Ochoa iguala recorde de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo Goleiro de 40 anos se tornou o terceiro a disputar o sexto Mundial

Na noite desta quarta-feira, na Cidade do México, Guillermo Ochoa, aos 40 anos, foi mais um a entrar para a história na Copa do Mundo. O goleiro do México, que entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Tchéquia, se tornou apenas o terceiro jogador, na história, a disputar o sexto Mundial. Há poucos dias, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo alcançaram tal feito.

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O ídolo nacional, que atua no Limassol, do Chipre, foi ovacionado ao entrar em campo, aos 33 do segundo tempo, no lugar de Raul Rangel. Àquela altura, a fatura já estava liquidada, e o placar apontava os 2 a 0 para os donos da casa, que entraram em campo já classificados.

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Gráfico mostra feitos do mexicano Ochoa (Reprodução)

Apesar das boas chances criadas no primeiro tempo, os mexicanos só abriram o placar na etapa final. Aos 10, Mateo Chavez fez o primeiro. E bastaram mais seis minutos para Julian Quinones ampliar. Aos 49, Alvaro Fidalgo deu números finais à partida.



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Seleção de Ochoa é uma das que não sofreram gol

O México, que vinha de vitória sobre Coreia do Sul (1 a 0) e África do Sul (2 a 0), é uma das quatro seleções que ainda não sofreram gols no Mundial. As outras três são Espanha, Argentina e Gana.

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