logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Bellingham brilha, e Inglaterra elimina o México

Camisa 10 marca duas vezes, e Kane, de pênalti, fecha o placar no Estádio Azteca

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 00:16
Favorite o Lance! no Google
Bellingham e Kane comemoram o primeiro gol inglês sobre o México
Bellingham e Kane comemoram o primeiro gol inglês sobre o México (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Sobraram gols e emoções no Estádio Azteca, na noite deste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Melhor para a Inglaterra, que derrotou o México, por 3 a 2, e vai enfrentar, nas quartas de final, a Noruega, que eliminou o Brasil. A seleção local ainda não havia sofrido gols no Mundial e perdeu a invencibilidade em Mundiais em três edições em casa.

➡️Quantos gols tem Haaland em Copas do Mundo?
➡️Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa
➡️Quem é Orjan Nyland, goleiro da Noruega na Copa do Mundo?

  • O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega

    Haaland comemora após eliminar o Brasil: ‘Inacreditável’

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Haaland em Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Provocou? Haaland faz publicação após vitória da Noruega sobre o Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega

    ‘Haaland é maior que o Brasil’: jornais europeus repercutem derrota da Seleção na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • A reta final do primeiro tempo foi eletrizante no Estádio Azteca. O cartão de visitas dos donos da casa foi uma cabeçada de Raúl Jiménez, aos 11, que obrigou Jordan Pickford a fazer ótima defesa. Foi um aperitivo do que viria a acontecer a partir dos 35 minutos.

    continua após a publicidade

    ➡️Goleiro da Noruega diz que pênalti defendido deu confiança
    ➡️Haaland faz história e revive marca que não acontecia desde os 7 a 1
    ➡️Brasil sofre, 44 anos depois, outra eliminação no dia 5 de julho

    Autor dos dois primeiros gols da Inglaterra, Bellingham foi o destaque do primeiro tempo (e da partida). Aos 36, Saka arrancou pela direita e cruzou na cabeça do camisa 10 na pequena área, para estufar as redes. Na saída de bola, o artilheiro da noite recebeu na entrada da área de Kane e marcou o segundo, aos 37.

    continua após a publicidade
  • Harry Kane comemora gol em México x Inglaterra

    Gol da Inglaterra na Copa vira recado a Ancelotti: 'Piorou ainda mais'

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo de 2026

    Com dois de Bellingham, Inglaterra vence México pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Harry Kane comemorando o gol marcado

    Quantos gols Harry Kane tem em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 46 minutos

    • O México não se abateu e diminuiu aos 42, com o artilheiro Quinones, aproveitando rebote na área. Os donos da casa ainda desperdiçaram duas boas chances com Jiménez. Na melhor delas, Pickford voou e impediu o gol, que entraria no ângulo direito.

    A Inglaterra voltou melhor do intervalo e carimbou a trave de Raul Rangel, aos três. Mas, cinco minutos depois, com a ajuda do VAR, o lateral-direito da Inglaterra, Quansah, foi expulso por falta violenta em Gallardo.

    continua após a publicidade

    Kane faz gol para a Inglaterra e pênalti

    Mesmo com um a menos em campo, os ingleses ampliaram, aos 15, com pênalti cobrado por Kane.

    O artilheiro da Inglaterra, no entanto, virou vilão aos 21, ao fazer pênalti em Guitérrez. Jiménez cobrou e diminuiu a desvantagem mexicana. Nos minutos finais, os donos da casa foram pra cima, mas amargaram a eliminação e a perda da invencibilidade.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Bellingham abraça Kane após o primeiro gol inglês sobre o México
    Bellingham abraça Kane após o primeiro gol inglês sobre o México (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Rodrigo Caetano ao lado de Carlo Ancelotti (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

    Seleção Brasileira

    Rodrigo Caetano lamenta eliminação da Seleção e pede ciclo completo até 2030

    Há 1 hora
    Vanderlei Luxemburgo falou sobre Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

    Fora de Campo

    Luxemburgo cita Neymar e sobe o tom contra Ancelotti: 'Acabando com o Brasil'

    Há 1 hora
    Danilo em ação pelo Brasil

    Seleção Brasileira

    Danilo indica saída da Seleção e revela como Ancelotti ficou com a eliminação na Copa

    Há 1 hora
    Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF

    Copa do Mundo 2026

    Neymar gera multa à CBF em possível último jogo pela Seleção; entenda

    Há 1 hora
    Bruno Guimarães durante cobrança de pênalti em Brasil x Noruega

    Seleção Brasileira

    Bruno Guimarães se desculpa por pênalti perdido em queda do Brasil: 'Tinha estudado o goleiro'

    Há 2 horas
    Muricy Ramalho

    Copa do Mundo 2026

    Muricy Ramalho detona Seleção Brasileira: 'Não tem como'

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo

    Alisson vê Brasil com volume para vencer e defende Bruno Guimarães

    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega

    Haaland comemora após eliminar o Brasil: 'Inacreditável'

    Juca Kfouri criticou Neymar

    Juca Kfouri sobe o tom sobre Neymar: 'Cafajeste'

    Bruna Biancardi e Neymar juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

    Bruna Biancardi compartilha post que exalta Neymar após eliminação do Brasil

    Goleiro Nyland defende o pênalti cobrado por Bruno Guimarães na Copa

    Goleiro da Noruega diz que pênalti defendido deu confiança

    Casemiro chora ao dar entrevista após eliminação

    Casemiro chora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Sabemos que desapontamos'

    Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo

    Saiba quais jogadores devem seguir na Seleção para o novo ciclo da Copa do Mundo

    Neymar cabisbaixo e ajoelhado em campo

    Brasil x Noruega: torcedores na Casa CazéTV analisam eliminação da Copa

    Haaland em Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Provocou? Haaland faz publicação após vitória da Noruega sobre o Brasil