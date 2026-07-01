Kane decide, e Inglaterra vira sobre o RD Congo e entra no caminho do Brasil na Copa
Harry Kane marca duas vezes na reta final e classifica os ingleses em virada dramática
Wonderwall! A Inglaterra venceu a RD Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, em Atlanta (EUA). Após sair atrás com gol de Brian Cipenga no primeiro tempo, Harry Kane apareceu na segunda etapa para marcar dois gols e decidir o duelo. Esta foi a primeira virada da seleção inglesa em Copas do Mundo desde a final de 1966, quando venceram a Alemanha por 4 a 2.
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A Inglaterra irá encarar o México, nas oitavas de final, no domingo (5), às às 21h (de Brasília), no Estadio Azteca. Deste duelo, sairá o possível advserário do Brasil nas quartas.
Primeiro tempo
Favorita, a Inglaterra começou indo ao ataque, mas esbarrando na defesa congolesa, que se fechou no primeiro momento. Aos sete minutos, a RD Congo chegou ao ataque após o zagueiro Mbemba lançar para o atacante Cipenga, que apareceu nas costas de Spence, e finalizar no canto do goleiro Pickford para abrir o placar em Atlanta. Após o gol, a Inglaterra foi se reorganizando na partida e, com mais posse de bola, ficou perto do empate.
Em cruzamento de Declan Rice, Jude Bellingham apareceu na área para cabecear, mas Mpasi-Nzau fez grande defesa. Os ingleses seguiram no ataque e quase empataram com Marcus Rashford, que chutou para o gol após bate-rebate na área, mas Wan-Bissaka afastou a bola em cima da linha. Logo depois, a RD Congo respondeu com Yoane Wissa, que apareceu na pequena área em cruzamento de Wan-Bissaka, mas o atacante acertou a trave.
Na sequência, a Inglaterra reclamou de pênalti em Harry Kane cometido por Mpasi-Nzau, mas, o árbitro flagrou simulação. Antes do intervalo, o goleiro congolês ainda fez grandes duas defesas em finalizações de Kane e Bellingham.
Segundo tempo
No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra seguiu ofensiva, e quase empatou com chute desviado de Bellingham, que Mpasi-Nzau defendeu para fezer outro milagre. Mesmo após as alterações, os ingleses viram a RD Congo crescer na partida, chegando no campo ofensivo com chutes de longe e escanteios.
Em situação delicada, Thomas Tuchel adiantou ainda mais as linhas da Inglaterra, principalmente colocando Eberichi Eze no lugar de Djed Spence e recuar Declan Rice para a lateral-direita. E justamente pelo lado direito saiu a jogada que chegou em Anthony Gordon, na ponta-esquerda. O atacante do Barcelona cruzou e encontrou Harry Kane que, sozinho, cabeceou para o fundo do gol e empatar a partida aos 25 minutos..
Com a partida tensa e o gol marcado, a Inglaterra ficou motivada e contiuou pressionando a seleção africana. Em passe de Elliot Anderson, Bellingham apareceu na área e chutou para a defesa de Mpasi-Nzau. No rebote, Anthony Gordon passou para Harry Kane, que limpou a defesa congolesa para marcar um golaço e virar o jogo. No fim, a seleção inglesa segurou a vantagem e consolidou a dramática classificação.
Visão do Lance!
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Perto dos acréscimos, Harry Kane recebeu de Anthony Gordon, limpou a marcação da defesa da RD Congo e marcou um golaço para virar o placar em Atlanta.
Deu aula 🏅
Com dois gols, Harry Kane foi decisivo na vitória dramática da Inglaterra na Copa do Mundo.
Ficou abaixo 📉
Djed Spence fez uma partida ruim contra a RD Congo. O lateral-direito falhou no primeiro gol dos congoleses e teve trabalho para marcar Brian Cipenga.
✅ Ficha técnica
Inglaterra 🆚 RD Congo
Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final
📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
🥅 Gols: Brian Cipenga (7'/1ºT, 0-1); Harry Kane (25'/1ºT, 1-1); Harry Kane (41'/2ºT, 2-1)
🟨 Cartões amarelos: Jude Bellingham (ING); Noah Sadiki (RDC)
🟥 Cartões vermelhos:
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Djed Spence (Eberichi Eze), Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan RIce, Jude Bellingham, Noni Madueke (Bukayo Saka) e Marcus Rashford (Anthony Gordon); Harry Kane.
RD Congo (Técnico: Sébastien Desabre)
Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku (Joris Kayembe); Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele), Nathanaël Mbuku (Meschak Elia), Ngal'ayel Mukau e Brian Cipenga; Yoane Wissa.
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