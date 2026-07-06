Dê suas notas: Bellingham brilha, e Inglaterra elimina o México
Camisa 10 marca duas vezes, e Kane, de pênalti, fecha o placar no Estádio Azteca
Sobraram gols e emoções no Estádio Azteca, na noite deste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Melhor para a Inglaterra, que derrotou o México, por 3 a 2, e vai enfrentar, nas quartas de final, a Noruega, que eliminou o Brasil. A seleção local ainda não havia sofrido gols no Mundial e perdeu a invencibilidade em Mundiais em três edições em casa.
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A reta final do primeiro tempo foi eletrizante no Estádio Azteca. O cartão de visitas dos donos da casa foi uma cabeçada de Raúl Jiménez, aos 11, que obrigou Jordan Pickford a fazer ótima defesa. Foi um aperitivo do que viria a acontecer a partir dos 35 minutos.
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Autor dos dois primeiros gols da Inglaterra, Bellingham foi o destaque do primeiro tempo (e da partida). Aos 36, Saka arrancou pela direita e cruzou na cabeça do camisa 10 na pequena área, para estufar as redes. Na saída de bola, o artilheiro da noite recebeu na entrada da área de Kane e marcou o segundo, aos 37.
O México não se abateu e diminuiu aos 42, com o artilheiro Quinones, aproveitando rebote na área. Os donos da casa ainda desperdiçaram duas boas chances com Jiménez. Na melhor delas, Pickford voou e impediu o gol, que entraria no ângulo direito.
A Inglaterra voltou melhor do intervalo e carimbou a trave de Raul Rangel, aos três. Mas, cinco minutos depois, com a ajuda do VAR, o lateral-direito da Inglaterra, Quansah, foi expulso por falta violenta em Gallardo.
Kane faz gol para a Inglaterra e pênalti
Mesmo com um a menos em campo, os ingleses ampliaram, aos 15, com pênalti cobrado por Kane.
O artilheiro da Inglaterra, no entanto, virou vilão aos 21, ao fazer pênalti em Guitérrez. Jiménez cobrou e diminuiu a desvantagem mexicana. Nos minutos finais, os donos da casa foram pra cima, mas amargaram a eliminação e a perda da invencibilidade.
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