do mata-mata da Copa do Mundo foi caracterizada por um enorme equilíbrio e pela necessidade de partidas de desempate para definir os classificados. O grande destaque foi o eletrizante confronto entre Brasil e Polônia, debaixo de muita chuva, além da surpreendente eliminação da Alemanha diante dos suíços e do avanço direto da Suécia devido à ausência forçada da Áustria.

4 de junho – Alemanha 1 x 1 Suíça (Prorrogação) – Estádio Parc des Princes (Paris) 9 de junho – Alemanha 2 x 4 Suíça (Jogo de desempate) – Estádio Parc des Princes (Paris) 5 de junho – Hungria 6 x 0 Índias Orientais Holandesas – Estádio Vélodrome (Reims) 5 de junho – Suécia W.O. Áustria (Suécia classificada direto) 5 de junho – Cuba 3 x 3 Romênia (Prorrogação) – Estádio Chapou (Toulouse) 9 de junho – Cuba 2 x 1 Romênia (Jogo de desempate) – Estádio Chapou (Toulouse) 5 de junho – França 3 x 1 Bélgica – Estádio Olympique de Colombes (Paris) 5 de junho – Itália 2 x 1 Noruega (Prorrogação) – Estádio Vélodrome (Marselha) 5 de junho – Brasil 6 x 5 Polônia (Prorrogação) – Estádio de la Meinau (Estrasburgo) 5 de junho – Tchecoslováquia 3 x 0 Holanda (Prorrogação) – Estádio Cavée Verte (Le Havre)

Quartas de final

As quartas de final elevaram a temperatura da competição com confrontos físicos levados ao extremo por parte dos atletas. Enquanto os húngaros e suecos passavam sem dificuldades por seus oponentes, italianos e franceses faziam um clássico tenso e político. Paralelamente, o Brasil superava a forte Tchecoslováquia em duas verdadeiras batalhas campais na cidade de Bordeaux.

12 de junho – Suíça 0 x 2 Hungria – Estádio Victor Boucaut (Lille) 12 de junho – Suécia 8 x 0 Cuba – Estádio du Fort Carré (Antibes) 12 de junho – França 1 x 3 Itália – Estádio Olympique de Colombes (Paris) 12 de junho – Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia (Prorrogação) – Estádio de Lescure (Bordeaux) 14 de junho – Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia (Jogo de desempate) – Estádio de Lescure (Bordeaux)

Semifinais

As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente quatro propostas de futebol totalmente distintas em busca da glória máxima. A Hungria atropelou a Suécia com facilidade com seu ataque avassalador, enquanto a Itália despachou o Brasil em um jogo marcado por polêmicas, incluindo a ausência do craque Leônidas da Silva, poupado pelo treinador Adhemar Pimenta.

16 de junho – Itália 2 x 1 Brasil – Estádio Vélodrome (Marselha)

16 de junho – Hungria 5 x 1 Suécia – Estádio Parc des Princes (Paris)

Disputa do terceiro lugar

A partida de consolação serviu para consolidar a excelente e histórica impressão deixada pela delegação brasileira na Europa. Com o retorno do artilheiro Leônidas da Silva ao time titular, o Brasil se recuperou do baque da eliminação e bateu a Suécia de virada em Bordeaux, garantindo a sua melhor colocação em Copas até aquele momento.

19 de junho – Brasil 4 x 2 Suécia – Estádio de Lescure (Bordeaux)

Final da Copa do Mundo de 1938

A grande e aguardada finalíssima da Copa do Mundo de 1938 reuniu a força coletiva da Itália e o futebol refinado e técnico da Hungria perante mais de 45 mil espectadores. A Itália começou a partida de forma fulminante, abrindo o placar logo no início com Colaussi. Os húngaros responderam rapidamente com um gol de Titkos, mas a superioridade física e o ritmo de jogo impresso pelos atuais campeões mundiais acabaram ditando as ações no gramado parisiense ainda na etapa inicial.

Comandada pelo talento de Giuseppe Meazza e a pontaria calibrada de Silvio Piola, a Azzurra abriu uma vantagem confortável de 3 a 1 antes do intervalo. No segundo tempo, a Hungria esboçou uma reação valente ao diminuir com o capitão Sarosi, mas Piola tratou de sepultar as esperanças adversárias ao decretar o placar final de 4 a 2. O triunfo incontestável coroou a histórica geração italiana com o primeiro bicampeonato consecutivo do futebol mundial.

19 de junho – Itália 4 x 2 Hungria – Estádio Olympique de Colombes (Paris)

Classificação final da Copa do Mundo de 1938

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio, oficializada de maneira retroativa pela FIFA com base no desempenho tático, pontos conquistados e saldo de gols das equipes: