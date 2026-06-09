logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Copa do Mundo de 1938: Todos os resultados

Relembre os placares, locais e o bicampeonato italiano no Mundial de 1938.

PorLance!São Paulo (SP)
09/06/2026 16:34
Favorite o Lance! no Google
O capitão Giuseppe Meazza e os jogadores da seleção italiana festejam a conquista do bicampeonato mundial após vencerem a Hungria no Stade Olympique de Colombes. (Wikipedia)
O capitão Giuseppe Meazza e os jogadores da seleção italiana festejam a conquista do bicampeonato mundial após vencerem a Hungria no Stade Olympique de Colombes. (Wikipedia)
Ver Resumo da matéria por IA
A Copa do Mundo de 1938 ocorreu na França, refletindo a tensão pré-Segunda Guerra Mundial.
Uruguai e Argentina boicotaram o torneio, reduzindo os participantes de 16 para 15.
O Brasil teve destaque, mas foi eliminado pela Itália, que venceu a competição por 4 a 2 contra a Hungria.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A terceira edição da história dos Mundiais desembarcou em solo francês em junho de 1934 sob uma atmosfera de imensa apreensão. Realizada às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo de 1938 refletia em seus bastidores o clima de hostilidade que tomava conta da Europa, com regimes totalitários utilizando o esporte para demonstrar poder, enquanto as democracias tentavam preservar a paz por meio da diplomacia nos gramados.

continua após a publicidade
  • Brasil - Copa do Mundo de 1950

    A ‘maldição’ da camisa branca da Seleção Brasileira; entenda

    Lancepédia
    Há 4 dias
  • Lance!

    Copa do Mundo de 1934: Todos os resultados

    Lancepédia
    Há 6 horas
  • Lance!

    Copa do Mundo de 1930: Todos os resultados

    Lancepédia
    Há 6 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A Copa do Mundo sofreu com importantes baixas políticas e boicotes que reduziram o número de participantes de 16 para 15 nações. Revoltadas com a quebra do acordo de alternância de continentes promovida pela FIFA, seleções sul-americanas de peso como Uruguai e Argentina se recusaram a cruzar o oceano. Além disso, a Áustria, que havia se classificado nas eliminatórias, foi invadida e anexada pela Alemanha nazista meses antes do evento, desfazendo o famoso "Wunderteam" austríaco.

    Mantendo o formato de mata-mata puro introduzido na edição anterior, a competição exigiu nervos de aço de todos os atletas desde o primeiro minuto. A falta de uma fase de grupos significava que qualquer igualdade no placar após a prorrogação forçaria a realização de uma partida de desempate (replay) em um intervalo de poucos dias. Esse cenário dramático castigou fisicamente os elencos e gerou partidas memoráveis repletas de reviravoltas e muitos gols.

    continua após a publicidade

    Para o futebol brasileiro, o torneio na França representou o primeiro grande momento de protagonismo e encantamento global. Liderada pelo genial atacante Leônidas da Silva, o "Diamante Negro", a Seleção Brasileira superou as históricas divergências políticas internas e apresentou um futebol vistoso, alegre e altamente competitivo. O Brasil protagonizou duelos épicos contra poloneses e tchecoslovacos, consolidando-se definitivamente como uma potência emergente no cenário internacional.

    Mesmo enfrentando a forte rejeição do público francês, a atual campeã Itália sobressaiu-se pela disciplina tática impecável e pela frieza em momentos decisivos. Sob o comando do mestre Vittorio Pozzo, a Azzurra ignorou as vaias e as pressões políticas externas para desfilar um futebol maduro e eficiente. Superando rivais históricos com autoridade, os italianos marcharam firmes em direção a uma final que os consagraria de forma definitiva na história do esporte.

    continua após a publicidade

    Resultados da Copa do Mundo de 1938

    Oitavas de final

    A rodada de abertura do mata-mata da Copa do Mundo foi caracterizada por um enorme equilíbrio e pela necessidade de partidas de desempate para definir os classificados. O grande destaque foi o eletrizante confronto entre Brasil e Polônia, debaixo de muita chuva, além da surpreendente eliminação da Alemanha diante dos suíços e do avanço direto da Suécia devido à ausência forçada da Áustria.

    1. 4 de junho – Alemanha 1 x 1 Suíça (Prorrogação) – Estádio Parc des Princes (Paris)
    2. 9 de junho – Alemanha 2 x 4 Suíça (Jogo de desempate) – Estádio Parc des Princes (Paris)
    3. 5 de junho – Hungria 6 x 0 Índias Orientais Holandesas – Estádio Vélodrome (Reims)
    4. 5 de junho – Suécia W.O. Áustria (Suécia classificada direto)
    5. 5 de junho – Cuba 3 x 3 Romênia (Prorrogação) – Estádio Chapou (Toulouse)
    6. 9 de junho – Cuba 2 x 1 Romênia (Jogo de desempate) – Estádio Chapou (Toulouse)
    7. 5 de junho – França 3 x 1 Bélgica – Estádio Olympique de Colombes (Paris)
    8. 5 de junho – Itália 2 x 1 Noruega (Prorrogação) – Estádio Vélodrome (Marselha)
    9. 5 de junho – Brasil 6 x 5 Polônia (Prorrogação) – Estádio de la Meinau (Estrasburgo)
    10. 5 de junho – Tchecoslováquia 3 x 0 Holanda (Prorrogação) – Estádio Cavée Verte (Le Havre)

    Quartas de final

    As quartas de final elevaram a temperatura da competição com confrontos físicos levados ao extremo por parte dos atletas. Enquanto os húngaros e suecos passavam sem dificuldades por seus oponentes, italianos e franceses faziam um clássico tenso e político. Paralelamente, o Brasil superava a forte Tchecoslováquia em duas verdadeiras batalhas campais na cidade de Bordeaux.

    1. 12 de junho – Suíça 0 x 2 Hungria – Estádio Victor Boucaut (Lille)
    2. 12 de junho – Suécia 8 x 0 Cuba – Estádio du Fort Carré (Antibes)
    3. 12 de junho – França 1 x 3 Itália – Estádio Olympique de Colombes (Paris)
    4. 12 de junho – Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia (Prorrogação) – Estádio de Lescure (Bordeaux)
    5. 14 de junho – Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia (Jogo de desempate) – Estádio de Lescure (Bordeaux)

    Semifinais

    As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente quatro propostas de futebol totalmente distintas em busca da glória máxima. A Hungria atropelou a Suécia com facilidade com seu ataque avassalador, enquanto a Itália despachou o Brasil em um jogo marcado por polêmicas, incluindo a ausência do craque Leônidas da Silva, poupado pelo treinador Adhemar Pimenta.

    • 16 de junho – Itália 2 x 1 Brasil – Estádio Vélodrome (Marselha)
    • 16 de junho – Hungria 5 x 1 Suécia – Estádio Parc des Princes (Paris)

    Disputa do terceiro lugar

    A partida de consolação serviu para consolidar a excelente e histórica impressão deixada pela delegação brasileira na Europa. Com o retorno do artilheiro Leônidas da Silva ao time titular, o Brasil se recuperou do baque da eliminação e bateu a Suécia de virada em Bordeaux, garantindo a sua melhor colocação em Copas até aquele momento.

    • 19 de junho – Brasil 4 x 2 Suécia – Estádio de Lescure (Bordeaux)

    Final da Copa do Mundo de 1938

    A grande e aguardada finalíssima da Copa do Mundo de 1938 reuniu a força coletiva da Itália e o futebol refinado e técnico da Hungria perante mais de 45 mil espectadores. A Itália começou a partida de forma fulminante, abrindo o placar logo no início com Colaussi. Os húngaros responderam rapidamente com um gol de Titkos, mas a superioridade física e o ritmo de jogo impresso pelos atuais campeões mundiais acabaram ditando as ações no gramado parisiense ainda na etapa inicial.

    Comandada pelo talento de Giuseppe Meazza e a pontaria calibrada de Silvio Piola, a Azzurra abriu uma vantagem confortável de 3 a 1 antes do intervalo. No segundo tempo, a Hungria esboçou uma reação valente ao diminuir com o capitão Sarosi, mas Piola tratou de sepultar as esperanças adversárias ao decretar o placar final de 4 a 2. O triunfo incontestável coroou a histórica geração italiana com o primeiro bicampeonato consecutivo do futebol mundial.

    1. 19 de junho – Itália 4 x 2 Hungria – Estádio Olympique de Colombes (Paris)

    Classificação final da Copa do Mundo de 1938

    Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio, oficializada de maneira retroativa pela FIFA com base no desempenho tático, pontos conquistados e saldo de gols das equipes:

      1.
    1. Itália (Campeã)
      2. 2.
    2. Hungria (Vice-campeã)
      3. 3.
    3. Brasil
      4. 4.
    4. Suécia
      5. 5.
    5. Tchecoslováquia
      6. 6.
    6. França
      7. 7.
    7. Suíça
      8. 8.
    8. Cuba
      9. 9.
    9. Romênia
      10. 10.
    10. Alemanha
      11. 11.
    11. Polônia
      12. 12.
    12. Noruega
      13. 13.
    13. Holanda
      14. 14.
    14. Bélgica
      15. 15.
    15. Índias Orientais Holandesas
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    LancepédiaCopa do Mundo de 1934: Todos os resultadosHá 4 horas
    LancepédiaCopa do Mundo de 1930: Todos os resultadosHá 6 horas
    Brasil - Copa do Mundo de 1950
    LancepédiaA 'maldição' da camisa branca da Seleção Brasileira; entendaHá 3 dias
    michael-jordan-1988-nba-slam-dunk-contest-aspect-ratio-512-320
    Lancepédia'Slam dunk': A história por trás da expressão do basqueteHá 3 dias
    LancepédiaO cachorro Pickles e o resgate da Taça Jules Rimet em 1966Há 1 semana
    Lucas Pratto - Atlético-MG
    LancepédiaVasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2015; Pratto e Dátolo decidem no MaracanãHá 1 semana

    Mais LANCE!

    Retornando ao Maracanã após a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro saiu do Rio de Janeiro com um grande resultado pelas oitavas de final da Taça Libertadores. Com grandes atuações de Giorgian De Arrascaeta e Dedé, a Raposa derrotou o Flamengo por 2 a 0 a carrega consigo uma grande vantagem para o duelo em Minas Gerais. O L! deu as notas aos comandados de Mano Menezes (Por Sergio Santana - sergiosantana@lancenet.com.br)
    Cruzeiro 4 x 2 Fluminense no Brasileirão 2016; virada com show de Arrascaeta
    A Coreia do Sul e o mito do "doping" de Ginseng em 1954
    Fluminense x Atlético-MG - Fred
    Cruzeiro 2 x 3 Fluminense no Brasileirão 2009; virada espetacular com dois de Fred
    rodrigo fabri gremio
    Grêmio 4 x 0 Corinthians no Brasileirão 2002; hat-trick de Rodrigo Fabri
    Yago Pikachu Vasco x Fluminense
    Vasco 2 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2018; virada de Pikachu nos acréscimos
    Luis Monti: O homem que jogou duas finais por países diferentes
    Grêmio 0 x 3 Corinthians no Brasileirão 1999; 'amasso' de Marcelinho e Luizão no Olímpico
    Mundialito de 1980: A "Copa" esquecida
    Taça Jules Rimet ficou em definitivo com o Brasil após título de 70&nbsp;
    Cartola da Fifa escondeu taça da Copa do Mundo na cama por 12 anos
    Espanha ficou fora de uma Copa do Mundo por sorteio com venda nos olhos
    Salenko, o 'jogador de apenas um jogo' mais famoso das Copas do Mundo
    Índia não foi à Copa de 1950 por que jogadores queriam jogar descalços? Entenda a história
    Corinthians 0 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2013; lei do ex fala mais alto no Pacaembu